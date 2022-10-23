专访：“习近平才是一个真正的焦虑者”

德国之声：何先生，请问您对中共二十大的人事任命感到意外吗？

何频：不意外，因为我于9月3日发表在《德国之声》上的文章就预示了二十大的结果是“赢家通吃，百家争宠”。不存在任何其他政治势力向习近平挑战的可能性，中国的未来就会是习近平控制一切。谁上谁下对二十大来说不是一个关键的因素，关键的因素是习近平有了完全掌控的权力。这一点正好和一部分人的“习上李下”“兵变”“政变”这些看法是完全相反的。但中国根本没有“兵变”“政变”的条件。社交媒体的发达使得很多人缺乏了基本的判断。习近平上台之后，就预示了今天这样的结果。所以对我来讲，毫不意外。我反而要提醒一下那些觉得意外的人，他们对中国的局势，缺乏了基本的判断能力，还认为自己很了解中国的情况。

中共中央政治局新一届常委亮相 李强 63岁的李强是浙江人，拥有香港理工大学的工商管理硕士（MBA）学位。在习近平主政浙江期间，李强是他的下属。2016年，李强被调往江苏任省委书记。2017年晋升中共中央政治局委员，转任上海市委书记。今年上海新冠疫情期间，他严格封城管控的做法饱受争议，引起极大不满。他被认为可能会在明年春季全国"两会"上正式接替李克强，成为中国新一任总理。

中共中央政治局新一届常委亮相 赵乐际 65岁的赵乐际（前排右）现任中共中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长，在党内负责调查腐败和不忠行为。他是陕西西安人，曾在陕西和青海任省委书记，被视为习近平派系"陕西帮"的成员。赵乐际也是"红二代"，其父据称与习近平的父亲习仲勋有私交。根据他在新一届常委的出场顺序和中共以往的职务安排，赵乐际估计将在明年的两会上被推选为全国人大委员长。

中共中央政治局新一届常委亮相 王沪宁 王沪宁是政治局中唯一学者出身的常委，他曾在复旦大学任教国际政治。他被视为中共的意识形态"国师"。江泽民的"三个代表"，胡锦涛的"科学发展观"和习近平的"新时代中国特色社会主义"等提法均出自他的手笔。王沪宁既没有地方从政履历，也不曾走党政机构的官僚仕途，是中共最高层的一个例外。他现任中央全面深化改革委员会办公室主任。62岁的王沪宁在常委中排名第四，依照惯例将成为全国政协主席。

中共中央政治局新一届常委亮相 蔡奇 蔡奇是福建人，拥有经济学博士学位，现任北京市委书记。他曾是习近平在福建和浙江的旧部，2014年，他被调至中央，任新成立的中央国家安全委员会办公室副主任，2017年成为北京市委书记。他主政北京后，开展了一系列整治行动，例如要求"控制人口规模"，大规模强拆廉价出租屋，导致极具争议的清理"低端人口"运动。北京在疫情中成功举办了冬奥会，也可能为他的政绩加分。67岁的蔡奇目前在常委中排名第五，可能会担任国务院常务副总理。

中共中央政治局新一届常委亮相 丁薛祥 丁薛祥现任中央办公厅主任，主管着中共最重要的官僚机构之一。60岁的丁薛祥是江苏南通人，工程师出身，曾任上海市科委副主任。2007年，任上海市委常委、秘书长的丁薛祥，成为时任上海市委书记习近平的政治秘书。2013年，他被擢升为中共中央办公厅副主任，不久后又成为习近平个人办公室主任。此后，他多次陪同习近平出访国内外。2017年，他成为中共中央政治局委员、中央书记处书记，并兼任中央办公厅主任，被视为是习近平的"左膀右臂"。丁薛祥被认为可能会接任王沪宁，主管意识形态。

中共中央政治局新一届常委亮相 李希 66岁的李希是甘肃人，现任广东省委书记，他被认为对推进"粤港一体化"做出了政绩。此前李希曾在甘肃、陕西省委任职，2014年到辽宁担任省委书记。与其他几位新晋常委不同，李希与习近平并未有直接共事经历。他在辽宁的四年间整饬官场，可能因此受到习近平的赏识。李希已经当选二十届中央纪律检查委员会书记，接任赵乐际。

