专访：为什么特朗普不会有第二任期

（德国之声中文网）德国之声：您已经经历了多任美国总统，既有民主党人，也有共和党人，您对他们所有人都曾作出批评，因为您本人不属于这两大党。与其前任相比，特朗普的表现排在第几位？

拉尔夫·纳德：垫底。他是那么无知，不知道自己不知道什么。他在摧毁一个理智社会的标准与常规。我能想象美国各地的许多父母不知道如何面对自己10岁、11岁的孩子。如果他们批评孩子的言行，孩子们会说，美国总统特朗普也是这么做的。所以，对于这个社会的伦理道德而言，他是具有腐蚀性的。

再加上，他重返其民粹主义承诺。他把华尔街的顾问带进了华盛顿的顾问圈。他在摧毁法律与秩序，保障污染企业、剥削消费者和侵犯劳工权益的那些人的利益。他是在践踏监管机构，像环保署、汽车安全局。在外交政策上，他很不稳定：一会儿称赞独裁者，一会儿威胁抹掉一些国家。他在继续布什和奥巴马的帝国政策，使用无人机和特种部队，扩大军备开支。

德国之声：很多人可能不知道，您是第一代美国人。您的父母是从黎巴嫩移民美国的，这可能让您对总统特朗普的移民与难民政策别有感触。对于数百名移民儿童仍被迫与父母分离，您怎么看？

拉尔夫·纳德：这格外残酷。他也因此失去美国人民的支持。他的反移民立场是不分青红皂白的。他对阿拉伯世界的人们有固执的偏见。他允许来到美国的难民人数是当代最少的。我们在摧毁重要的两党制传统，这个人以为他可以为所欲为。但我认为，罗伯特·穆勒（Robert Mueller）的调查会让他看见，在美国，对一位举止非法的总统，还是有某些法治存在的。

德国之声：环境保护和消费者保护在华盛顿可能是被忽略的话题。特朗普系统性地破坏这两个领域，不应当引起更多关注吗？

拉尔夫·纳德：是的。我们的气候异常现象在增加，科学预测是还会进一步加剧。而他彻底否认气候变化的存在，称之为骗局。他阻碍联邦政府的机制。他解散科研小组，导致人们从政府离职，他从国际协议中退出。他是一个明确、紧迫的威胁，不单对美国人民，也对全世界。

德国之声：中期选举临近，共和党现在已经完全是特朗普及其"美国第一"的政党。那么，民主党究竟代表什么呢？

拉尔夫·纳德：我前几天发表过一篇专栏文章，说明美国人民在等待什么。民主党代表什么？在我的新书中，我指出，民主党人没有压倒自1854年以来共和党历史上最糟糕、最残酷、最好战、最重商的华尔街共和党，自2010年以来反而被后者压倒。共和党压倒了民主党，控制了大多数州的议会、州长，以及政府的三大分支。我在文中建议，他们应重新采用罗斯福的做法：即增加最低工资。联邦规定的时薪最低标准是7.25美元，根本无法生活。我还提议他们实施全民医保，在全国范围内减少或取消大学学费，支持工会扩张。我说的有点像西欧，不是吗？

德国之声：中期选举不能使白宫易主，但谁控制国会将能对特朗普的行为有很大制约。您想对美国选民说什么？

拉尔夫·纳德：如果民主党不能控制国会一院或两院，那么接下来两年全国上下将遭受特朗普及其势力前所未有的破坏。他毫无自制，无视法治。他一生都是个失败的连环赌王，用破产当作竞争战略。他在纽约的商业运作一直钻法律的空子，谁也不能指望他会遵守宪法。他中饱私囊。

所以，民主党至少要控制国会两院中的一院。他们可以在接下来的日子采取以下动议：一是向美国人民承诺将增加最低工资标准至每小时15美元--3000万美国工人如今的收入在去除通胀因素后不及1968年的水平。此外，他们可以承诺实施所有其它西方国家--包括台湾、日本等所实行的：全面普遍、可支付得起的医保。（以上采访内容有删减）

拉尔夫·纳德是政治活跃分子、消费者保护人士和2000年总统竞选人。他曾在迫使汽车工业安装安全带等安全措施方面扮演关键角色。他成立了多个环保、消费者权益和公信度监督组织。

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