专访：中国迫害维吾尔人 伊斯兰国家为何不发声

德国之声：新疆的监视和"再教育"体系逐渐广为人知。您如何看待中国统治体制下的这一系统？

施罗特：中国政府是一个不惜采取任何方式和手段压制反对派的极权主义政府，不仅是对维吾尔族的反对派，而且对那些要求自由或民主的人士以及各少数民族的反对派也是如此。例如，法轮功运动就遭到极端手段的镇压。另一个例子是西藏达赖喇嘛的信徒遭到迫害。因此，中国政府对待维吾尔族反对派的做法并不让人吃惊。

在二十世纪的历史中，共产中国的劳改营一直是胁迫人们遵守共产党方针路线的惯用手段。所有被控以任何方式反对党中央领导的群体中都有人被送去劳改。

德国之声：为什么在新疆的做法尤其强硬？

施罗特：维吾尔人组织了独立运动。在中国当局看来，他们有足够的理由对其采取极端强硬的手段。此外，新疆不仅存在政治分裂主义，而且存在穆斯林身份背景下的分裂主义。联合国和美国都将所谓的东突厥斯坦伊斯兰运动列为恐怖组织。近年来，维吾尔族极端分子制造了多起严重袭击事件，例如2014年在昆明火车站的暴力袭击导致30多人丧生。这些袭击也为被中国领导人当作对维吾尔人采取压制措施的理由。

施罗特教授

因此，近年来中国政府对反对派采取了各种形式的压制措施。例如广泛的迫害、最大程度的恐吓以及以再教育为名的大型拘留营。

迄今为止，中国领导人采用的这些方法一直都取得了成功。面对严密的监视和迫害，维吾尔人再也没有应对的余地。因此，从中国领导人的角度来看，虽然其措施无论如何都属于违反人权，但最终结果是在这种情况下没有了抵抗，这正是政府所要达到的目的。

德国之声：如果内部不再有反抗，那么外部仍然有反对的声音。人们本可以期待伊斯兰国家能够对此发声。

施罗特：对压制维吾尔族的批评声或多或少来自西方。直到几年前，土耳其还对维吾尔人表示支持。埃尔多安在2009年还曾使用了"种族灭绝"的字眼。长期以来他一直支持新疆的独立运动，收留维吾尔族的政治领导人，给予他们庇护和从政的机会。埃尔多安认为自己是泛土耳其或泛伊斯兰运动以及维吾尔人的保护者，因此他的做法不难理解。

然而，这种局面已经彻底改变。土耳其外长在2017年就已经宣布对流亡维吾尔人采取强硬路线。维吾尔人在土耳其举行示威和政治活动已经不再获得批准。甚至有维吾尔人被逮捕。在2019年夏季埃尔多安访问中国期间，明确赞扬了中国的少数民族政策。

德国之声：埃尔多安态度改变，如何解释呢？

施罗特：这实际上有两个原因。首先，土耳其与西方的关系恶化。因此土耳其在寻求一个政治上的替代者，寻求将中国作为盟友。另一个原因是出于对贸易关系的考虑。土耳其正陷于经济危机，迫切需要良好的对外贸易关系。而与西方国家建立良好贸易关系变得越来越困难。西方强调人权问题，在经济上也有所反应。但是中国人对埃尔多安是否镇压其反对派完全不感兴趣。

德国之声：其他伊斯兰国家的态度如何？

施罗特：伊朗也没有批评中国的少数民族政策。中国是伊朗石油的主要购买国，并参与该国的石油和天然气项目，继续扩大与伊朗的经济关系。

巴基斯坦和沙特阿拉伯也是出于经济原因不去批评中国的政策。 沙特王储萨勒曼（Mohammed bin Salman）还大肆赞扬中国的少数民族政策。其它许多阿拉伯国家也表达了这一立场。 看得出，保持良好的经济关系是决定性的因素。

许多伊斯兰国家受到极权统治，并因侵犯人权而受到西方政府的批评。 例如埃及以及海湾国家、巴基斯坦、伊朗和许多其他国家。 中国人显然对人权不感兴趣。 人们可以放心的和他做生意，而不必担心受到点评或指责。

施罗特（Susanne Schröter）是法兰克福大学教授，全球伊斯兰研究中心主任。

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