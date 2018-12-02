专访：为更重要的妥协争取时间

德国之声：利用G20阿根廷峰会的契机，特朗普与习近平在周六深夜就中美贸易问题达成了部分的"妥协"。有媒体称这是"突破"，也有媒体认为这不过是继续拖时间。在您看来，这份"妥协"究竟有多大的价值？

盛洪：这当然不仅仅是拖延时间的作用。目前，中美双方都在作出让步姿态。中方把很多美国提出的问题都列入了接下去的谈判内容之内，这就是很重要的姿态。这些问题包括知识产权、强迫转移技术等。而特朗普方面其实也在让步，以前提出的国企补贴、网络开放等问题，现在都没有列入谈判范围之内。所以说，尽管双方暂时只是说要继续谈判，但是具体将哪些内容列入谈判，这已经包含了双方的妥协。或者说，这是为双方今后更重大的妥协争取了一定时间，也为两国的让步行为留了一些面子。

德国之声：您说"今后的重大妥协"，这究竟是指哪些方面？是纯粹贸易领域的关税、技术转让问题，还是会把妥协的范围也拓展到贸易领域之外？

盛洪：我认为不会拓展到贸易之外。特朗普的关税手段，只是手段，肯定不是目的。当然他的目的是要超出妥协的范围的。同时，特朗普也清楚，完全达到他目标的情况是不可能出现的，尤其是仅用关税手段时，更是无法实现其目标。所以，在意识到这一点的前提下，他作出了让步姿态。我猜测，他们最终还是会在目前提出的这个范围之内进行讨价还价，不可能超出这个范围。至于超出贸易领域的问题，则会用其他办法去解决，不见得要用贸易战。

德国之声：从中国经济的角度出发，中国政府如何才能采取最优谈判策略，使得损失最小化、利益最大化？

盛洪：在贸易方面，按照美国提出的"公平贸易"方向走，其实长期对中国最有利。只是现在中国垄断利益集团不愿意这么做。他们不愿在比如国企政府补贴、网络开放都问题上作出让步。其实，在中国国内市场，补贴也造成了不公平竞争。那些具有效率的私营企业没有补贴，没有效率的部分国企却享受补贴，导致早该退出市场的后者不退出市场。取消补贴、开放网络，长远都是对中国本身有好处的，但是现在，按照中国当前的政治经济结构，北京方面在这两个方面是不太可能作出让步的。在我看来，最优策略就是遵循市场规则，不论在国际市场还是在国内市场都实现公平竞争。

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