专访：习近平访欧以打破欧美阵线

法国国家科学研究中心荣休研究主任、巴黎政治学院国际研究中心荣休教授白夏（Jean-Philippe Béja）表示，习近平访问欧洲以打破西方阵线。面对特别是经济方面诸多矛盾，欧盟立场更为强硬。而俄乌战争对欧洲攸关生死存亡，欧洲相信中国帮助俄罗斯，这对中欧关系是非常消极的因素。人权方面，爱丽舍宫不公开谈，这有违中国"诤友"一词。白夏教授用中文接受德国之声采访。

德国之声：白夏教授，总体上您怎么看到目前为止习近平访问欧洲--主要是在法国、现在在塞尔维亚？

白夏（Jean-Philippe Béja）：当然，习近平来欧洲就是为了打破西方战线，他希望欧洲、欧盟对中国的看法更积极一些。他这次选择法国、匈牙利、塞尔维亚也是很明显的。中国一直都觉得法国要求欧洲独立于美国的立场是比较接近中共的。这次他的目的是希望跟欧洲搞好关系，为了反抗美国的制裁。

另外，中欧关系特别是经济方面有很多的矛盾。欧盟开始对中国有一个更强硬的立场，就是希望抵抗中国产品的大规模涌入。

中法关系当然就是建交60周年，发展中法关系。特别是最近马克龙对中国的贸易也有很多的意见，他也支持了冯德莱恩比较硬的立场。他要解决很多问题，但事实上也不一定成功。

从这次实际上来看，马克龙邀请了冯德莱恩一起来跟习近平见面，也提到贸易的一些问题以及就俄罗斯对中国的一些呼吁。马克龙对华政策可以说是强硬的吗？

白夏：一分为二吧。一方面是强硬的，特别是在乌克兰问题上，马克龙的立场是比较强硬的。所以他希望习近平能够向普京施压，停止对乌克兰的侵略。这个当然是没有成功。习近平觉得这是中国主要的国家利益，不会因为马克龙跟他的谈话就改变他的政策。

但是，马克龙还是得到了一些成功，就是习近平答应向普京施加压力，接受奥运会休战。另外一点，让习近平明白，欧洲非常关切俄乌战争，对欧洲是一个攸关生死存亡的问题。但习近平在这方面是根本没有改变立场。他一直坚持中国说是双方都要谈判，要考虑俄罗斯的安全问题，这方面没有变化。

另一方面，就是你提到的这次马克龙对中国在贸易方面也是比以前要强硬了。他邀请了冯德莱恩，这个不是第一次，去年他去中国的时候也是邀请了冯德莱恩，冯德莱恩和他一起去了。这次当然冯德莱恩对华是非常强硬的，特别是在贸易方面。这也说明马克龙现在可能对中国的威胁开始觉悟了。

马克龙再邀冯德莱恩与习近平会晤 图像来源: Gonzalo Fuentes/REUTERS

您刚才提到是一分为二的。所以还有一些方面是您觉得...

白夏：马克龙特别不希望欧洲完全听美国的话。所以他一直说他不要参加新冷战。法国从1964年建交的时候，法国的一些领导人以为中国以前在社会主义阵营是比较独立的，法国在西方也是比较独立的，所以在这方面可以有一个多极世界。法国老谈多极世界。中国也谈多极世界，但是那个概念是不是同样的内容，这个也不好说。但在这方面对马克龙来说，跟中共有好的关系，也是加强他在西方的一个地位。所以说是一分为二的。

对习近平来说，如果他来主要是打破西方阵线，那么他此行目的实现了吗？

白夏：那我们现在还没办法说。当然他去塞尔维亚和匈牙利，我们知道他们的关系很好，所以他肯定在这方面是成功的。事实上也无法现在达到这个目的，要看美国的选举会有什么结果。他就是加强所谓的中欧友谊，这次可以说明中欧没有冷战，欧洲没有直接地参加冷战。所以从这一方面可以说习近平成功了。

另一方面当然他没有说服欧盟的领导人，他并未对俄罗斯乌克兰战争发挥消极作用。这个是很明显的。欧洲相信中国帮助俄罗斯。在这一点在中欧关系是非常消极的因素。

人权组织在习近平到访法国之际在巴黎抗议。爱丽舍宫称，马克龙与习近平谈及人权 图像来源: Thomas Padilla/AP Photo/picture alliance

爱丽舍宫称，马克龙在跟习近平的对话中提到了人权。但双方公开的声明里没有提到。不知道您在这方面有没有什么评价？

白夏：这个已经好多年就是这样了。从密特朗以来，法国很少强调人权。爱丽舍宫说，最有效的办法就是不要公开让中国丢脸；他们每次都提到人权问题，关心人权问题。我并不觉得这样所谓的压力有什么效果。所以我还是觉得很遗憾的。因为"诤友"，"诤友"就是说有一些不同观点的，是应该公开地讲，才是一个真正的朋友。但是可惜马克龙还没有明白这一点。很遗憾的。

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