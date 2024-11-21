专访《从今以后》导演：同志伴侣在香港受什么保障？

《从今以后》入围金马奖多项大奖，电影以年长的香港女同志伴侣为主角，其中一方突然离世，因未订立遗嘱，两人同居多年的“家”被死者家人取去。导演杨曜恺接受DW专访时说，想透过电影反映香港没有同婚带来的问题。

（德国之声中文网）香港导演杨曜恺自编自导的《从今以后》入围第61届金马奖四项大奖，包括最佳剧情片、最佳导演、最佳女主角及最佳剪辑。杨曜恺接受DW专访时说，今届金马奖有史上最多作品报名，竞争激烈，能够提名“代表了香港，代表香港电影很重要”。

他想透过电影带出信息：“同志伴侣在香港现行的法律环境下受到什么保障，第二是香港社会对同志有多接受，以及对同性婚姻的看法是否接受。”

电影故事灵感，源于2020年杨曜恺参加的同志遗产权益讲座。讲座后，他搜集资料，并访问一些同志，发觉这个题材值得说。

“因为反映香港没有同性婚姻所带来的问题，也想探索家庭是什么意思。在法律框架下，家人的定义是有血缘（关系）或者婚姻……但现实不是这样，（同志）同居，但伴侣和你没有血缘，又不准你在婚姻框架里exist（存在），这个人（另一半）有何保障？在你的世界里面，这个人有什么地位？我觉得完全不合理。”

搜集资料时，杨曜恺听过的真实个案比电影情节更夸张，例如同志伴侣早上去世，当晚收到其家人电话，想拿走名贵手表，“因为想逝者出殡当日好看点”，但家人拿走手表后，再没有归还。

另一个例子是伴侣死后，近亲直接搬进死者的家，令在世的另一半压力太大，搬回母亲的家住几天，回来后发现门锁换了；最差的个案是家人不准死者的同志伴侣出席丧礼。

杨曜恺没有把这些真人真事加入剧本，他解释道：“（如果）写成这样，就会变成《溏心风暴》（争产电视剧）。”

《从今以后》讲述年长女同志伴侣相恋多年，关系公开，与家人相处融洽，但其中一方突然离世，因未订立遗嘱，遗产由近亲继承，居住多年的物业被死者家人取去。杨曜恺表示，他想讲人与人之间的关系，拍一部现实的电影，引发观众思考，反问自己在利益当前，如果你是电影中的一家人，会不会让逝者的伴侣继续住在原有物业？

访问那天，杨曜恺刚完成海外电影宣传回港。谈到订立遗嘱，他原本以为香港和亚洲地区忌讳讲死亡，但在欧洲的电影放映活动上，他问观众有多少人已立遗嘱，现场只有几个人举手，大部分人没立遗嘱，令他非常惊讶：“很多人都不去面对这件事。”

女同志在香港面对的困难

由2006年首部长片《我爱断背衫》到2019年拍摄老年男同志的《叔．叔》，杨曜恺过往的电影都以同志题材为主。这次《从今以后》开拍前，杨曜恺找邓芝珊协助，邀请年长女同志参与剧本围读。

《从今以后》联合监制邓芝珊向DW表示，她与杨曜恺相识多年，两人以前一起筹划香港同志影展，2019年杨曜恺拍完《叔．叔》，想开拍一部讲年长女同志的电影。

邓芝珊是岭南大学文学院副院长（教与学）及文化研究系副教授，长年研究香港、台湾、新加坡三地的女同志，她为杨曜恺提供研究论文及访谈文章作参考。“针对剧本，究竟女同志社群会怎样看？或者有没有反映到女同志在香港面对的困难。”

香港尚未立法通过同性婚姻。 图像来源: Anthony Kwan/Getty Images

根据邓芝珊的观察，年长女同志往往把自己的欲望或身份放得很低；生于1930年代末至1950年代末的香港女性首要考虑的难题，是怎样照顾家人，上一辈不少父母担心女儿将来无人照顾，会介绍年纪大的男性给女儿认识。

有些受访者跟她说，自己性格硬朗，不需要跟男人结婚或被人照顾，但随著年纪渐长，单身的年长女同志开始担心健康，例如做手术，第一件事想到的是：有没有人照顾到自己？因此她们经常推迟做手术。

另一个现实的问题，如果入住安老院，年长女同志很在意院友是否“同声同气”。香港目前未有同志长者安老院，同性婚姻或伴侣身份不获法律承认，若死者没有留下遗嘱，遗产只能分配给近亲。

香港同志平权之路漫长

电影《从今以后》反映香港的同性权益欠保障；邓芝珊接触的年长女同志，大部分人还没订立遗嘱。“有些受访者说，没有东西留给下一代，觉得未必需要写（遗嘱），有些人像《从今以后》戏中个案，觉得不会突然死亡，但电影上映后，很多受访者立刻想到立遗嘱这件事，包括我自己。”

2019年受社会运动影响，香港同志游行申请首次被警方拒绝，至今已是第6年无举办实体游行。去年，同志界国际盛事、第11届同乐运动会（GGHK2023）于香港举行，多名立法会议员反对，运动会最终在争议声中登场。

记者问两人怎样看香港的平权进程？邓芝珊觉得，本来一直在进步，但接连两宗同志平权案——Nick Infinger同性配偶申请公屋案、吴翰林及李亦豪的居屋案——虽然同样高院胜诉，但房委会不服判决提出上诉。两案后来合並，今年10月在终审法院审理，法官押后颁布裁决。邓芝珊表示，不知道裁决会带来什么影响。

香港同志平权2023：最后一里路的开端？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

相比自己成长的年代，杨曜恺认为香港的平权发展有进步。“首先有很多activist（行动者），他们会出来为同志争取权利，为同志发声，这个很重要，社会年轻一辈，对同性恋没太大抗拒。”

他觉得，过去10年不少国家通过同性婚姻合法化，带来一种改变，社会对同志的整体看法不同了，包括同性恋者的家人，父母可能未接受自己的孩子是同志，但同辈的兄弟姊妹，大多数都能包容接受。不过他提醒：“你以为有了同性婚姻就可以什么都不理会。不是！你一定要去了解，很多事情是法律不会保障到你。”

电影在第74届柏林影展夺下泰迪熊奖。在德国柏林放映电影时，有男性观众向杨曜恺分享说，他以前有个女友，相爱10几年但没结婚，女友过身后，他的经历与《从今以后》剧情相似。杨曜恺表示：“在这个制度下，你没有婚姻的框架，就算是异性恋者都有很多障碍。原来套戏可以连系到那么多人，不是纯粹LGBT议题。”

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