中共中央政治局新一届常委亮相 习近平 据中国官媒发布的资料，习近平生于1953年6月，陕西富平人，清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。2012年起担任中共中央委员会总书记，中央军委主席。2018年中国通过修改宪法，取消了最高领导人任期的限制。20大上习近平连任中共总书记就军委主席，预计明年人大会议上将连任中国国家主席。



“不是一个领导班子，而是一个执行团队”

德国之声：在人事任命中，常委中几乎都是习近平的亲信，李强没有担任过副总理，却很有可能接任总理，请问您怎么看？

何频：这个名单，它不是一个领导班子，而是一个执行团队。基本上使用的是习近平在浙江工作时候的班子。在浙江，他作为省委书记，实际上形成了一个小的王国。所以你看名单，基本上就是他当时候的团队。

德国之声：李强之前在上海封城时激起了网络上的一些民怨和民愤，而蔡奇在清理北京“低端人口”时的做法也有许多人不满。您对习近平重用这两位有什么看法呢？

何频：我们对蔡奇在北京驱逐低端人口，对李强在上海清零期间出现的很多混乱进行了很多报道，也进行了非常严厉的批评。因为他们确实做得不好。但是至于民怨，至于老百姓的意见，不仅仅是针对蔡奇和李强的，而是中国官场普遍的一个想象。就是老百姓民智已经开了，已经有了一些人权、自由这样的价值观，他们会用人权和自由的价值观去要求中国的领导人，领导人在这方面也面临着民众很大的压力。但是李强在上海时候还出去和民众对话。蔡奇在清理北京低端人口遭到严厉批评之后，他最近几年有点“夹着尾巴做人”。北京的朋友说，北京的环境好了很多。对于新闻人来说，我们抓住的是某个事件，对于习近平来说，衡量一个干部是否要提拔的标准和我们是有差别的。他提拔李强、蔡奇，可能有更多因素上的评价。更重要的是，这两个是习近平很了解的两个人。习近平要建立的不是一个迎合民意的班子，而是一个能够真正替他办事情的一个班子，一个执行团队。蔡奇和李强之前就是他的执行团队。执行团队这样一个认定，和之前的领导班子有很大不同，甚至说是根本上的不同。这个班子使得习近平将会遭到非常大的挑战。以前的班子，李克强、汪洋、韩正、栗战书，他们各自有一摊，在某种程度上也分担了习近平的压力。现在这个班子组成之后，所有压力都集中在习近平身上。他要为一切来承担责任，而不仅仅是享受权力。未来出什么事情，根本的责任大家都会归咎于习近平身上。习近平把集体领导变成了个人领导，其他人不是和他平起平坐的决策层的一员。所以习近平还是很危险的。未来人们不会把怨气发泄到李强和蔡奇身上，而是会发泄到习近平身上。

德国之声：有一种观点是习近平对政治局的控制，已经可以和毛泽东时代相提并论。您怎么看？您认为这两位领导人可以相提并论吗？

何频：完全不能比。现在很多人因为不喜欢习近平，所以喜欢把习近平和历史上的人物类比。今天的中国不是文革时候的中国，也不是秦朝时候的中国。今天中国的社会阶层、政治结构、经济结构都已经非常复杂。中国是全世界最大的经济体之一，中国和全世界这么多国家都有非常广泛的贸易关系，中国的很多年轻人接受的是西方的教育，很多中国人到了世界各地。中国和世界是连接在一起的。现在要在中国建立一个完全封闭的王朝几乎不可能。习近平有权力，但是距离毛泽东的权威非常遥远。现在中国的崛起，由于其意识形态，让西方国家对中国人权被伤害的不满，也因为中国这一巨大力量的崛起而焦虑。所以西方对于中国的监督，对于习近平来讲是一个很大的压力。中国在毛泽东时代，西方国家给予中国的压力和现在是没办法相比。现在西方认为最主要的对手是中国。习近平可能要和很多国家领导人进行会谈，很多国内的问题他也要跟进。这些事情都需要他去参与完成。西方国家对中国很焦虑，但是习近平才是一个真正的焦虑者。因为他面临的问题、困难非常之多，而且来自四面八方。所以习近平的日子非常难过，和毛泽东当时在一个相对单一和封闭社会里的情况是完全不同的。

