专访：“中国经济增长的时代还没有过去”

德国之声：根据中国国家统计局最新公布的数字，中国作为世界经济增长的引擎，今年第一季度实现了6.8%的负增长率。这也是中国1992年以来开始统计季度数据以来，首度出现负增长。从另一个角度来说，上一次中国实质上出现经济萎缩是1976年文化大革命末期。但同时，分析家们一直对中国官方统计数据的真实性表示怀疑。您觉得-6.8%这个数字可信度有多高？



马特斯：我们知道，我们自己也会修改一些之前公布的经济数据。有关中国官方统计数据真实性的讨论一直都存在。我们对中方的实际统计操作流程并不了解，所以也无法在这里作出有根据的判断。只能等着看中国经济在接下来的时间里表现如何。



德国之声：那中国第一季度的这个-6.8%增长率对于世界经济来讲意味着什么呢？



这当然意味着在今年第一季度，作为增长引擎的中国经济出现故障。同时我们也看到全球各国经济都受到新冠大流行病的广泛影响。所以说不仅仅是中国受到了影响，亚洲的出口经济体和德国的出口经济也受到了负面影响。

德国之声：根据德国工商大会的最新调查，许多德国企业认为在新冠疫情的影响下，目前欧洲和美国的经济状况其实比中国还要糟糕。您也是这样认为的吗？





德国经济学者马特斯

我们看到的是，中国更早的开始，也更早的结束了封城政策。所以说上述判断对当前的情况来说也许是正确的。但最后德国和欧洲的经济能够怎样实现复苏，和我们制定怎样的退出政策息息相关。当然，德国企业的上述判断也跟中国官方公布的数字可信度有多高息息相关。



总的来说，我们当然注意到中国政府正在推广一种叙事方式，就是说它更好的应对了新冠危机。所以说，当德国企业家在这种情况下作出欧美经济状况比中国还要糟糕的判断时，还是需要十分小心的来看待的。



德国之声：那您觉得中国政府到目前为止抗击疫情的做法该如何评价呢？



中国的反应当然太滞后。如果相信官方的消息，会看出后来他们的反应坚决肯定。但我们不知道当时在中国究竟发生了什么。我们在中国也没有观察员，所以也无法作出判断。



德国之声：现在中国的经济首次出现6.8%这样大幅度的下滑。有分析人士说这意味着几十年来中国经济持续增长的历史已经彻底结束。您也是这样认为的吗？



目前没有什么相关的迹象。我们要看看2020年接下来的几个季度发展情况如何。是否能够保住目前各界预测的年度正增长率。国际货币基金组织所预测的中国经济年度增长率为1.2%。其他一些分析人士的预测为1.7%。我认为，如果情况不好，最后2020年经济增长率是个负数也是有可能的。当然这取决于接下来数周数月的发展。

武汉已经开始重新恢复正常





另外一个问题就是世界经济复苏的情况如何？中国经济其实也与此紧密挂钩。这个问题的后面目前还是一个大大的问号。当然这是指今年的情况。大部分专家认为明年会迎来经济的强力反弹。如果我们要展望2021年之后的情况，就必须审视各国经济发展的基础究竟在新冠疫情中发生了怎样实质性的变化。到那时，各国的债务都会很高，去债的压力也会很大。这对于中国以及世界其它国家来说都是一样的。



所以我觉得整个未来全球经济的走向会是温和向上的，但会受到债务的影响。总结来说，中国经济增长的时代还没有过去。关键的问题是中国政府和金融体系的债务最后会带来多大的负担。因为过去几年我们已经看到中国的债务不断在迅速增加。



德国之声：说到债务，也就说到了中国政府目前所能够采取的对应措施。在新冠危机爆发前，中国金融领域的领导层不断强调中国在调控政策的工具箱里还有许多可用的选项，应对各种内外形势的变化。面对新冠疫情给中国经济带来的各种挑战，您觉得如今中国的领导层依然还有那么多政策性调控的选项吗？



我觉得问题不在于说中国政府现在有什么行动的选项，因为政府当然能在短时间内向经济注入许多流动性，放松管控政策，免去企业税负等等。就像我们在德国也正看到的一样。这里面关键的问题是这样做会怎样影响到政府未来的行动能力。也就是说如今的负债会给未来的经济增长带来怎样的负担。此外，新冠疫情让多少有工作能力的人死亡，这个国家原本的工业生产能力是否得到了保留。人们是否又有信心消费和投资。这些都是决定新冠疫情过后未来经济走向的重要因素。

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