专访：为诉说真相而活的西藏女子

现年28岁的尼玛拉姆 (Nyima Lhamo) 来自西藏理塘。2016年8月她逃离西藏后不断向国际诉说她的舅舅--藏传佛教上师丹增德勒仁波切，遭受中国入罪并枉死狱中的故事。她在台湾接受德国之声的专访，谈论这些年的人权倡议工作。
德国之声：这次来台湾主要的行程是什麽？
尼玛拉姆：透过讲座和访问，希望平反我舅舅的冤屈。中国政府说他是2002年4月成都一起爆炸案的幕后主使者。在没有证据的情况下抓了他，先是判死刑，又改判无期徒刑。他在被关13年后突然死亡，我们觉得他是被毒杀的。
德国之声：回想仁波切的遭遇，妳印象最深的是什麽？
尼玛拉姆：他们用毒杀死了他，遗体的嘴唇和指甲是黑色的，包括仁波切的徒弟和喇嘛，接触过他的遗体的人，都看见仁波切的嘴唇和指甲是黑色的，我也看见了。
仁波切作为一个喇嘛，一个在老百姓心中这麽有威望的喇嘛，中共可以这样冤枉诬陷他莫须有的罪名，这是最恐怖的一件事。令人无法接受。他之所以被这样对待，因为非常敬重达赖喇嘛和尊崇佛教，在西藏建立寺院、学校、医院、养老院、捍卫西藏人的人权。这是中国政府最惧怕的。
德国之声：中国官方有自己的说法，面对何为「真相」的质疑，妳如何回应？
尼玛拉姆：我是仁波切的姪女，做为他的家属，我是一个证人。
德国之声：妳和妈妈因为抗议仁波切之死，被中国关押18天，发生了什麽事？
尼玛拉姆：刚开始我们不知道是什麽原因被无抓，我们问当局犯了什麽法？他们说不知道，是中央安排的。他们把手机也抢了。当时我妈妈有时候晕倒或生病呼吸困难，他们有带我们到医院。后来就把我们从成都带走，关在一个房子裡，24小时监控，连卫生间都是。最后8天，我们被秘密地带到理塘，没有人知道我们关在哪，据说是专门关领导的监狱，四周的空间都是硬的泡绵，到处都是监视器。
德国之声：妳当时害怕吗？
尼玛拉姆：我不害怕，只觉得为什麽要抓我们，又没有一点点的犯法。我很生气。但是我妈妈很伤心，因为仁波切去世了，她一直晕倒。医生还一度为她戴上氧气罩。
德国之声：后来怎麽获释？
尼玛拉姆：当局说，犯了无期徒刑的罪行，重新调查要盖手印。但是我妈妈说，关于仁波切案子审判，我不会盖手印，因为仁波切不是我一个人的喇嘛，是藏族人和许多国家着名的喇嘛，我们没有这个权力。我妈妈说就算拿枪抵着她的头都不按手印。
后来过了几天，理塘县副书记说代替我们去跟四川书记开会了，要我们出去之后不得做三件事。第一是不能说仁波切是被毒死的，第二不能给外面的人说这件事，第三是不能再去监狱门口再哭再闹。还说，我们回去之后要再出门没有这麽简单。这样才把我们放出来。
许多丹增德勒声援者要求诸国重新审判。据报有数万人联署并绝食抗议，也有许多人因此被逮捕。
德国之声：目前国际倡议的成果如何？
尼玛拉姆：没有那麽简单。我在西藏的时候就准备以死表达我的清白和对仁波切的诬陷，希望引起大家的关注和支持。但是我后来觉得不值得，如果能到外面见到各国领导，和包括联合国以及听众。才能让大家知道仁波切是被诬陷的，洗刷这10多年来的冤屈。
德国之声：中国政府在世界上声量愈来愈大，对妳的倡议工作有影响吗？
尼玛拉姆：没有。即便中国再强大，世界其他地方的国家和年轻人也同样在發展。在人权方面认知也更多，这种力量一样强大。只要有人支持，站在正义这一方，考虑到我们的痛苦，就不会觉得辛苦。
德国之声：妳为了倡议远离家乡和亲人，这样的牺牲值得吗？
尼玛拉姆：很值得。因为我年轻，可以做这些事。如果老了就没有机会。仁波切这样的喇嘛被诬陷的情况下，做为他的姪女，这是我的责任。很多老百姓也为了仁波切的平反受了很多苦，包括洛桑顿珠，他也被杀。在没有证据之下，这样的污衊令人无法接受。为了替他们发声，再多的牺牲都值得。何况我说的每一句话都是事实，就算中国的领导来到我的面前，我还是一样地说。
德国之声：可以讲述一下妳在离开西藏前的生活吗？
尼玛拉姆：我在西藏没有自由，「只活到了一半」。像我当时想要做生意，到成都买东西到理塘摆摊来卖，都没有自由。所有事情都需要经过当局允许，不然东西会被抢走。
像是2013年，本来康区很多地方是我们理塘的，但是土地被抢走了。为了这件事情，我们很多老百姓坐牢。大家只是想要在自己的土地上盖房子修建，但是他们做主把地拿走。我们村子派出90多位代表，每个家户一个。这些代表为了这件事，只能跪在官员的前面求他们依法审判，但政府还是不理会。但我不跪，因为他们这样诬陷我舅舅，也不照法律行事，跪也是白跪。
德国之声：这件事的结果是什麽？
尼玛拉姆：包括我妈妈在内，许多人因此去坐牢。在牢中还有「学习班」，包括一天只吃「一杯」稀饭，装在纸杯裡的，要她们一分钟内喝完，这样虐待她们。就这样被关15天。
德国之声：有关西藏人的处境，妳最担心的是什麽？
尼玛拉姆：最担心的是西藏语言和文化的流失。中国在藏区有很多学校，但是大多都是汉族文化和汉语教学。这对我们来说很残酷。
西藏人现在还遭遇很多苦难。我不是只代表自己。藏区有很多老百姓连一点点的权利都没有。像我舅舅成为政治犯的人也有，我希望不要再有第二个丹增德勒仁波切。
我背负着期望，许多人民觉得说不定仁波切有一天会得到平反，有重新调查的机会。为什麽西藏这麽多自焚，因为在中国的压力下，没有人敢说出真相，也没有地方去讲。我是代替这些人来的，希望大家关注，这一点非常重要。
专访记者:夏立民
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人权组织周四说，被监禁十余年之久的藏族高僧丹增德勒仁波切在狱中死亡的消息传出后，藏民抗议示威不断。丹增德勒仁波切两个妹妹因拒绝在健康记录上签字遭中国当局短暂拘留。 (16.07.2015)