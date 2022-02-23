 专访作家福莱特：现实真和我在书中描绘的可怕进程一模一样 | 评论分析 | DW | 06.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

评论分析

专访作家福莱特：现实真和我在书中描绘的可怕进程一模一样

英国作家肯·福莱特的最新作品《从不》虚构了美中之间爆发核战的故事。而在乌克兰战事愈演愈烈、俄罗斯宣布战略威慑部队进入“特殊战备状态”的当下，这部虚构文学作品也突然有了现实意义。在接受德国之声专访时，这位作家明确表示，小说主角完全可以替换成俄罗斯。他表示，局势缓和是唯一的希望。

Ken Follett | britischer Schriftsteller

德国之声：您最新的一部小说《从不》(Never)讲述了美中之间爆发核冲突的故事。在小说一开始，您就用了一句中文谚语"一山难容二虎"。既然美国和中国是同一座山上的两只老虎，那俄罗斯又是什么？

福莱特(Ken Follett)：在我动笔写这本小说前，我曾经问过前任欧盟外交与安全政策高级代表阿什顿(Catherine Ashton)："当今世界的最大危险在哪里？"她回答说：俄罗斯。我当时不相信她的判断，认定俄罗斯已经不再是一个好战的、想要占领世界的民族。所以我就写了和中国发生冲突的故事。但是在现实世界中，却爆发了一场围绕俄罗斯的危险冲突。不管怎样，故事本身还是一样的：它就是一场冲突的升级，现实和小说如此相似。尽管西方还没有派兵进入乌克兰，普金却已经让核力量进入特殊战备状态。它真的和我在《从不》中描绘的可怕冲突进程一模一样。

德国之声：您在此前接受采访时曾说，您认为如今我们面临着比90年代大得多的核武器风险。

福莱特：我的一生都深受核威胁影响。我出生与1949年，也就是苏联首次试爆原子弹的那一年。到了80、90年代，局势似乎趋于好转，各国都在核裁军。所以我们就略微有所放松。现在看起来，这就是一个错误。如今大家都在再次扩充核武库。

肯·福莱特的最新作品《从不》虚构了美中之间爆发核战的故事

肯·福莱特的最新作品《从不》虚构了美中之间爆发核战的故事

德国之声：作家、艺术家在当前形势下又能做些什么？

福莱特：我写《从不》，主要是因为我相信这将是一个好故事。我写小说总是以此作为最主要动机。我不是教师，并不比我的读者更聪明。读者是充满智慧的人，他们可不希望我趾高气昂地指东指西、诠释这个世界。我拥有的主要是想象力。当我构思出一个冲突升级的故事时，我会感到很兴奋。我会想：假如这个故事的逻辑合理、在现实世界中也有可能如此发生，那么读者就会更加喜欢这个故事。小说一直以来都是这样：它们帮助我们去设想一种仅靠我们自己的力量无法设想的场景。小说让这些场景显得更加真实。这就是文学的神奇力量。

德国之声：在《从不》中，您的想象力还体现在：美国选举了一名女总统。在您的作品中，女性总是扮演重要角色。假如当今国际政坛中有更多的女性决策者，您是否认为这个世界会是另外一番模样？

福莱特：我的母亲深信这一点。她总是说，假如女人当权，就不会发生战争。这一论断并不总是正确，比如英国前首相撒切尔，她就曾经发动过一场战争。不过，我认为我妈妈的论断基本上是正确的。我之所以在《从不》中让一名女性担任美国总统，是因为我想展示：其实所有的政治当权者都真心想避免战争。而且我认为，女性担任总统，能够让读者更加相信我的这一观点。

德国之声：您不必透露太多情节：您为什么让这部小说以如此的方式结尾？

福莱特：《从不》的情节中，冲突虽然是缓慢升级，但是这场升级又是不可避免的。当这本书读到只剩下200页时，读者就会知道，故事情节发展至此，已经构成了自己的逻辑，无法加以阻挡：这场冲突必然陷入核大战的深渊。这就是冲突的逻辑。

DW.COM

俄罗斯总统普京2月27日下令俄军核威慑部队进入特殊战备状态，以回应北约的“挑衅”以及西方国家的“非法制裁”。莫斯科是否真的打算开启核战？抑或只是俄罗斯的“常规”宣传？外界对此看法不一。

在中美日趋对峙的背景下，中国应该采取怎样的核战略？专栏评论作者邓聿文认为，只要中美两国都保持理性，核战争根本就不会开启；所以中国根本无需扩充核军备，不如把造核弹的钱用来改善民生增加中共的合法性。

在特朗普去年访华期间，中美安全人员因为掌握美国核武器系统的“核足球”打了起来，甚至有人被当场按倒？美国特勤局出面“辟谣”，但声明内容似乎更证明了相关报道并非“空穴来风”。

