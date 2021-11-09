专访：习近平藉第三份历史决议凌驾毛邓

(德国之声中文网) 德国之声：中共这次六中全会的最大看点是什么？

王信贤：当然最大看点就是它要通过第三个决议案，这个决议案非常非常重要。另外一个当然就是，中共每次的六中全会差不多都要开始讨论高层的人事，因为七中太接近了，所以六中大概就开始启动。应该说六中之前就开始酝酿，接着就开始布局，六中的时候会交换意见。

德国之声：这第三份的历史决议用意何在？

王信贤：第一个决议案是在毛泽东时期订的，是1945年的时候，这个决议案叫做《关于党的若干历史问题的决议》，是关于1921年建党到1945年这个中间，以毛泽东为核心的历史观，针对当时的一些党内的，特别是苏联派过来，跟苏联有关的国际派还有本土派的斗争。最终毛泽东胜利，以他作为核心，拿到权力是第一步，真正关键是诠释历史。这个是非常中国的，你就看每一代的中国历史，元史是明朝修的， 明史是清朝修的，后代去修前代 ，他就会以自己为中心去定义历史，所以当然重要性在于历史诠释权。

第二份决议案同样。邓小平的这个决议案是1981年的时候通过，这个决议案叫做《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，它是从1949年建政之后一直到改革开放。邓小平跟华国锋的这一派在1978年获胜之后， 接下来召开第一届三中全会，从1979年开始起草到1981年成立了这个决议，是以邓小平为核心的历史诠释权，关键在于评价毛泽东。

决议案非常重要，都是在发生党内的历史重大转折跟重大关键时期。换言之，第三个决议案叫做《关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，这个决议同样的也会以习近平的角度来诠释中共的历史，而且非常重要的是，它不是说改革开放以来的历史，也不是说什么什么之后的 历史，而是要诠释百年，因此有它的重要性。

德国之声：会着墨有争议的历史吗？像是六四？

王信贤：我想习在这个部分他已经很清楚了，习非常重视「党史」跟「意识形态」，所以最近几年我们也看到他一直在提「树立正确党史观」，从去年整个宣传系统基本上都在看党史， 因为今年是建党百年，我们看七一的讲话里头就非常清楚，一直在提「以史为鉴，开创未来」。对于党内历史上重大的争议，我想习的定性就非常清楚，就是两个「互不否定」，「不能以改革开放之后的历史去否定改革开放前的历史」，也「不能以改革开放前的历史去否定改革开放后的历史」。

我们可以看到，关于第二次的历史决议案裡头评价毛泽东「三七开」的这个部份，特别是关于「大跃进」、「文革」这些事情，毛泽东其实是有错误的。但在新版的中共很多課綱裡头，「那个时代错误的...」都修掉，变成「艰辛奋斗」。所以从这个角度来看，我认为是不会去碰它(六四)的， 因为这个在党内事实上它没有太大的争议，事实上我觉得大部分的争议都是来自于海外跟民间，民间也不见得是多数，我觉得大部分是来自海外。

我认为，六四天安门之后，包括江泽民的第三代、胡锦涛第四代，以及习的第五代，六四这件事情让他们有机会可以接班，他们其实是不会去谈这个，甚至中共内部常在讲的「八九年春夏之交的政治风波」，我认为都不会提。他在百年讲话，还有纪念辛亥革命110周年讲话中基本上这个连提都不提，反而回过头来谈中国共产党在这个过程当中，如何从1949年之前的半殖民半封建到现在变成世界第二个经济强国、国防现代化这些政绩。

德国之声：习近平会藉由这份历史决议如何置放自己的地位？

王信贤：这份决议案一定会去讲「站起来、富起来、强起来」， 毛泽东让中国站起来，邓小平让中国富起来，习近平让中国强起来，直接跳过江跟胡，三个并肩，甚至是凌驾，形塑让外界有这种感觉。从他关于「习思想」的提出还有他的冠名，习近平早就超越了邓，对于毛，我觉得他所要的应该是超越。

6月底中共出来一个＜中共百年大事记＞里头， 习近平出现的次数是184次，毛泽东才138次， 习近平光一个人就超越了毛泽东。邓小平、江泽民、胡锦涛三个人加起来还不如习近平多。

德国之声：所以习近平通过六中全会，然后到接下来二十大的布局应该是非常顺利？

王信贤：我觉得是非常肯定的。 这份决议案把百年谈完之后，他会去谈自己的政绩，包括反腐、扶贫，或者是国防现代化、 甚至抗击疫情， 基本上一定会讲「亲自指挥、亲自部署」。另外一部分就是关于中共所处的这个时刻，就是「百年未有之变局」，当然指的是美中之间的战略竞争， 不是短期，是长期的，一定要有一个坚强的领导人、走一条正确的道路，当然就是非习近平莫属，为习本身铺路。

德国之声：习近平已经68岁，他有在为人事布局，或是接班人做安排吗?