德国之声：习近平在过去的几年里对言论控制越发严格，许多网站被封禁，许多词汇成了敏感词。一些疫情期间的防控措施也起到了控制言论和人身自由的作用。您觉得这个趋势在未来会继续下去吗？

何频：习近平上台后之后对言论自由的控制，尤其是封城期间对许多人的自由的控制，引起了国际社会和相当一批中国群众的相当大的反感。这是现在习近平让人很不放心的原因之一。同时他还前所未有地限制了西方国家媒体在中国的采访，甚至驱逐了一些西方的记者。而中国现在的媒体可以说比文革的时候还要糟糕，没有可信度，非常呆板。这种封锁，这种控制对习近平，对中国的形象造成了巨大的伤害。站在西方自由世界的角度来讲，这种做法是不能接受的，但是站在习近平的角度来讲，他可能有自己的考量。考虑就是中国现在在一个矛盾的交汇点，在这个时候如果开放社交媒体，那么中国的不同的声音会迅速表现出来，而社交媒体几乎是很难控制的。像美国今天产生的社会的对立、社会的撕裂，既有美国政治本身的结构性的问题，同时也和社交媒体的泛滥有很大的关系。社交媒体是三人成虎，很容易造成煽动的作用。对于习近平来说，他觉得如果让大家都出来讲话，可能会伤害到他想要进行的变革。但是这是他的想法，和中国现在民智以开的现状有一个矛盾。所以虽然习近平在党内没有遇到挑战者，但是精英分子、知识分子、甚至一些前任的官员都对习近平非常不满，西方媒体对习近平的评价也非常之低。这就是习近平控制言论自由的代价和后果。他有没有意识到，我不知道。但是他似乎想要任用新的官员来改变一些形象。新的中宣部常务副部长李书磊，他是一位神童，也喜欢写文章，对外部也有更多的了解。负责意识形态中国的官员如果是蔡奇的话，蔡奇在浙江期间是社交媒体的使用者，而且描述了他去台湾旅行，见到他亲人的情况，你可以看出来蔡奇的文字功力是不错的。如果他们两个人来主管意识形态，有可能会改变一些做法。但是这个只是一种主观的期待。

德国之声：您之前提到的民众对习近平有不满，国外媒体对习近平评价很低。那么现在党内还有人可以对习近平进行制衡吗？

何频：我觉得可能性非常低。但是数字是不会说谎的。比如更多的中国人不喜欢习近平的领导，可能会离开中国。西方的资本可能不愿意去投资中国，资金撤退。这些数字是隐瞒不了的。如果中国的经济情况更糟糕而不是更好，短短几天可能没什么事情，如果几个月，甚至几年，中国经济的增长没有正常地达到一个指数，那么这种情况下，习近平不可能看不到真实的情况。我觉得经济的问题，比这些政治的问题，国际外交的问题，对习近平来说是一个更重要的决定性因素。如果长期的经济不好，就会影响到习近平团队的威望，更会影响到习近平本人。他的团队是一个“动态团队”。二十大的时候，开出出现一个词，叫“能上能下”，是对原来体制的一个打击。习近平在二十大之后，将会进行一个体制的变革，在变革之前，他要找到一个完全听命于他的团队。在目前来看，他已经做到了这一步，关键是下一步，他会做什么。

胡锦涛离场：二十大的灾难事件

德国之声：胡锦涛被带离会议现场的视频现在受到了许多媒体和网民的关注。您对视频有什么解读呢？

何频：视频也好，照片也好，你可以分析出很多个不同的结果。但我们想一下，一个胡锦涛根本不能打开的文件，怎么能放在他面前呢？一个合理的解释就是这个文件是暂时不能打开，它需要某种程序。那胡锦涛是年纪比较大了，身体明显非常不好，看起来有点恍惚，有点误解。不管是什么原因，这个视频成了二十大的一个灾难事件。但中国的媒体缺乏基本的公信力，西方媒体也不让它们掌握完整的情况，所以出现了各种各样的解释和猜测。我现在也搞不清楚。但是有一点是肯定的：中国的元老对现在的政治没有干涉力。第二点：胡锦涛作为共青团势力的总代表，他的这一次离场，其实是一个时代的标识，就意味着共青团从中国的舞台上从此就消失了，至少阶段性地消失了。这可能是一个意外性的事故，但是它就正好暗示了中国政治的生态。没有政治派系可以挑战习近平。