1月25日，《美国原子科学家通信》将象征核战威胁的“世界末日之钟”拨快30秒，距离象征世界末日的午夜仅剩2分钟。核武器竞赛、特朗普上台和气候变化等因素是导致科学家们做出这一调整的原因。

德国之声：假如我们不想站在核战深渊的悬崖边上，那么现实世界又能给我们什么希望呢？

福莱特：在当前俄乌战争中，我们只能希望事态能够慢下来。我们唯一的希望就是缓和事态，而非激化事态。我们还要希望冲突不要蔓延到波兰、匈牙利、摩尔多瓦等邻国。

德国之声：您的小说描绘了美中冲突，而非美俄冲突。您的很多部作品也已经翻译成中文出版。那么，《从不》也会在中国出版吗？

福莱特：不会。我的作品翻译成中文后很畅销，这当然让我非常高兴。在疫情前，我也经常和我的中国出版人会面，他们经常会飞来伦敦书展。我在写完了《从不》后，也当然给他们发送了文本。然后，我有很长一段时间没有听到回音。最终，他们回复我说：很遗憾，我们认为，这部作品没法在中国顺利出版(be published smoothly)。"顺利"在这里是一个很不寻常的词。我认为，他们是不愿意告诉我真实的原因：中共当局永远也不会允许出版这样一本小说。他们选择了这种婉转的说法。

德国之声：再问一个和地缘政治无关的问题：在您所生活的英国，所有的防疫限制措施不久前都被取消了。重新和读者见面是怎样的感觉？

福莱特：不，我还没组织读者见面会。我的政府也许以为，已经可以重返正常生活。可是我并不认同这一观点，我的许多同胞也不认同。我在和家人之外的其他人碰面时，依然会戴口罩，我也依然避免大规模聚集。和我经常见面的一些人，他们每星期都做好几次病毒检测，我自己也这么做。我认为现在还不是取消防疫限制的时机。首相约翰逊也许这么认为，可是我认为他错了。所以我自己还是执行防疫措施。到底什么时候才能再次和读者见面，这个问题只能交给时间来回答。

《从不》（Never - The Final Decision）是福莱特的第37部小说。福莱特的小说迄今为止在80多个国家以40种语言出版，世界发行量超过1.81亿册。他最著名的书包括《针眼》、《圣殿春秋》、《无尽世界》、《巨人的陨落》等。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

November 15, 2021, Tehran, Tehran, Iran: Iranian Foreign Minister Hossein AMIR ABDOULAHIAN (L) and his Turkish counterpart MEVLUT CAVUSOGLU (R) along with members of their respective delegations sit for talks in Tehran, Iran, 15 November 2021. Cavusoglu was welcomed by Amir-Abdoulahian for an official visit in Tehran during which he will meet with Iranian officials. (Credit Image: Â© Iranian Foreign Ministry via ZUMA Press Wire

伊朗核谈判前景乐观 美国希望全力抗中压俄 23.02.2022

伊朗、欧洲、美国近期都释放出了核问题谈判的积极信号，表示有信心达成新协议。分析人士指出，这是因为西方国家希望抑制全球油价高涨的势头，也因为美国想要避免同时对付俄罗斯、中国、伊朗这三个对手。

U.S. Ambassador to China nominee Nicholas Burns speaks during a hearing to examine his nomination before the Senate Foreign Relations Committee on Capitol Hill in Washington, Wednesday, Oct. 20, 2021. (AP Photo/Patrick Semansky)

新任美国驻华大使伯恩斯抵达中国 05.03.2022

在美国驻华大使职位空悬一年多后，新任大使尼古拉斯·伯恩斯周五率领使团成员抵达中国。伯恩斯走马上任之际，正值美中关系处于数十年来低谷的时期。双边最新的摩擦包括美国对北京冬奥发起外交抵制，以及中国在外交上对俄罗斯的支持。

TOPSHOT - A view of a damaged building, which is said was hit by recent shelling, in Ukraine's second-biggest city of Kharkiv on March 3, 2022. - Ukraine and Russia agreed to create humanitarian corridors to evacuate civilians on March 3, in a second round of talks since Moscow invaded last week, negotiators on both sides said. (Photo by Sergey BOBOK / AFP) (Photo by SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images)

俄罗斯入侵乌克兰“割裂”海外华人 05.03.2022

俄罗斯大举入侵乌克兰遭到顽强抵抗，战事持续不断之际，在中文互联网平台上，持有不同观点的人们之间也在激烈地争吵着。对于在包括北美地区的海外生活的华人来说，这样观点上的割裂更加鲜明。