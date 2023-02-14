专访余茂春：中美从来就没有真正的战略缓和

德国之声：前不久美国击落中国的气球成为了焦点话题，根据您的判断，您觉得这是个气球一起单一事件还是中国某长期计划的一部分？

余茂春：中国针对美国的情报收集和渗透是全方位和一贯的，采用的手段非常的多样化，包括电子，卫星，工商文教伪装体，以及大量传统方式的间谍特务活动。近空（Near Space）间谍侦察气球是这个全方位情报收集长期计划的一个小部分，早在美国意料之中。

德国之声：我们注意到间谍气球在美国的普通民众间引发了非常热烈的讨论，在Tik Tok上，有不少人从气球于蒙大拿上空被发现起就追踪拍摄相关的影片，网民们也在影片下方踊跃评论。您认为这起事件有可能让美国普通民众对中国的观感恶化吗？

余茂春：其实美国民众直接针对中共间谍气球的恶感起初并不是太激烈的，因为是意料中的事。老百姓当初的反感情绪主要是针对拜登政府的不透明应对措施而来。但后来中共理屈词穷之后反咬一口的无赖和霸道的表现让美国人跌破眼镜，大倒口味，居然世上还有如此赤裸裸的流氓大国，所以到后来民间对中共的反感情绪飘升。

美国发现疑似来自中国的侦察气球

德国之声：这几天，中国的官方媒体如《环球时报》《观察者网》等开始连篇累牍地报道发生于2月3日的俄亥俄州化工品泄露这一起事件，您觉得这一波舆论宣传是为了回应在美国热议的中国间谍气球事件吗？

余茂春：转移视线是中共宣传的一贯做法，毫不奇怪。跟武汉病毒溯源一样，国际社会一说要去武汉病毒所调查，中共就惊慌失措，胡乱一口咬定要调查没有任何生物安全遗漏和短板，也没有任何病毒疫情爆发现象的美国马里兰州的美军生物防务实验室，这让全世界看中共的笑话。中共几十年来就是如此胡编乱造，一贯从事造谣污蔑，美其名曰“宣传”，在“抗美援朝”时就胡谝说美军使用生物武器，结果把自己弄得满脸尴尬，严重伤害了中共的国际形象。

德国之声：如果中国与美国的民众对对方的敌意加深，这对于中美两国的外交关系会有什么影响呢？

余茂春：非常负面。

德国之声：去年11月，拜登总统和习近平主席在巴厘岛会面，不少人认为这代表着中美关系的缓和，您同意这一种观点吗？

余茂春：拜登给了习近平一个面子，使习近平在台面上有了大国领袖的姿势，但实际上巴厘会议是拜登向习近平摊牌的会面，在乌克兰，在台湾问题上直面警告中国要好自为之，否则美国不会客气。想必习近平点头称是，因为他别无它路可走。

拜习同框! 两人见面说了什么

德国之声：如果当时的会面带来了一些缓和的迹象，那您认为这些缓和的迹象在中国间谍气球事件之后，还存在吗？

余茂春：从来就没有真正的战略缓和。

德国之声：关于中美关系，我们近期还观察到了几件事，五角大楼中国事物高级官员据称将访问台湾，中国则制裁了参与对台军售的两大军火商。您怎么看待这几件事呢？

余茂春：美国一贯遵守承诺，而中共制裁毫无实际意义。

德国之声：中国之前已经制裁过了美籍学者和政客，包括您本人也被列入了名单。您觉得未来中国是否会制裁更多的美国人或者美国公司呢，这些制裁对美国又有什么样的影响呢？

余茂春：美国对中共政府有恶行的官员和企业的制裁是系统性的。全国人大的所有副委员长以及许多严重违反人权中共高官都因为新疆，香港等问题早已被美国制裁，不少违规作恶的中国公司也早在制裁之列。这些制裁对维护普世价值和美国的世界声誉很重要。其实真正最终受惠的是中国人民。中共和中国人民是敌对的，制裁中共核心份子及其帮凶是帮助中国人民一把，这一点已成美国全国共识。

德国之声：未来中美关系还有得到缓和的可能吗？如果有可能，需要哪些契机呢？

余茂春：中共不彻底改弦更张，弃暗投明，放弃独裁，拥抱自由和民主，很难有真正的缓和。

德国之声：是否在某些领域中美仍然有可能达成合作？如果有的话，您觉得会是哪些领域？

余茂春：有，还不少，比如人权，环境，亚太和平与安全，但美国已经对中共不抱太多的幻想。

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