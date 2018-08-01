专访﹕从毒奶粉到假疫苗 严重倒退的十年

（德国之声中文网）赵连海2008年因为儿子饮用含过量三聚氰胺的奶粉，成立「结石宝宝之家」带领一众受害家庭维权，结果2010年被判寻衅滋事罪入狱两年半。事隔十年，赵家的孩子又再捲入另一次健康危机。

德国之声﹕你的孩子接种了哪个厂家的疫苗？

赵连海﹕我家两个孩子都接种过有问题厂家的疫苗，13岁的儿子去年6月在学校打了长生生物的疫苗，9岁的女儿2016年接种了武汉生物的疫苗。他们接种的疫苗是否合格，我们不知道。他们目前没有明显的反应，但疫苗是直接进入血液的，而且这些厂家长期用不合格的产品，所以我们非常担心。

德国之声﹕2008年你的儿子饮用过「毒奶粉」，想不到类似事件会重演？

赵连海﹕说实话真没有想到，疫苗毕竟是这麽严肃的东西。以往疫苗都是国家层面的东西，出问题是监管部门完全失职，这个当然要追究他们的责任、保留这个权利，但眼前还是把孩子健康放在首位。确实很心寒、很愤怒，但有什麽办法。

我和太太想为孩子做自费的身体检测，但去过很多医院都说没有这个服务，甚至去北京的美国医院也没有，院方都说要向疾控部门了解。有求助无门的感觉，这些疫苗公司都是长期有问题，我们作为家长还挺后悔，为甚麽当初没有想到为孩子打进口疫苗。但现在来说后悔也晚了，只好补救吧。

摄于2008年，一名因饮用「毒奶粉」而患上肾结石的小孩，当年官方统计有数以万计小孩因此住院。

德国之声﹕你在毒奶粉和假疫苗事件也身受其害，社会这十年来处理健康问题有否进步？

赵连海﹕进步是谈不上，并且是严重的倒退。尤其是疫苗这麽严肃的产品都出现如此严重的问题，非常痛心。倒退不仅是指疫苗，而是整个国家的各个行业。第一，倒退是因为道德丧失，这一点非常痛心，坚守道德是基础，但由于道德丧失，即使有方方面面的法律规定，它为了自己的强大利益而没有底线。第二是监管部门完全失职，所以导致这些事件一直出现。

德国之声﹕你曾因毒奶粉事件维权被判囚两年半，担心再挺身而出会有相同遭遇吗？

赵连海﹕这个本来没有担心，我刚刚介入这件事时，维稳部门已找我谈过话，也所谓上岗了。我个人观点是，事情已经发生就要理性去面对，怎样令孩子得到救助、实惠，我觉得是重要的。目前应该把孩子的健康医疗放在首位，我想把更多精力放在沟通、启动救治方面，其他法律诉讼和追责再一步步去做。如果能促成百分百治疗免费，包括给家庭补助，这些都是务实的。

情绪这一块我非常理解，包括我本人非常愤怒，但我们光有愤怒是无用的，我们要让救治机构解决问题，不要和他们形同对立，这是我发自心裡的建议。

德国之声﹕经过十年前的经验，这次会如何向官方申诉？收集问题疫苗患者统计资料的进度怎样？

赵连海﹕本来这工作是推动救治检查的，但现在非常艰难，包括本来有提供资料的家长要求我把其删除，我尊重他们的要求，但是个遗憾。我个人建议沟通，这些事需要智慧来做，如果光是拉横幅抗议会导致僵化，这是我的观点。我觉得光是一鼓怒气，事情反而会走向不好的局面，这是我个人的担心。

德国之声﹕今天你决定退出家长群体，原因是甚麽？

赵连海﹕我确实想用自己的一些经验提出建议，但从现在来看，家长对我非常不信任，我觉得遗憾和无奈，非常难受。我想帮他们，但也担心他们最后更多地误解我，免得最后帮不上忙，还把事情给毁了。有些人甚至觉得我来维稳，把我踢出微信群。事实上本身我要承受很大压力，包括来自官方的，往后以个人名义继续推动会很难。

德国之声﹕你满意政府目前的反应和解释吗？如何避免悲剧不断重演？

赵连海﹕现在时间还很短，官方的措辞不好做甚麽判断。我只是真切关心自己的孩子，首先要了解孩子注射疫苗有无效，否则可能考虑是否提出诉讼。不合格疫苗对孩子有没有长期影响，这也是我以后长期要关注的。制度上要做好品质工作，另外我们需要的是道德基础，它和监管工作落实到位兩者缺一不可。