王信贤：当然我们现在是看不出来有接班人的迹象。中共最近这20年，只要轮到奇数年的党大会的时后，新的接班人都要进去。92、97年的时候，胡就在政治局常委，07年的时候，十七大习近平、李克强都在裡头。那我们在十九大其实是看不到的，所以他的续任我认为是毫无悬念。

习以他的性格来讲，我觉得他会在这一次裡头，讨论的是接班制度，因为他非常强调「依法治国」，不管是真还是假，但是我觉得他会用制度去形塑自己的权力。过去这几年来都是如此，我们讲它叫做「个人权力的制度化」。过去中共权力过于集中大部分都是因为个人本身的条件，包括毛跟邓。但是习他的集权是透过制度化，就是透过好多的包括修法，包括修党章等等去把它做起来。所以我觉得接班人这件事情，从我的角度来看，我觉得很多时候应该会涉及到的是接班制度，不过目前真的看不出来，但是我认为早就在启动。

德国之声：没有什么规则可循吗 ?

王信贤：不到最后一刻我觉得真的很难讲，尤其是习的事情最难判断。上次十九大就是如此，没有想到王沪宁会进去(常委)，以过去的经验来讲根本完全不可能，没有地方经验，也没有部委的经验，也没有当过地方的一把手，他的条件都不够，但他还是进去了。

这次真的有点难，甚至连政治局常委几位我们都很难去判断。我认为7位还是最平衡的，过去 9位还是太多了，那是因为江想要带他的人进来最后做的妥协。到后来7位基本上是正常，但是以中共党史来讲，5位也有过啊。习的任内有些事情真的非常难讲，包括以前讲「刑不上常委」或者「七上八下」这件事到底还认不认？我觉得在六中全会都会讨论。如果「七上八下」不要的话，那个可选择性就多了，尤其是总理。

德国之声：怎么看接下来的中共人事变化？

王信贤：疫情前跟习近平出访还有在国内的地方考察，两个人一定跟，何立峰是发改委，另外 一个就丁薛祥，是他的办公厅主任，他是大总管， 这两个准备继续往上走。丁薛祥如果顺着王沪宁的路，我觉得也不会太意外。何立峰，他年纪虽然到了，包括出访，包括在内部的地方考察又跟得这么紧。如果「七上八下」不认的话，那刘鹤就有非常大的想象空间。

以前总理这个位置，习近平跟李克强，那是因为在十七大之前有个「民主推荐」， 那个比较复杂。当然中间他们存在竞争关系， 你看胡跟温，江跟李鹏之间因为是同辈，所以多少也会有张力。江跟朱镕基之间，江当然尊重朱镕基的专业，他们是同辈。接下来的总理我觉得恐怕就不是这么一 回事，再怎么挑，政治忠诚会摆在第一位。过去大家常讲「习李之争」十八届三中、四中之后早就了没了，是外界的媒体刻意在处理这个问题。 我认为，接下来总理的选择标准一定是能够去遂行习近平的意志，那个才是最关键，就不会跟他是同一辈的。

但是我并不认为接下来的总理会是接下来的接班人，这中间还是有落差的。接下来总理可能要 去执行未来5年之内习的意志跟政策，一直到2027年，非常关键，美中之间的竞争依然在进行当中，但是他不一定会是接班人。

德国之声：有可能的人选嗎？

王信贤：目前还看不出来，当然很多人在点名，包括陈敏尔、李强，这个都是习近平的人马，很难讲，还言之过早。

德国之声：这次六中全会后，中国自身发展的重点会是什么？

王信贤：就是「共同富裕」，我觉得二十大的主轴就是「共同富裕」。通常中共这种党大会其实是对内的成分是比较高。习最近这一两年来都在谈「共同富裕」，真正我们看到大家会一直 在观察是因为大约8月习近平在财经委裡头讲了「共同富裕」之后，就有一大堆的监管制度出来。 他要去解决社会上贫富差距的问题，因为这涉及到一个很大的重点，今天习已经谈了第一个百年，全面建成小康社会，既然扶贫也成功了，全面建成小康社会也成功了，这全部是政治任务，你返贫怎么办？返贫是一个非常非常危险的事情，一但返贫会造成政治上的问题，绝对不能返贫。

所以最近一大堆的监管行动，如果以社会来解释的话，就是从这个角度去看，包括习近平他甚至自己就亲自讲，最近几年来年轻人包括躺平包括内捲，在他写的文章裡头都在谈这一些东西，他要去解决这个问题。十九大讲到社会里头的矛盾，跟人民美好的生活想像还是有一些差距，我觉得他会去处理这个问题，当然在处理这个问题的时候还是关于政治合法性，真正的合法性来自民众的认可， 这是从社会解释，如果从经济跟政治还有其他的解释。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。