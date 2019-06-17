专访：习近平为何选在此时访朝？

德国之声: 习近平宣布本周前往朝鲜访问，您觉得他为什么会选在这个时间点首次访朝呢?

王生: 因为今年是中朝建交七十周年，这个访问是在计划之内的。去年金正恩访问中国四次以后，他邀请习近平主席访问朝鲜，而且习近平主席也答应了。这从国家元首的角度来讲是属于一种回访。

今年是七十周年，只是时间点上比原来计划又提前了一些。这个提前主要是由于国际局势的变化，包括中美关系发展和朝鲜半岛局势的变化。

6月底也是G20的大阪峰会，特朗普还要访问韩国，可能（习近平）这时候访问朝鲜，可以引起更多国家的关注，毕竟时间点比较微妙。

德国之声: 今年2月份特朗普跟金正恩的峰会无果而终，您认为，现在是习近平或金正恩对特朗普发出信号吗?

王生: 美朝关系从河内会谈之后几乎处于停滞的状态。前几天，6月10日左右，特朗普说金正恩又给特朗普写了信，说还是希望第三次首脑会谈，或者是美朝无核化谈判进程再继续下去。所以说这个情况下，中国还是要发挥在朝鲜半岛问题上的特殊作用，也就是中朝关系这样一个发展。

我想从去年平昌冬奥会以来，朝鲜半岛局势变化与中国的支持和对朝鲜的一些鼓励也好，或者是激励，是密切相关的。如果没有中国的大力支持和激励的话，金正恩可能不会这么积极主动地去和美国进行这样几次谈判的。所以这里面中国的作用在朝鲜半岛局势发生变化的关键时刻会凸显出来。所以这次习主席去，我想应该从正面能量的方面去分析。

第一个中朝全面发展关系是符合中国安全利益的。朝鲜半岛局势稳定、无核化都符合中国国家利益。包括将来朝鲜半岛局势如果平缓，对于经济合作也是非常有利的。这个方面从中朝双边关系这个角度。

首次访华！坐火车去北京的小金 神秘装甲列车 这是3月36日韩联社从新浪微博上获得的一则视频截图。据信这是一列经由丹东入境、前往北京的装甲列车，车上载有朝鲜高级领导人。在中国社交媒体上出现的相关照片很快就遭到删除，引發了外界的热烈猜测。

首次访华！坐火车去北京的小金 王沪宁亲自迎接 一直到两天后，这列装甲专列重新回到朝鲜境内后，中国官方才正式发布消息，确认此前访华的确系金正恩。图为3月26日金正恩抵达北京站时，包括中共中央书记处第一书记、中共中央政治局常委王沪宁在内的多名高官前去迎接。

首次访华！坐火车去北京的小金 低调车队穿京城 在北京期间，金正恩的车队获得了严密的安保措施。相关车辆虽然悬挂了朝鲜大使馆的车牌，却没有按照国事访问的礼仪悬挂朝鲜国旗：朝鲜领导人出国访问期间，极少对外发布消息，直到访问结束、重返朝鲜境内后，官方才会公布出访消息。

首次访华！坐火车去北京的小金 中方高官登乘朝鲜专列 据朝鲜官方媒体3月29日發布的消息，中共中央对外联络部部长宋涛等众多中方高官在丹东口岸迎接专列入境。此后，宋涛一行陪同金正恩乘坐专列抵达北京。图为登乘专列的宋涛与金正恩握手。

首次访华！坐火车去北京的小金 列车会议 在专列上，金正恩与宋涛进行了会谈。金正恩的妻子李雪主、中共辽宁省委书记陈求发、中国铁路总公司总经理陆东福等人也参加了会议。

首次访华！坐火车去北京的小金 中国火车头牵引朝鲜专列 金家三代领导人出访，几乎从不乘坐飞机，而选择防弹专列。本图摄于2010年8月，时任朝鲜领导人金正日搭乘专列访华，中国警方在沿途严密布防。图中，牵引朝鲜专列的是一台中国铁道部配属的内燃机车。

首次访华！坐火车去北京的小金 金正日访问俄罗斯 这张图摄于2011年8月，时任朝鲜领导人金正日的专列由俄罗斯国铁的内燃机车牵引，正穿过俄罗斯远东地区驶往莫斯科访问。金正日去世后，接掌大权的金正恩连续6年没有出国访问。

首次访华！坐火车去北京的小金 金日成访问东柏林 与金正日、金正恩从来只坐火车出行不同，金日成当年也偶尔会选择飞机出行。不过，1984年，金日成还是不远万里乘坐火车来到了东德。图为东德领导人昂纳克在柏林东站迎接“同志及兄弟”金日成。

首次访华！坐火车去北京的小金 火车出行避开制裁 這次访问中国，则是金正恩掌权以来首次踏出国门。据韩国媒体援引韩国情报机关的分析，金正恩若乘飞机出行，朝鲜高丽航空公司的飞机会受到一些国际制裁条款的约束；而火车出行则可避免这些不便。

首次访华！坐火车去北京的小金 结束访华挥手道别 图为3月27日，结束访华行程的金正恩一行登上专列，向中方人员告别。

首次访华！坐火车去北京的小金 王沪宁亲自送行 据朝鲜官方媒体的报道，金正恩本次访华，中共中央政治局常委、政策研究室主任王沪宁参与陪同了不少行程项目。图为金正恩专列离京前，王沪宁等高官在站台送行。 作者: 文山



另外从半岛局势来讲，其实现在周边国家都希望这种谈判可以继续持续下去。现在美朝之间又有新举动，比如金正恩写信，特朗普也表示说要推动谈判。在这样的情况下，半岛局势希望中国给它注入新的动力。那么这次我觉得习近平访问朝鲜是恰逢其时。他通过和金正恩这样的首脑会谈能够在无核化问题上达成进一步的共识，然后他在G20峰会上如果跟特朗普或文在寅等再做一个互相的沟通协商，那有可能在下半年把半岛局势更推进一步。因为大家都不想走回头路。也不想让局势发生一个逆转。所以这方面的意义是非常深远的。

德国之声: 所以也就是您觉得习近平会比较鼓励金正恩去跟特朗普重启谈判，就是往无核化方向在走一步? 或是他会鼓励金正恩对美国的态度更强硬一点呢?

王生: 我觉得，中美之间（希望）在朝鲜半岛无核化上合作比较成功，因为无核化符合中美两个国家和地区其他国家的利益。

所以我想，中国主要是劝说朝鲜走无核化道路，然后把朝鲜国内重心转移到经济建设上来，希望他（金正恩）这样做。这样就能把谈判推动下去。

王生是中国吉林大学行政学院国际政治系教授，韩国社会科学院客座研究员。

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