专访：习近平为何选在此时访朝？

习近平首次访朝，正值中美贸易战背景下，距离大阪G20峰会也仅有一周。这位中国党和国家领导人希望借此发出怎样的信号，这又会给国际政治舞台带来何种影响？针对这些问题，德国之声采访了中国的朝鲜问题专家王生。
德国之声: 习近平宣布本周前往朝鲜访问，您觉得他为什么会选在这个时间点首次访朝呢?
王生: 因为今年是中朝建交七十周年，这个访问是在计划之内的。去年金正恩访问中国四次以后，他邀请习近平主席访问朝鲜，而且习近平主席也答应了。这从国家元首的角度来讲是属于一种回访。
今年是七十周年，只是时间点上比原来计划又提前了一些。这个提前主要是由于国际局势的变化，包括中美关系发展和朝鲜半岛局势的变化。
6月底也是G20的大阪峰会，特朗普还要访问韩国，可能（习近平）这时候访问朝鲜，可以引起更多国家的关注，毕竟时间点比较微妙。
德国之声: 今年2月份特朗普跟金正恩的峰会无果而终，您认为，现在是习近平或金正恩对特朗普发出信号吗?
王生: 美朝关系从河内会谈之后几乎处于停滞的状态。前几天，6月10日左右，特朗普说金正恩又给特朗普写了信，说还是希望第三次首脑会谈，或者是美朝无核化谈判进程再继续下去。所以说这个情况下，中国还是要发挥在朝鲜半岛问题上的特殊作用，也就是中朝关系这样一个发展。
我想从去年平昌冬奥会以来，朝鲜半岛局势变化与中国的支持和对朝鲜的一些鼓励也好，或者是激励，是密切相关的。如果没有中国的大力支持和激励的话，金正恩可能不会这么积极主动地去和美国进行这样几次谈判的。所以这里面中国的作用在朝鲜半岛局势发生变化的关键时刻会凸显出来。所以这次习主席去，我想应该从正面能量的方面去分析。
第一个中朝全面发展关系是符合中国安全利益的。朝鲜半岛局势稳定、无核化都符合中国国家利益。包括将来朝鲜半岛局势如果平缓，对于经济合作也是非常有利的。这个方面从中朝双边关系这个角度。
另外从半岛局势来讲，其实现在周边国家都希望这种谈判可以继续持续下去。现在美朝之间又有新举动，比如金正恩写信，特朗普也表示说要推动谈判。在这样的情况下，半岛局势希望中国给它注入新的动力。那么这次我觉得习近平访问朝鲜是恰逢其时。他通过和金正恩这样的首脑会谈能够在无核化问题上达成进一步的共识，然后他在G20峰会上如果跟特朗普或文在寅等再做一个互相的沟通协商，那有可能在下半年把半岛局势更推进一步。因为大家都不想走回头路。也不想让局势发生一个逆转。所以这方面的意义是非常深远的。
德国之声: 所以也就是您觉得习近平会比较鼓励金正恩去跟特朗普重启谈判，就是往无核化方向在走一步? 或是他会鼓励金正恩对美国的态度更强硬一点呢?
王生: 我觉得，中美之间（希望）在朝鲜半岛无核化上合作比较成功，因为无核化符合中美两个国家和地区其他国家的利益。
所以我想，中国主要是劝说朝鲜走无核化道路，然后把朝鲜国内重心转移到经济建设上来，希望他（金正恩）这样做。这样就能把谈判推动下去。
王生是中国吉林大学行政学院国际政治系教授，韩国社会科学院客座研究员。
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