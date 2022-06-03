专访乌克兰总统办军事顾问："我们最大的损失是马里乌波尔沦陷"

（德国之声中文网）

德国之声：阿雷斯托维奇先生，俄罗斯对乌克兰的战争已持续了3个多月。您如何评估目前战况？

阿雷斯托维奇：俄罗斯人原计划的方法和军事手段并不奏效，"特别行动"已全然失败。也因此，他们改用惯常战术，将部队和手段集中于某一战线，用其占据优势的火炮和空军来粉碎乌军。但他们在这方面做得也很糟，尽管在战术上取得若干成功。战争远不止于战场。战争是一个复杂的过程，俄罗斯在其中只有某些优势。

这方面的迹象，包括西方有关乌克兰在战争中的胜利意味着什么、乌克兰是否应该赢得战争的争论。一个月前，西方有声音说，乌克兰必须获胜，俄罗斯必须蒙受军事失败，更有人表示，必须将俄罗斯削弱到它不能再以军事力量威胁邻国的状态。

还有第二种观点。根据这一观点，俄罗斯不应获胜，也不应失败。很多西方政客无法想象一个俄罗斯输掉的世界，但可以想象一个俄罗斯不赢的世界。这表明，一部分西方精英无意准备接受这样的大考，也不能想象生活在一个俄罗斯失败的世界里，因为，它将意味着一种历史巨变。他们念念在兹的是，重返 "一切照旧 "的状态。

德国之声：这是否意味着冲突将"冻结"于目前相互争夺地区？

阿雷斯托维奇：在他们控制的地区，也许会有某种即成事实和谈判。但在长达一年半时间里，顿巴斯问题三方联络小组的谈判中，我看到过所有这一切。我们无法承受这种情况。8年来，一切都尝试过，最后都是以我们失去领土而告终。然后，我们的公民被迫去杀害另一部分乌克兰人，其情其景，就像眼下在所谓的 "顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国 "的 "动员"。

德国之声：乌克兰在这场战争中迄今的最大成就和损失分别是什么？

阿雷斯托维奇：谈及成就：俄国人在9条战线上发动攻势，现在剩下5条。这意味着我们在4条战线上击溃了他们，而且是在无"租借法案" （美国国会通过的快速向乌克兰运送武器法）情况下 ，这意味着俄罗斯完全失败。

我们已至少摧毁了俄方三分之一的部队或使其丧失能力，由此，俄军战斗力大为削弱。这方面最好的证明是俄方不得不秘密动员，使用老旧的T-62坦克，并试图招募志愿者，对其培训一星期，然后送上火线。这表明，俄军严重缺员。此外，乌克兰人还击沉了俄罗斯黑海舰队的旗舰 "莫斯科 "号巡洋舰。这是我们的巨大成功。

最大的损失是马里乌波尔的沦陷，在这之前，俄军从克里米亚向南快速推进，并先后攻占了赫尔松、梅利托波尔和别尔江斯克。

德国之声：乌克兰能在战争初始阶段守住南部地区吗？

阿雷斯托维奇：双方的力量对比、草原地区防御的特殊性、靠近克里米亚的俄罗斯机场，--所有这些都使我作为一个军人对我们能否在那里有效防御产生了一些怀疑。另一方面，本可在这些城市组织有效防守。

例如，赫尔松位于第聂伯河的右岸。这座城市本应能守住，因为俄军必须渡河。别尔江斯克是一个死胡同，难以保卫。但你可以守住别尔江斯克和马里乌波尔之间的地区，守住扎波罗热以南的整个聚集区，俄罗斯人在那里占领了核电站。但为什么乌克兰未在那里部署部队，也未组织有效防御？为什么实际上在3天内就完全被占？调查机构已在寻找答案，而人民可能在战后才会知情。有必要查明真相，以便不再发生。

俄乌在乌克兰东部战事

德国之声：西方国家已宣布向乌克兰交付射程更大的HIMARS和M270多管火箭炮。这是否有助于改变战局？

阿雷斯托维奇：这取决于武器和弹药的数量。如果至少能装备两个师，那么，俄军在作战层面上的进攻能力将被打上一个大问号。如果数量不那么大，战局仍会发生有利于我们的变化，不过，俄国人也将能继续进攻，尽管他们会更痛苦，损失更大，这也是好事，因为时间对我们有利。第三种可能性是，我们将得到足够军援，使我们不仅能阻挡俄罗斯人，而且还能实施反攻。

德国之声：您曾说过，乌军在斯耶罗多涅茨克佯装弃城，诱使俄军掉入陷阱。这招成功了吗？

阿雷斯托维奇：这一战术相当成功。当然，它并不表示，我们不会撤离该市。我们可以先给俄国人以重创，然后撤退，守住莱西昌斯克。我们的防御战术中既包扩反击，也含有在不值得防守的情况下暂时放弃某地的规定。我们的指挥部正在尽一切努力消灭敌军，削弱他们的有生力量。我们的部队正在斯耶罗多涅茨克发动攻势，并夺回了数条街道。

德国之声：乌克兰国防部情报局负责人布丹诺夫（Kyrylo Budanov）近日称，战局将在8月出现转折，激烈战事将在年底结束。你是否同意这一展望？

阿雷斯托维奇：如果西方武器和军事装备的交付速度能够满足我们的期待，那么，情况就可能会是这样。他所说的转折点，可能和我的意思一样，就是：我们将积累其足够的力量和资源来发动攻势。不过，我们国土的解放可能在那之后还需要几个月。

德国之声：是否考虑军事解放被鲸吞的克里米亚半岛？

阿雷斯托维奇：这取决于将提供的武器的数量和质量。如果我们获得优势，使我们能在无重大损失的情况下解放克里米亚，那何乐而不为？不过，泽连斯基总统已表示过，那将是一个非常艰难的战役，即使我们成功，也会有巨大损失。他说，我们应将俄罗斯人至少逼退到2月23日之前的边界，而克里米亚和其它被俄罗斯人占领了8年的领土的命运应经由政治外交途径解决。

须知，如果我们能把俄国人逼退到2月23日之前的边界，对他们来说已是极大失败。在这种情况下，我们不会在谈判中和他们论条件，而是命令他们接受我们的条件。那将是乌克兰从实力地位出发进行的谈判。

采访对象：阿雷斯托维奇是乌克兰总统办公室主任耶尔马克（Andriy Yermak）的顾问，负责国家安全和国防领域的战略沟通。他曾是明斯克三方联络小组乌克兰代表团发言人。

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