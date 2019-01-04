专访：中美贸易谈判的好结果是延长“停火”

德国之声：截至发稿，为期两天的最新一轮中美贸易谈判尚未传出结果。不过，亚洲和欧洲股市已经有积极的迹象。您预期本轮谈判的结果如何？

费多丽（Doris Fischer）：我想，股市的积极反应是因为现在至少在谈判了，而且是幕前的谈判--幕后的谈判可能也曾进行。

我个人不认为这一轮谈判会有具体的结果。我想，即便有成果，也会由更高层级的官员大张旗鼓地向媒体宣布。

不过，我相信谈判不会出现破裂与恶化。目前，90天期限已经将近过半，谈判破裂不符合任何一方的利益。

我认为，90天的期限过后，一个比较良性的结果是：我们延长"停火"时间；尽管没有大的进展，但我们阻止事态进一步恶化。

总体而言，我个人认为，在表面的贸易、不平衡和关税的讨论上达成一致相对容易，因为在这方面中方会愿意作出让步--尽管有点讽刺的是，当国家承诺会更多进口，实际上是与市场经济的讯息相抵触的，因为应当由市场需求决定进口多少。但国家可以降低关税，中方也愿意做这一让步。

这是相对容易实现的。但问题在于，外界普遍认为，贸易战的背后还隐藏着更多。这关系到美国人的忧虑，担心中国的强大。其实，对于中国这样一个大国，当有一天中国的人均收入达到美国的水平时，其经济总量就将超过美国。但受到批评的是，是否通过不正当的手段来实现，以及届时经济的强势是否会转化为军事的强势，从而对美国和世界构成威胁。考虑到这些，就复杂了。

Doris Fischer

德国之声：贸易争端爆发以来，双方均加征多轮关税，这些关税究竟给两个经济体造成怎样的影响？

费多丽：据一些报道，对美国而言，积极的方面是，一些企业决定重新在美国投资和生产。与此同时，也有一些行业对中国的出口变得困难，--当然，在90天期限内，现在中方已经又降低了一些关税，以示善意。

中国的情况则更为复杂。我们注意到关税产生了影响，但在中国有两个问题。一是，早在贸易战爆发前，中国政府就已经宣布要采取一些措施，比如减少债务，这些措施可以预见会带来经济的降温。而贸易战的影响与之叠加，难以具体区分。

二是，中国国内的媒体审查过去在经济领域相对较少，但现在我们看到有所增加。我们从在中国经营的企业家等多种渠道听说，经济形势不好，气氛糟糕，特别是上一季度。但公开的报道和数据却对此反映有限。有一些讨论，比如经济增长率究竟是多少。不过更关键的可能是，春节后企业是否会重新雇佣更多的农民工，这是一个重要的指标。经济增长率可能对某些企业制定计划、对投资者和资本市场很重要，但最终是要看对中国就业市场的影响。还有房地产市场的走向。这些可以说是对中国政府来说"更危险的"，也影响着其谈判的意愿。

德国之声：美国总统特朗普上周末表示，中国经济不好，因此有谈判意愿。美国真的如他所言有更好的谈判地位吗？

费多丽：这只是一方面。相对而言，中国经济形势现在不好，可以说是美国的一个谈判优势。但是，受害的同样也包括美国企业，因为中国市场十分重要。比如媒体广泛报道的苹果公司下调业绩预期。中国市场不单对美国公司十分重要。中国经济的削弱对世界经济、美国企业都不好。其次，美国经济目前的确还很好，但天边也飘来一片乌云。因此很难说，特朗普的谈判地位是否有那么大的优势。

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