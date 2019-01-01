专访：习近平不愿“失去”台湾

DLF：中国人民解放军很快就会出现在台北？

马晓月：我现在还不这么认为。从原则上看，习近平针对台湾的讲话中并没有多少新鲜东西。他在讲话中所宣示的并非一种新政策。过去也没有排除过军事干预。原则上讲，他只是重复了过去数十年里他的前任所讲过的东西：希望和平统一，但也不排除军事干预。

DLF：那这个讲话还能有多重要呢？

马晓月：我不会过于在意这个讲话。我会以平常心看待它。尽管这样，台湾海峡局势依然还是非常严峻的。它不是那种我愿意轻描淡写的情况。那里存在着一种难以解决的冲突。

DLF：怎样的冲突？

马晓月：那是与中华人民共和国的冲突。中国视台湾为自己的领土，是隶属于中国的一个省，必须与中国重新统一，从而使中共能实现中华民族的复兴。这是一个重要目标，不能随便就放弃的。台湾事实上是一个独立国家，大多数台湾人也视台湾为独立国家。这就是说，目前不存在解决办法。一边是越来越强大的中国，另一边是民主台湾，它虽得到美国的某种支持，但当然看到自己面对着一个大得多的强权国家。

DLF：现在，习近平权力更稳固，美国有时则奉行一种轻视迄今基本原则的外交政策，从而是否可能导致某些移位？

马晓月：对台湾而言，形势无论如何都是困难的：特朗普做了一些美国前总统们未做过的事情。比如，他和蔡英文通电话。不过，他当然不是最可靠的伙伴。

DLF：那么，北京目前做了哪些意在让台湾不稳定的事情？

马晓月：北京目前实施的主要战略是一种传统的统一战线战略，即力争使台湾人以及在海外人士尽可能多的相信，北京的路线是正确的；使大家相信，每个有理智的人都会赞同和平统一，而持反对立场的只是某些外国势力和台湾岛内的极少数。从原则上讲，这个主要战略就是， 要表明，这些人只是极少数，必须、而且也能孤立之。我确信，北京和习近平仍希望和平统一，愿看到台湾和中国重新接近；北京的确不愿军事干预，但也不愿完全排除。

DLF：习近平会走得这么远（军事干预）吗？

马晓月：我不排除这一点。幕后会发生什么，相对而言难以猜测。不过，习近平不是那种愿意"失去"台湾的人，比如，在自己的任期内，台湾宣布独立。如果台湾方面正式宣布独立，对北京而言，那就是实施军事干预的时间节点。如果习近平在内政上受到压力，他也可能会走出这一步。要作预测，相当困难。

DLF：在普通中国人眼里，台湾问题有多重要？

马晓月：这很难说，因为，不太有可能在中国作相关的公开民意调查。当然，是有一些人，民族主义色彩浓厚、与政府和共产党完全一致，他们会说，"台湾当然是中国的一部分"。然而，根据我个人的印象， 如所说过的那样，不是问卷调查的结果，大多数中国人会认为，不值得因台湾而开战。

DLF：在习近平身后，政府里还有谁会主张继续加大对台湾施压？

马晓月：按传统，可能是军方。不过，所有这些全属猜测。

DLF：说到底，习近平并没有这么强势，可以在这个问题上一人说了算?

马晓月：我没法说，在中国政府内部幕后是如何操作的。不过，我对几年来所发生情况的个人解读是：我们所看到的不一定能说明习近平处于强势，相反，他打击对手时表现出的以及还会继续显示的那种强硬只是更多地暴露出，他自己也感受到了威胁。

DLF：在政治上和经济上，台湾到底处于何种境遇？

马晓月：它是事实上的一个独立国家，拥有自己的政府、自己的经济体系、自己的司法，但获得极少国家的外交承认。美国不承认台湾是独立国家，德国也不承认。这意味着，除极少数国家承认外，它在外交上是孤立的。在经济上，台湾与国际社会的联系要紧一些。不过，在经济上，它也非常仰赖于中华人民共和国。

DLF：若北京真要进军台湾，到底有谁能阻止？

马晓月：如果美国能令人信服地说明，它无论如何都将干预，那么，从北京的角度看，这或许能构成一种威慑。

DLF：也就是说，事到临头，只有华盛顿才能阻止？

马晓月：是的。

DLF：习近平在此次讲话中的调子是未来数年中国外交政策可能会更强硬的先声？

马晓月：中国的外交政策已在不断地更为强硬。我现在不会把这一个讲话视为这一发展的绝对信号。但是，我相信，中国会继续在国际上更突出自己，并试图有更强势的表现。

马晓月（Mareike Ohlberg）先后在海德堡大学、哥伦比亚大学学习东亚学，现任墨卡托中国研究中心 (MERICS)研究员，研究重点为中国地方政策、媒体政策以及香港、台湾的发展。