专访：为诉说真相而活的西藏女子

德国之声：这次来台湾主要的行程是什麽？

尼玛拉姆：透过讲座和访问，希望平反我舅舅的冤屈。中国政府说他是2002年4月成都一起爆炸案的幕后主使者。在没有证据的情况下抓了他，先是判死刑，又改判无期徒刑。他在被关13年后突然死亡，我们觉得他是被毒杀的。

德国之声：回想仁波切的遭遇，妳印象最深的是什麽？

尼玛拉姆：他们用毒杀死了他，遗体的嘴唇和指甲是黑色的，包括仁波切的徒弟和喇嘛，接触过他的遗体的人，都看见仁波切的嘴唇和指甲是黑色的，我也看见了。

仁波切作为一个喇嘛，一个在老百姓心中这麽有威望的喇嘛，中共可以这样冤枉诬陷他莫须有的罪名，这是最恐怖的一件事。令人无法接受。他之所以被这样对待，因为非常敬重达赖喇嘛和尊崇佛教，在西藏建立寺院、学校、医院、养老院、捍卫西藏人的人权。这是中国政府最惧怕的。

德国之声：中国官方有自己的说法，面对何为「真相」的质疑，妳如何回应？

尼玛拉姆：我是仁波切的姪女，做为他的家属，我是一个证人。

德国之声：妳和妈妈因为抗议仁波切之死，被中国关押18天，发生了什麽事？

尼玛拉姆：刚开始我们不知道是什麽原因被无抓，我们问当局犯了什麽法？他们说不知道，是中央安排的。他们把手机也抢了。当时我妈妈有时候晕倒或生病呼吸困难，他们有带我们到医院。后来就把我们从成都带走，关在一个房子裡，24小时监控，连卫生间都是。最后8天，我们被秘密地带到理塘，没有人知道我们关在哪，据说是专门关领导的监狱，四周的空间都是硬的泡绵，到处都是监视器。

德国之声：妳当时害怕吗？

尼玛拉姆：我不害怕，只觉得为什麽要抓我们，又没有一点点的犯法。我很生气。但是我妈妈很伤心，因为仁波切去世了，她一直晕倒。医生还一度为她戴上氧气罩。

德国之声：后来怎麽获释？

尼玛拉姆：当局说，犯了无期徒刑的罪行，重新调查要盖手印。但是我妈妈说，关于仁波切案子审判，我不会盖手印，因为仁波切不是我一个人的喇嘛，是藏族人和许多国家着名的喇嘛，我们没有这个权力。我妈妈说就算拿枪抵着她的头都不按手印。

后来过了几天，理塘县副书记说代替我们去跟四川书记开会了，要我们出去之后不得做三件事。第一是不能说仁波切是被毒死的，第二不能给外面的人说这件事，第三是不能再去监狱门口再哭再闹。还说，我们回去之后要再出门没有这麽简单。这样才把我们放出来。

许多丹增德勒声援者要求诸国重新审判。据报有数万人联署并绝食抗议，也有许多人因此被逮捕。

德国之声：目前国际倡议的成果如何？

尼玛拉姆：没有那麽简单。我在西藏的时候就准备以死表达我的清白和对仁波切的诬陷，希望引起大家的关注和支持。但是我后来觉得不值得，如果能到外面见到各国领导，和包括联合国以及听众。才能让大家知道仁波切是被诬陷的，洗刷这10多年来的冤屈。

德国之声：中国政府在世界上声量愈来愈大，对妳的倡议工作有影响吗？

尼玛拉姆：没有。即便中国再强大，世界其他地方的国家和年轻人也同样在發展。在人权方面认知也更多，这种力量一样强大。只要有人支持，站在正义这一方，考虑到我们的痛苦，就不会觉得辛苦。

德国之声：妳为了倡议远离家乡和亲人，这样的牺牲值得吗？

尼玛拉姆：很值得。因为我年轻，可以做这些事。如果老了就没有机会。仁波切这样的喇嘛被诬陷的情况下，做为他的姪女，这是我的责任。很多老百姓也为了仁波切的平反受了很多苦，包括洛桑顿珠，他也被杀。在没有证据之下，这样的污衊令人无法接受。为了替他们发声，再多的牺牲都值得。何况我说的每一句话都是事实，就算中国的领导来到我的面前，我还是一样地说。

德国之声：可以讲述一下妳在离开西藏前的生活吗？

尼玛拉姆：我在西藏没有自由，「只活到了一半」。像我当时想要做生意，到成都买东西到理塘摆摊来卖，都没有自由。所有事情都需要经过当局允许，不然东西会被抢走。

像是2013年，本来康区很多地方是我们理塘的，但是土地被抢走了。为了这件事情，我们很多老百姓坐牢。大家只是想要在自己的土地上盖房子修建，但是他们做主把地拿走。我们村子派出90多位代表，每个家户一个。这些代表为了这件事，只能跪在官员的前面求他们依法审判，但政府还是不理会。但我不跪，因为他们这样诬陷我舅舅，也不照法律行事，跪也是白跪。

德国之声：这件事的结果是什麽？

尼玛拉姆：包括我妈妈在内，许多人因此去坐牢。在牢中还有「学习班」，包括一天只吃「一杯」稀饭，装在纸杯裡的，要她们一分钟内喝完，这样虐待她们。就这样被关15天。

德国之声：有关西藏人的处境，妳最担心的是什麽？

尼玛拉姆：最担心的是西藏语言和文化的流失。中国在藏区有很多学校，但是大多都是汉族文化和汉语教学。这对我们来说很残酷。

西藏人现在还遭遇很多苦难。我不是只代表自己。藏区有很多老百姓连一点点的权利都没有。像我舅舅成为政治犯的人也有，我希望不要再有第二个丹增德勒仁波切。

我背负着期望，许多人民觉得说不定仁波切有一天会得到平反，有重新调查的机会。为什麽西藏这麽多自焚，因为在中国的压力下，没有人敢说出真相，也没有地方去讲。我是代替这些人来的，希望大家关注，这一点非常重要。

专访记者:夏立民

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