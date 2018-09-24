专访：中国，请理解马尔代夫人！

（德国之声中文网）马尔代夫周日举行大选投票后，总统亚明（Abdulla Yameen）承认反对派候选人萨利赫获胜。政坛强人亚明承诺，将实现权力的平稳交接。

在亚明执政期间，马尔代夫的经济呈现积极发展的势头。但也有分析人士认为，该国的经济增长部分得益于来自中国的发展援助和投资。

北京将马尔代夫视为"一带一路"上的一个重要路径点，该项目旨在连接印度洋和中亚。

流亡海外的马尔代夫前总统纳希德（Mohamed Nasheed）在大选前曾警告国民，此次选举有可能是该国摆脱中国影响的最后一次机会。

在接受德国之声专访时，纳希德表示，萨利赫当选将有助于修复马尔代夫和印度的关系。他还感谢欧盟对该国民主进程的支持。

德国之声：目前已经明确的是，反对派的联合候选人萨利赫当选马尔代夫新一届总统。他此前就已宣布战胜了现任总统亚明。您如何看待这一结果？

纳希德：民众做出了选择。人们明确表达了希望马尔代夫成为怎样一个国家。这是投给民主的一票，将引导国家回到改革的道路上。我们将得以加强这个国家的民主机构。过去5年（亚明任期），马尔代夫的发展并不好。人们反映（政治反对派人士）受到酷刑和虐待、或被失踪，司法受到干预、法官被拘捕，还有洗钱等等其他问题。周日的选举是民众传达出的明确信号：人们不想再看到这样的事继续发生。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 反对派遭严打 2018年初，总统亚明宣布全国进入紧急状态，这一状况持续了数周。该国的大多数反对派政治家都在狱中，批评政府的记者受到威胁或被迫噤声。9月23日举行的总统选举不能称之为公平、自由。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 多数国民受穷 马尔代夫由一千多个岛屿组成，人口近40万，他们中的大多数生活在贫困中。这一问题在首都马累尤为严重。马累是世界上人口密度最大的城市之一。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 天堂里的垃圾 大量旅游者在马尔代夫留下了成堆的垃圾，成为这个岛国面临的一大问题。据官方统计，每位游客平均每天在这里制造3.5公斤的垃圾。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 气候变暖即末日 马尔代夫的平均海拔只略微高出海平面。如果像气候专家所预测的那样，海平面继续升高，本世纪末马尔代夫的大部分国土将被淹没。为了引起国际关注，该国第一位民主选举产生的总统于2009年举行了一次“水下内阁会议”。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 经济上转向依赖中国 中国的“一带一路”项目也延伸到了印度洋岛国马尔代夫。随着像“友谊桥”这样的大型基础设施投资项目，马尔代夫在经济上对中国的依赖性在增强。这在印度尤其引起忧虑，因为长期以来马累和新德里的关系十分密切。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 “圣战者”的故乡 从人口比例来看，来自马尔代夫、投奔“伊斯兰国”的“圣战者”数量超过其他任何一个国家。社会问题丛生、有组织犯罪和极端布道者成为极端化的沃土。分析人士认为，在此间为许多清真寺和古兰经学校出资的沙特阿拉伯要为此负主要责任。

马尔代夫：游客的天堂、贫穷的家园 游客的世外桃源 每年到马尔代夫度假的德国旅游者数量将近10万。该国紧绷的政治局势，一般游客无从察觉。一段时间以来，德国外交部建议国民到马尔代夫旅行应多加小心，并尽量避免在首都马累活动。



我们很感谢欧盟、美国、英国、印度和斯里兰卡，感谢他们在艰难时期（对反对派）的支持。

德国之声：本次选举的参选率高达近90%。您认为这是否对萨利赫的获胜起到了决定性作用？

纳希德：这是毫无疑问的。我们历来都知道，如果民众积极参选，将对我们有利。在投票开始数小时后，当局还试图拖延投票进程。但民众在此次选举中的参选热情无比高涨。在4个反对党联合推举出一致的总统候选人后，整个选举获得了动力。

德国之声：尽管亚明总统承认败选，但他一开始似乎有些不愿接受这个结果，为什么？

纳希德：亚明总统并不是一个以其民主信念著称的人物。我想，他还是想在接受失败的事实之前试探其他的选项。

德国之声：萨利赫的胜利是否为您重返马尔代夫铺平了道路？

纳希德：是的。我会在接下来几周里对此做出决定。

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德国之声：马尔代夫在过去几年里逐渐向中国靠近，萨利赫的胜选会让北京不悦吗？

纳希德：对计划经济国家来说，理解民主进程是不大容易的。马尔代夫民众承受了很多苦难，他们上街投票表达自己的心声。中国无法理解，马尔代夫不是一个威权统治的国家。我们希望与那些共享民主理念的国家保持友好关系。我们希望同欧盟、美国、印度等国家保持紧密的联系。

德国之声：新一届政府摒弃参与中国"一带一路"项目的可能性有多大？

纳希德：马尔代夫的利益是首要的。我们不是任何人的附属国。

德国之声：是不是可以说，马尔代夫与印度的传统联盟会在萨利赫总统任期内得到恢复？

纳希德：我确信会这样。这会给我们带来裨益。

穆罕默德·纳西德（Mohamed Nasheed）2008至2012年任马尔代夫总统，是该国的第四任总统，也是首位民主选举产生的总统。他参与创建了马尔代夫民主党，目前流亡斯里兰卡。

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