专访:中美贸易战發展取决2月特金会

(德国之声中文网) 中美贸易磋商结束后，外界关心实质的内容有哪一些，是否有任何一方让步。中国金融学者贺江兵认为，美国在谈判中取得了想要的结果，甚至把签字与否当做朝鲜去核化筹码。中国则需尽力配合以尽快停止贸易战对中国经济带来的伤害。

德国之声:您怎么评论这次中美贸易谈判的结果?

贺江兵:我认为结果很不错了。中美解决分歧，并已经取得重大突破和共识。就等签字。其实应该已经有协议了，只是还不能签。中方还没有签字权。技术上的障碍已经全部扫清，就等双方领导人签字。

德国之声:这是哪一方的胜利吗?

贺江兵:这是WTO规则的胜利，回到契约精神，讲诚信讲规则。美国敢打(中国)，别的国家不敢。我在去年3月到现在都说中国打不赢打不起，早点投降吧，乖一点，你有什么资格跟美国打贸易战。开什么玩笑!

德国之声:美方要的，中国都已经承诺了吗?

贺江兵:不只是承诺，都已经写成法律了。关于加强知识产权的保护、关于外商投资的保护，三月份人大上都要通过了。像是《外商投资法》，明确要求地方政府不得强制，无论是政府的个人还是政府行为都不得强制技术转让。包括盗取知识产权上，在这方面上都有所动作，从法律方面有行动。有关减少美国的逆差，也当着特朗普的面说要进口大豆，大量地采购。白宫的声明也说会严格执行。

德国之声:如何核实?

贺江兵:这个没问题，其实核实一直在做。美国贸易代表办事处有一个针对中国的301调查，每个季度都在核实。还有一个，美方可以进驻人员了，就像中兴模式。进驻中兴也没引起多大反弹。

德国之声:特朗普为什么强调要与习近平见面?

贺江兵:特朗普在等「特金会」，要看那个结果。用特朗普的话来说，如果你(中国)在中间搞鬼怎么办啊?特朗普在砲打中国和朝鲜。贸易战去年开始，他是看着朝鲜打中国，看朝鲜的表现，看中国在朝鲜问题上的影响来出手。特朗普也不急不担心，现在是中国急。中国经济都成这样了。他要看(特金会)会谈的结果来给你签。他还可以拖。如果特金会不顺利，或小金(金正恩)表现不积极，他就不给你签，加上了(关税)。美国要中国确实施压，别偷偷给它运粮食、运特别的经费。就算不签，把中国经济拖垮了，也是特朗普的政绩。

德国之声:3月1日期限将至，美国会加增关税吗?

贺江兵:签了以后，我个人觉得10%不会取消。只是说不再给你加了。但是那个10%还是存在着。特朗普不敢贸然地去加到25%，对美国也有伤害，但很小。对中国的伤害更大。 两败俱伤。但是美国伤害比较小，有大部份关税都是中方承担的。中国的出口退税、中国的出口商，他们来弥补。根据欧盟，美国的进口商可能会要承受25%中的4%。

德国之声:谈判结果听起来对中国没有好处。

贺江兵:有啊。如果它(美国)不加关税了，对中国来说，还是能够混一下。如果加上去以后就完啦，每年都５千多亿美元。

德国之声:谈判中有什么其他重点?

贺江兵:除了之前提到的，这是第一次谈到汇率。美国声明中还谈到貨幣在美中貿易關係中所起的作用。中国通过贬人民币来增加出口，抵消美国加上的关税。12月1日特习会之后，人民币兑美元升值。之后到现在２个多月的时间人民币是在大幅度的升值。中方是有善意的。

德国之声:贸易战对中国经济的影响?

贺江兵:现在的破产头跟贸易战有一定的关系，在一个产业链有问题。产业链一崩，企业都不想做了。我知道江苏浙江有好多企业都停产、观望。我也听说广东有工厂也提前关门放假。以前失业率都是4.1%，今年1月份公布的失业率是4.9%。千年不动的数据都动得这么高。实际情况远远不止。这还不包含没有登记的农民工，他们失业了就直接回家。这也影响了城市的房价。我说过，如果解决不了贸易战中国将直接进入崩盘模式。

德国之声:中国经济目前最大的问题为何?

贺江兵:很多民企一生产就亏。你开税票就亏，不开税票就违法。中国的税法也狠。企业被中国的高税费给逼死了。它(政府)也不敢大规模的裁减公务员。这是根源。这个不解决，中美贸易战对中国经济帮助不是很大。关税只是一个导火线，中国最大的问题是企业的问题，特别是民企。国企亏损有政府补贴。对民企来说，税跟费改制以后，你没法逃税了。一个企业200多项收费，还有「死亡税率」，它干脆关门就得了。

德国之声:中国应该如何因应?

贺江兵:减税，大幅度减税，应该把200多项税全部取消，没砍一半企业都没办法活。减税是为了拉动竞争，但是大陆不敢用，特朗普用了，结果你看美国经济强竞争。经济增长以后又可以带来税收。中国的企业如果都跑到美国去，那中国的税基没有了、为零了。收百分之90的税又有什么用?美国是百分之20多的税，直接扩大了税基。中国政府不懂减税可以扩大税收。它觉得减税就是减税，就是我税收减少了。它是在3到5年后会见效的。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。