专访:习近平“民意谷底” 中国仍有“良知声音”

德国之声：中国国家主席习近平前往武汉考察，官方新华社称抗疫"胜利曙光不远"。有分析认为，习近平此行发出的信号是，北京相信疫情已处于控制之下。您有什么评论？

吴强：我相信，习现在去武汉，跟公众的期望相比是比较晚。2003年萨斯危机，胡温第一时间到现场也是比较晚。从习在武汉今天所看到的画面来看，似乎是表明疫情是处于一个"阶段性胜利"--既然他用很多战争术语来形容--疫情处于一个可控的范围内。我想这是他到达武汉最主要的一个信号，试图来促进中国的社会、经济、政治生活的正常化，从疫情中摆脱出来。

其次，他似乎是想表明疫情的可控，那就意味着，过去两个多月以来他"亲自领导、亲自部署"的防疫，是有效、成功的。他在向中国公众、向党内外表明他成功地控制了新型冠状病毒。我想这是他想要释放出来的两个主要信号。

更重要的，我相信他还在向国际社会释放一个信号，因为国际社会毕竟目前处于一个新冠病毒大爆发的转折点。那么，国际社会恐慌当中，他似乎要向国际社会表明，他的领导、他的治理方式是有效的，以此来继续展开过去八年以来一个重要的中国治理模式的竞赛，以此试图打造自我领导地位、领导形象。

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您认为中国民众怎么看政府此次对疫情的应对处理？

这是一个民意的谷底。中国公众从来没有像过去两个月这样，这么广泛、这么深度和这么直接地对他的治理能力、治理模式产生怀疑。换句话说，他的到达武汉，跟民众的距离、时间上比较晚，是一个迟来的信号，某种意义上也在表明他八年以来、特别是执政初期所建立起来的民粹主义政治基础，其实已经坍塌了。他没有在第一时间来响应民众的一个希望最高领袖能到达现场视察、在现场进行领导和部署的形象。他是以民粹主义政治基础来完成他对党内的对手的整肃，对儒家技术官僚的反腐败运动。就是说，在很大程度上，他的政治合法性是建立在民粹主义政治基础上。但是他在武汉爆发疫情两个多月才到达武汉，这已经表明他在民粹主义这一块，在他的政治合法性最基础的一块，已经丧失了，已经跟民众的期望悖离很远了。

您个人怎么看政府对此次疫情的应对？

我个人认为，第一点，这八年以来，对公民社会、知识分子、人权律师、自由媒体的打压，实际上是造成这次疫情爆发的一个很重要的社会原因。 就是说，社会丧失了对这些公共危机的反应或者免疫能力。这才出现我们所看到的瞒报、官僚主义、形式主义的大量问题，这是一方面。另外一方面，治党、治国模式是失败的。包括我们看到很多官僚差强人意的表现等等。

现在所面临的主要困难和挑战是什么？是经济上的吗？

我想，所面临的主要困难挑战，当然在瘟疫之后会来自经济的、社会的反弹--经济的大萧条，政治的由于两会的中止所造成的一种不确定性。

他的党内同僚会进行一种软性的反抗。他现在面临的党内的压力是巨大的。而且他的民望因为掉到八年来的最低点，那么党内同僚会利用这一点。这是一个对他最大的牵制。

这次疫情是否给中国社会与政治带来一些改变？

在最困难的时候，我们看到比如说像许章润、许志永，像他们所代表的中国国内的良心仍然在发出声音，这个是中国未来的希望。我们知道，政治永远是良知和权力互相的斗争。那么，良知这方面没停止，而且实际上在最困难的时候仍然没有停止，那么中国未来的改变仍然是可能的。这个是最主要的。

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