专访：习近平演说透露中共向外扩张的野心

德国之声：习近平在今日的演说中，一开始将主轴围绕着完善「中国特色社会主义制度」的重要性，也强调马克思列宁主义丶毛泽东思想与邓小平理论是三个重要的代表思想。您认为他演讲整体而言，释放出什麽样的讯息？

滕彪：总体上，他演说的内容还是中共一贯的套话，他在思想跟意识形态上还是更多强调了共产党之前从马克思丶毛泽东跟邓小平延续下来的思想，也谈到了科学发展观。从毛泽东丶邓小平丶江泽民丶胡锦涛到习近平，中共在这中间其实经历了很多变化，内部也有很多冲突。



但这套政治话语其实没有实际意义，完全还是共产党说什麽是对的，什麽就是对的。他对历史跟理论的解释，都是完全没有逻辑跟道理可言的。中共说的这些伟大跟光荣的理论与历史实践当中都有很多相互矛盾跟冲突之处。

德国之声：在国防的部分，习近平强调了解放军现代化的重要性，并称中国要强国就得强军，这似乎与中国过去几年持续增加军事预算很大程度上是相符的。您认为这样的论述会对区域内的国家释放什麽样的讯号？

滕彪：中共在习近平上台後，比较多强调国家主义跟民族主义，尤其对台湾，它也是特别强硬，经常发出武统的威胁。加强国防与增加军费恐怕也是中共要维持一党专政重要的手段，因为这从来都是它的首要目标。另一方面，中共希望用军事力量对外进行恐吓跟威慑。



当然也不排除，中共会使用这些军队向外扩张，尤其是对台湾。所以他在国防部分的内容，明显是要对国际社会发出强硬的讯号。

德国之声：在外交的部分，习近平强调中国会遵循和平外交政策，并强调中国从未压迫或奴役其他国家人民，也重申未来不会这麽做。他也警告，若其他国家尝试压迫中国，中国人民会以「血和肉」组成钢铁长城让这些国家碰的头破血流。他的强硬论述是否延续了中国过去一段时间在国际上实行的「战狼外交」的论述呢？

滕彪：这是与中共近年来的民族主义与国家主义宣传结合在一起的。实际上，中共对外的渗透与扩张，包含破坏国际法律准则是越来越多了，西方国家对中国政策跟态度的转变，也主要是因为中共的对外挑衅丶渗透与扩张。

虽然习近平说中国不会奴役跟压迫其他国家人民，但实际上中共奉行的是社会达尔文主义，以前邓小平说中共要「韬光养晦」，但等他强大後，他就会欺负其他国家，尤其是欺负比他弱小的国家。

像一带一路跟很多在国际上侵犯人权的行为，还有在境外绑架的事情，这也说明中共所说的不对外扩张奴役别国是欺骗人的。如果中共在经济跟军事上都有足够的实力去奴役其他国家的话，他一定会这麽做，因为中共也是一直在国际上为了他的政治目标扶植独裁政权。

所以很多西方政治学者得出结论说中国的政权不是一个扩张性的政权，这种结论其实是不那麽准确的。中共在没实力时就会韬光养晦，但在他有实力时，他一定会积极向外挑衅跟扩张。

德国之声：在香港跟澳门的部分，习近平重申所谓「一国两制」丶「港人治港」丶「澳人治澳」的说法，到他也说到要落实对这两个特区的全面管治权，还有施行维护国家安全的制度与机制。这是否代表对於未来对这两个特区的管理，中国政府会以维护国安为主轴？

滕彪： 在澳门基本上一国两制早就名存实亡，在香港的一国两制也是被摧毁殆尽。中共公然撕毁了国际承诺，香港的法治跟基本自由也是逐渐被摧毁。虽然香港现在还是比大陆有更多自由，但这个趋势是非常可怕的，可能用不了太长的时间，香港就会被完全大陆化。去年国安法生效後，中共便在预告一国两制已被撕毁。

德国之声：在台湾的部分，习近平重申两岸统一是终极目标，说中华儿女会团结摧毁台独势力，并警告任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的决心。他这番论述与过去一段时间中国针对台湾议题作出的表态有很大的区别吗？

滕彪：习近平对台湾的野心应该说是越来越不加掩饰，所以他不会尊重台湾人的自决权利，也不会尊重基本人权与国际和平。无论透过什麽手段，他都是考虑共产党自身的利益与政权。当他认为对台湾采取措施不会引起美国跟国际社会干涉时，他一定会这麽做。



不光这一次，之前中共已经有很多信号要对台湾采取更强硬的手段，所以国际社会的反应跟对台湾的支持，对台湾的安全和生死存亡是至关重要的，尤其是美国的态度。

縢彪是旅美的中国法律学者，曾在中国担任维权律师与在中国政法担任讲师。他目前是美国芝加哥大学人权中心的客座教授。

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