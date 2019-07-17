专访何韵诗：香港和台湾面临中国的日益渗透

德国之声（DW）：自2014年以来，你一直积极参与香港的社会运动。在你看来，这次反"送中"运动有哪些主要不同点？

何韵诗（何）：首先，最大的不同在于，这是一个没有领导的运动，全靠抗议者的自发投入而发展起来。我认为，这在全世界都非常独特，难得一见。在雨伞运动期间，有些关键组织和运动领导者企图为所有抗议者决策，而这恰好是运动无法持续下去的原因之一。每一个细小的决定都要争来吵去，确实减缓了整个运动的进程，让政府有足够的时间了解和应对。

由于这一次运动没有领导，香港政府难以与抗议者进行有效的谈判。如果没有一个特定的领导人让政府污名，政府只能谴责整个运动。

另外，抗议思路产生的方式也比以前更加自然，抗议者总是努力找出最佳方案，然后动员人们参与。我认为这是一个非常独特和健康的运动，抗议者可以真正表达他们的意见，并让运动有机地发展下去。

DW：您如何看待政府对抗议运动的回应及其警力部署？

何：我认为政府仍然对整个局势感到困惑，因为一些官员还在谈论外国势力干预，以为能够从中找到抗议运动的根子。这些只是无知的说法，表明他们不知道运动为什么发生。我认为整个局势已经超越了政府的控制，政府将始终跟不上趟。

于是，政府试图通过部署警力来引发暴力，同时传播警察和抗议者之间冲突镜头来达到宣传目的。然而，他们抹黑运动的努力效果不彰。越来越多来自社会各个方面的人们加入抗议活动，从他们应对警察的总体情况看，政府难以如愿以偿。

DW：作为名人和公众人物，您如何看待自己在反"送中"运动中的角色？是什么原因促使深度介入运动？

何：我一直站在运动前线，我相信这让我能够见证正在发生的一切。有些时候，我想我可以充当抗议者的护卫盾。作为一个名人，当警察认出我时，他们可能会对自己的行为有所克制。

此外，由于这场运动几乎没有领导者，新闻媒体不知道找谁来采访。作为一个名人，我想我自然会成为一个人选，可以谈论运动的发展。现在，我认为这也是一个重要的角色。

DW：你在联合国发表讲话以后，遭到来自中国政府和中国网民的批评。你会如何回应这些批评？

何：我认为香港人起来反对正在这座城市里发生的不公正现象并非一厢情愿。此外，我认为联合国正面临威权主义国家狼狈为奸的局面。 37个国家联合发表支持中国新疆政策的公开信就是一个很好的例子。这是一个全球现象，不仅仅发生在香港。

世界上有很多暴君滥用权力，奴役人民，但是他们假装什么也没发生。当各国政府对此无所作为时，人民就应该联合起来反对不义。我认为，当一个国家的外交部把言论自由称为一厢情愿的时候，它只能证明他们正在试图压制人权。

DW：我们一直在观察台湾与香港民间社会之间越来越多的互动，而且你也亲自参与了两地艺术家联合制作的一首献给这场运动的歌曲。为什么你认为两地之间的紧密联系很重要？

何：香港和台湾正面临着越来越多的中国对其内政的渗透。距离台湾总统大选还有不到六个月的时间，我认为台湾正面临着经济发展与生活方式之间的挣扎。香港就是一个例子，它显示了中国如何以根本无法兑现的承诺来欺骗人民。

香港回归仅有22年，中国已公开宣称中英联合声明是一份历史性文件，他们不需要遵守。我认为台湾必须清醒地意识到香港正在发生什么事情，因为它也将很快发生在台湾。

我认为，如今台湾在亚洲的角色至关重要，因为它拥有真正的民主，人民有权做出决定。此外，作为同性婚姻合法化的亚洲第一个国家，台湾的成就具有里程碑意义。当亚洲地区的许多政府还在侵犯基本人权的时候，我认为台湾不仅要守护自己，也要帮助更多的人们。

DW：有消息称香港抗议者在台湾寻求庇护，不久的将来这种事情还会越来越多。你觉得这对香港意味着什么？

何：我认为这是对香港政府的打脸。今年早些时候，两名香港抗议者在德国寻求政治庇护，获得德国政府的批准。现在一些香港学生在台湾寻求同样的庇护，这表明台湾的制度比香港更健全。

台湾总统蔡英文在过去几周里表达了支持香港抗议活动的支持，我希望这可以帮助那些试图在台湾寻求庇护的香港学生。尽管香港政府可能会谴责台湾政府的决定，但我认为这是正确的做法。

DW：您认为反"送中"运动将如何发展？

何：现在香港同时发生若干起抗议活动。目前，小规模抗议活动正在香港各个角落举行，而大型集会仍在组织。我认为大型活动有助于巩固这一运动的成果，并向政府表明香港人不屈不挠坚持抗争。另一方面，各个地区发生的小规模抗议活动，方便人们参与到运动中来。

香港一些电视台充当政府喉舌，传播政府宣传，这些社区抗议活动可以让人们亲眼目睹运动，做出自己的判断。香港的年轻人在整个抗议活动中都非常聪明，富有创见，因此我对运动的发展充满信心。