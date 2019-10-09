专访：从来就没有“九二共识” 台湾是主权国家

德国之声：所罗门群岛在决定与台湾断交之后，已经与中国建立了外交关系。这个太平洋岛国做出了正确的选择吗？

谢志伟：我不会抱怨（所罗门群岛），他们也表示了外交转向的原因。但是我想提醒大家注意的是，中国准备买下所罗门群岛当中的一个岛--图拉吉岛。我们已经知道中国在吉布提港、瓜达尔港和阿布扎比等地的项目，可以看出中国在扩张自己的海上霸权。因为中国不是一个民主国家，所以你不能他们有太高的期待，他们做的事情不仅仅是为了经济合作，也是为了服务于军事战略。

德国之声：您的意思是，如果中国是一个民主国家，那么它就怎么扩张势力都可以了吗？

谢志伟：不，如果是这样，我就不会用"扩张"这个词了，我会说中国在扩大经济合作，并且当地的民众也能从中受益。而从现实的经验来看，事实并非如此。中国只是得到自己想要的，而并不会让当地民众分享成果。

德国之声：让我们来谈一谈台湾即将于明年1月举行的大选。您认为中国现在采取的一系列行动和台湾大选有关系吗？

谢志伟：当然。而且他们（北京方面）过去已经多次尝试影响台湾的大选。1996年，当台湾人民第一次直接选举总统以来，北京方面就一直更希望某一个党派上台，我在这里就不说是哪个党了。我们的蔡英文总统非常勇敢地表示，我们坚决不会接受"一国两制"，也不会接受所谓的"九二共识"，我们是民主国家。

德国之声：作为台湾总统，明确拒绝"一国两制"是不是一种挑衅性的表态？

谢志伟：因为台湾曾经经历过1949年到1987年之间的戒严时代，我们十分清楚自由和独裁之间有着天壤之别。我们对于自己所取得的民主化成就感到十分自豪，我们有言论自由，宗教信仰自由，但是不管是在香港，在中国内地，还是在西藏，都没有这些自由。当年英国把香港的主权移交给中国时，时任中国国家主席江泽民就曾说过，台湾人民你们看看，香港的今天就是你们的明天，这在当时听起来像是一种许诺。但是22年之后，香港人民又对我们说了同样的话，但是现在就是一种警告。

德国之声：那么台北和北京当年达成"九二共识"时提到的坚持"一中"已经不再有效了吗？

谢志伟：我必须要说的是，"九二共识"是蒋介石的国民党和中国共产党之间的协议，台湾人民没有义务去履行蒋介石的党和中共达成的协议，我们不会这样做的。台湾人民想对全世界说：我们是一个民主政体，我们要在一个主权国家的框架内自行执政。

德国之声：我想确认一下，所以说台北现在是拒绝"九二共识"吗？

谢志伟：是的。让我换一个方式来说吧，从来就没有"九二共识"，蒋介石的党和中共达成的"共识"是，同意彼此之间存在"分歧"。台湾人民的声音是：我们是中国……不，我们是台湾，我们是一个主权国家。

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