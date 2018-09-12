专访：《人民公敌》就是一出政治戏

德国之声：邵宾纳剧团曾多次到中国演出，曾经遇到过类似的问题吗？

费特：2014年以来，我们确实在中国演出过很多次，在北京、天津、上海、乌镇、哈尔滨等地，还从来没有遇到过这样的问题。

德国之声：您觉得与几年前相比，存在更多的限制吗？

费特：对这个问题我不能做出准确的判断。如果您指的是《人民公敌》遇到问题，我认为是其他的原因。因为《人民公敌》就是一出政治性很强的戏剧，而剧本的一部分，还邀请观众对主人公的一番讲话做出反应，与剧中人物展开对话。戏的主题涉及被压制的真相、言论自由，以及所处社会的现状，它完全是针对我们西方资本主义社会和文明形态而写的，然而在许多其他国家同样引起共鸣。我们几乎在全球各国都上演过这出戏，都引起了强烈的反响。

德国之声：您能描述一下中国观众的反应吗？

费特：在北京首演的那一晚，观众的反应十分活跃。他们对台上喊话，有时甚至是七嘴八舌、杂乱无章的，他们说，在中国也有环境污染丑闻；言论不自由是个很大的问题。这些话说得很公开、很明确，让我们在某种程度上感到吃惊，我们本来设想，人们可能不会表达得这么直接，尤其是想到我们就在人民大会堂和天安门广场旁，这可是个负载了很沉重的象征意义的地点。

Christoph Gawenda主演的《人民公敌》

德国之声：首演之后，中国合作方和您连夜讨论了这个情况？

费特：是的。大剧院领导层在演出后立即开了会，分析了情况，把我叫到剧院，谈了很久。谈话很友好，他们讲了他们的问题，我也强调了这不是为北京演出准备的剧本，我们多年来一直都是这样演的，对话是这出戏的一部份，按照他们的要求改动，我们做不到。对此他们也很理解。谈话进行了很长时间，先是当天深夜，然后是第二天白天。我们讨论了其他可能的选项：如何构建对话、是否应该吧对话组织得更有序一些等等。最后清楚的是，这样开放形式的对话是不可能的，因为它带来的风险是不可控的。就是说，如果不作删节就不能继续演出。于是我们决定，重要的是我们能继续演出，让买了票的观众能看到这出戏，但同时我们必须告诉观众这里缺了一部份。剧院领导同意了，他们当天看了第二场演出。

这当然是个妥协，不过即便完全没有对话部分，也丝毫无损于这部戏的现实政治意义。演出过程中，随着台上情节的进展，剧场里的气氛可以用充满张力来形容。对大剧院领导方来说这是一个能保全面子的解决方案，对我们来说，如果放弃演出，是更糟糕的结果。我们也很明确地告诉观众，此处删去若干段，我想所有人都明白这是怎么一回事。

德国之声：当时剧场里的观众是如何反应的？

费特：有个别人喊话，比如"为个人权利而斗争"，不过我们的演员没有继续回应，现场的翻译也没有再翻，事后我们才听说的。在最后的提问前，主人公有一段讲话，是面对现实观众的，随即剧场内灯光亮起，大门打开，场内气氛活跃起来，可以感受到，人们对剧情颇有感触，也联系到自己所生活的这个社会的现实。

德国之声：在北京的演出还找到了一个妥协方案，到了南京，连这个删节版也不行了？

费特：具体情况我们不清楚。南京的剧院方以技术原因为理由取消了演出。他们说舞台机械设备出了故障，修不好。还让我们到现场看了一下。我建议说，就算没有舞台设备，临时做一些调整也可以演出。但剧院方面还是说不行。这是官方给出的说法，我们当然可以大致推测，这并不是真正的原因，而是一个避免正面冲突的借口。我们当然觉得很失望。

德国之声：您估计，今后与中国的的戏剧交流和演出的前景会怎样？

费特：现在我还无法推断。我们这次并没有搞得不欢而散，而是一直在建设性地对话，因此我觉得我们的合作关系不会中断，而是会继续下去。当然我们也希望，这件事能成为一个契机，让我们就剧目的内容、对我们想要呈现什么样的戏剧进行讨论。中国对德语戏剧、对继续邀请我们剧院演出的兴趣并没有变化，我希望这件事不会影响到我们的关系。

邵宾纳剧院总监Tobias Veit

对我们来说，重要的是让人们知道，这出戏我们一直就是这样演的，我们完全没有想要制造轰动效应，对话是这出戏的一部分。对方现在也明白这一点，今后他们可能会更仔细地看一下，他们邀请来的是什么样的剧目，原则上来说这是一件好事，邀请方应该了解客座演出的剧目。不过我希望，这不会导致某些内容不再受到邀请。

德国之声：这次演出的剧目是你们推荐的吗？出国演出的剧目选择是怎样做出的？

费特：我们在中国与很多合作伙伴有联系，我们会对不同的剧目进行交流，告诉对方我们正演哪些戏，哪些是我们觉得重要的剧目。对方有兴趣的话可以观摩一下，不管是到剧院还是看碟片，然后选出他们感兴趣的剧目。我们提供选项，对方剧院选定剧目。也有的剧院会说，这一出我们不想要。我们剧团2012年开始上演《人民公敌》，有些剧院就曾拒绝上演。这次是中国国家大剧院主动邀请我们演这出戏的，南京的江苏大剧院也接受了这个剧目。

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