二十大闭幕式 胡锦涛中途被“请出”会场

权力的终局

德国之声：团派退出历史舞台之后，习近平的派系里面也基本都是他之前的部下。但是关于习近平派系中，谁会是他的接班人好像还没有浮出水面？

何频：政治派系已经消退了，变成习近平的一家独大。作为帝王也好，作为最高领导人也好，他都有一个忌讳，那就是除非他要退下来，不然不会让接班人出现在舞台上。因为一旦接班人出现在舞台上，权力就会产生倾斜，生态就会产生变化。现在习近平的时代才刚刚开始，所以不让接班人出现，是他权利安排的一个考量。另外，习近平的执行团队会不会产生分歧，会不会争风吃醋，答案也是必然的。“动态班子“就是这个意思，不会这么稳定。有人会下台，新的班子会进来，这个可能也不能完全排除。

有一个事是他没办法抵挡的，就是他的身体。中国问题之复杂，之重要，你很难相信如果他身体不好，他还能掌控中国的一切。虽然没有任期限制，但是我认为有生理限制。我们知道罗斯福总统，他也是担任了几届总统，结果他死在任上。习近平会不会死在任上，我们不知道，或者他在任期里完全不能理事，那他会不会退下来？这就产生了一个巨大的变数，他的权力的接班机制没有建立起来，我把这个称为“权力的终局“。中国未来如果继续下去，不发生动乱，最关键就在于这个权力机制怎么建立起来，怎么样让大家信服。因为传统的社会也好，现在的社会也好，权力无不来自于血缘关系、战争或者政变、还有选举。中国现在没有选举制度，中国也不能再来一次打江山，暴乱。所以中国的二十大没有解决这个问题。中国要建立一个不像西方的选举方式，也不像中共现在这种黑箱机制的一个权力体系。

德国之声：张又侠超龄留任中共重要均为第一副主席，军队中也有许多习近平信任的老人。这对台湾问题有何影响呢？

何频：我认为习近平对中国军队的控制是没有疑问的。中国的军队也不是一个可以干政的军队，没办法走到前面去做市委书记、省委书记、部长。中国的军队不会对习近平造成挑战。但习近平的班子偏向老龄化，因为一个年轻的将领，可以在位置上待很长，两届三届，就可能会在军队里形成自己的力量。所以我认为军委副主席可以短暂地让老将军去过度。但我没有想到会老化到这种程度。何卫东本来已经要退休了，连二十大代表也不是，也担任中央军委副主席。佩洛西议长去访问台湾，让中国的军队体系有了一个支点，就是防止美国利用台湾来打击中国。台湾问题，同时也是一个应对美国的问题。在这种情况下，中央军委形成了一个可以作战的形态。这个对于台海形势来说，是一个很大的威慑的力量。但这只是一种威慑的力量，最终是否会形成军事行动，要看台湾领导人的政治智慧，也要看美国。这就要看各方面的平衡。处理地不好，对两岸人民来说，都是一个灾难性的事件，所以各方势力不要去火上浇油，不要让这个危机升级，不要变成俄罗斯和乌克兰这样的战争。

解放军将领——“高危职业”? 十人晋升上将 八月一日，是中国人民解放军建军周年的纪念日。依照惯例，“建军节“通常都会有一批军中将领被晋升军阶。7月31日，中共军委主席习近平出席授衔仪式，十名将领获得上将军衔，除海军司令沈金龙，空军司令丁来杭之外，比较受关注的还有受到美国制裁的装备部长李尚福。中国军方公开信息显示，今年以来，已有69人晋升少将，19人晋升中将。

解放军将领——“高危职业”? 习近平与“军队反腐” 2012年，习近平出任中国党政军最高领导人以来，发起了一场广泛而严酷的“反腐败”斗争，而军队首当其中，高层几乎被全面重组。中国官方数据显示，68名副军级以上军官受到严惩，其中副国级2人（上将），正大军区级4人（上将），副大军区级11人（中将9人，少将2人）。图为习近平同日后落马的参谋总长房峰辉上将在一起。

