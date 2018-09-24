专访：中国，请理解马尔代夫人！

马尔代夫前总统纳希德在该国大选后接受了德国之声专访。他对反对派候选人萨利赫胜选总统表示欢迎，并指出，中国应接受马尔代夫民众追求民主的意愿。
（德国之声中文网）马尔代夫周日举行大选投票后，总统亚明（Abdulla Yameen）承认反对派候选人萨利赫获胜。政坛强人亚明承诺，将实现权力的平稳交接。
在亚明执政期间，马尔代夫的经济呈现积极发展的势头。但也有分析人士认为，该国的经济增长部分得益于来自中国的发展援助和投资。
北京将马尔代夫视为"一带一路"上的一个重要路径点，该项目旨在连接印度洋和中亚。
流亡海外的马尔代夫前总统纳希德（Mohamed Nasheed）在大选前曾警告国民，此次选举有可能是该国摆脱中国影响的最后一次机会。
在接受德国之声专访时，纳希德表示，萨利赫当选将有助于修复马尔代夫和印度的关系。他还感谢欧盟对该国民主进程的支持。
德国之声：目前已经明确的是，反对派的联合候选人萨利赫当选马尔代夫新一届总统。他此前就已宣布战胜了现任总统亚明。您如何看待这一结果？
纳希德：民众做出了选择。人们明确表达了希望马尔代夫成为怎样一个国家。这是投给民主的一票，将引导国家回到改革的道路上。我们将得以加强这个国家的民主机构。过去5年（亚明任期），马尔代夫的发展并不好。人们反映（政治反对派人士）受到酷刑和虐待、或被失踪，司法受到干预、法官被拘捕，还有洗钱等等其他问题。周日的选举是民众传达出的明确信号：人们不想再看到这样的事继续发生。
我们很感谢欧盟、美国、英国、印度和斯里兰卡，感谢他们在艰难时期（对反对派）的支持。
德国之声：本次选举的参选率高达近90%。您认为这是否对萨利赫的获胜起到了决定性作用？
纳希德：这是毫无疑问的。我们历来都知道，如果民众积极参选，将对我们有利。在投票开始数小时后，当局还试图拖延投票进程。但民众在此次选举中的参选热情无比高涨。在4个反对党联合推举出一致的总统候选人后，整个选举获得了动力。
德国之声：尽管亚明总统承认败选，但他一开始似乎有些不愿接受这个结果，为什么？
纳希德：亚明总统并不是一个以其民主信念著称的人物。我想，他还是想在接受失败的事实之前试探其他的选项。
德国之声：萨利赫的胜利是否为您重返马尔代夫铺平了道路？
纳希德：是的。我会在接下来几周里对此做出决定。
德国之声：马尔代夫在过去几年里逐渐向中国靠近，萨利赫的胜选会让北京不悦吗？
纳希德：对计划经济国家来说，理解民主进程是不大容易的。马尔代夫民众承受了很多苦难，他们上街投票表达自己的心声。中国无法理解，马尔代夫不是一个威权统治的国家。我们希望与那些共享民主理念的国家保持友好关系。我们希望同欧盟、美国、印度等国家保持紧密的联系。
德国之声：新一届政府摒弃参与中国"一带一路"项目的可能性有多大？
纳希德：马尔代夫的利益是首要的。我们不是任何人的附属国。
德国之声：是不是可以说，马尔代夫与印度的传统联盟会在萨利赫总统任期内得到恢复？
纳希德：我确信会这样。这会给我们带来裨益。
穆罕默德·纳西德（Mohamed Nasheed）2008至2012年任马尔代夫总统，是该国的第四任总统，也是首位民主选举产生的总统。他参与创建了马尔代夫民主党，目前流亡斯里兰卡。
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