解放军将领——“高危职业”? 房峰辉 - 士兵、上将、阶下囚 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。2019月2月，一度官至中共中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

解放军将领——“高危职业”? 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

解放军将领——“高危职业”? 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

解放军将领——“高危职业”? 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

解放军将领——“高危职业”? 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

解放军将领——“高危职业”? 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人。中国网民戏称：这是中共建军以来，“牺牲”最大的一场“战役”。

解放军将领——“高危职业”? ”航天将军“也难免“落马” 钱卫平曾在中国的航空航天业扮演重要角色，曾担任中国“嫦娥一号”“嫦娥二号”月球探测任务测控系统总设计师，天宫/神八交会对接、天宫/神九载人交会对接的测控通信系统总设计师等。2019年4月，升任中央军委装备发展部副部长，三个月之后，因涉嫌严重违纪和职务违法犯罪，被中央军委纪委监委立案审查调查。此前，曾有传闻称，钱卫平涉嫌间谍行为。

解放军将领——“高危职业”? 胡锦涛 - 孤独的前军委主席 习近平的反腐大旗下，军中各路”老虎“纷纷落马。胡锦涛担任主席的十七届中央军委高层几乎全军覆没，军委两位副主席都是”重大犯罪分子“。中国网民戏称，原来胡锦涛总书记是常年战斗在敌人心脏里的”孤胆英雄“。



德国之声：这次24位中共中央委员里面，没有一位女性的领导者，这也是25年来首次。您觉得这一点有没有显示出习近平对于女性，或者女权的看法呢？

何频：我觉得最高决策层没有女性成员，是非常遗憾的。因为事实上女权的意识在中国已经相当发达了， 女性对自我意识的提升不亚于其他发达国家。但是另外一个现实是，中国的权力生态，长期培养女性都过于简单化了，培养了一些花瓶，培养了一些没有能力的女性领导人，这个对于女性从政来讲，是非常大的伤害。这一次处理疫情，孙春兰是一位女士，但她恰恰是一位缺乏专业知识的女性。她对疫情处理地如此粗暴，如此简单，就和她的判断力有很大的关系。我觉得没有女性领导人是一个遗憾，但是也不需要一定配一个花瓶领导人，一定要配一个没有能力的领导人，不要走向政治正确的道路。要看到中国女性的真实情况，中国女性在很多地方都很有地位了，不一定要在政治的绞肉机上占有一席地位，没有必要。中国的女性企业家、科学家已经很多。在中国的权力生态里面有没有女性，我认为不是什么关键的事情，关键的事情是中国的法律对于女性的保护还很弱，这才是一切的根本。这也是习近平未来任期里最艰难的事情。市场的经济，社会的冲突，女性的保护，弱势团体的保护，都是要通过法律来建立起来，而中国还真的没有开始，和西方国家的距离相差还非常远。

德国之声：对于二十大对中国未来发展的影响，您还有什么要补充的吗？

何频：我觉得习近平有一套语言的方式，叫“既要这样“”又要那样“。这个在我们看来是非常值得嘲笑的语言方式，但它确确实实是中国的现实，中国现在确实要发展，但是社会的稳定也是需要的，这不是简单的中庸之道。一个国家要走向文明化，是很不容易的，要走向现代化，也是很不容易的，处理地不好，这个国家就会崩溃。会变成一种长期混乱的情况。所以中共非常难。虽然中共有许多令人厌恶的意识形态的语言表述，但是整体来讲，它主要是求一个比较稳妥的演变。而这个演变不符合西方和很多民智已开的中国人的想象，因为他们想象的更加浪漫。但是很显然，中国领导人不愿意这样做，他们希望中国不要再来一次极致的变革。中国不是简单的往左走还是往右走的问题，中国是要避免极左和极右的问题。我认为中国最重要的三件事情：社会保障体系的建立；法治系统的改变；权力的交班。

何频为现居纽约的媒体人，明镜媒体集团、六度信息价值生态创办者，出版了多部中英法文著作。曾在中国大陆、香港、台湾、加拿大、美国从事媒体工作。

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