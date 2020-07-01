专访：“中国破坏了对一国两制的信任”

（德国之声中文网）

德国之声：国务秘书先生，可以说昨天香港的自治权就等于是结束了。德国政府就这样接受了吗？

尼尔斯·安南（Niels Annen）：我们对这一决定感到非常担忧。这也是在意料之中。必须要说的是，中国政府的这一决定破坏了香港人对中国承诺自治的信任，破坏了对一国两制原则的信任。对我们来说这是一个值得关注的问题，在与中国政府的双边会谈中也是如此。

德国之声：德国政府现在可以具体做些什么？

尼尔斯·安南：首先，我认为非常重要的是，我们以及欧盟领导人，无论是欧盟外交和安全政策高级代表博雷尔（Josep Borrell ）先生或者是米歇尔（Charles Michel）先生和冯德莱恩（Von der Leyen）女士都已经明确表态。德国外交部长马斯（Heiko Maas）在联邦议院发表的讲话中也就香港的自治权非常明确的表明了立场。现在，作为欧盟理事会轮值主席国，我们将竭尽全力，争取让欧洲继续以一种声音讲话。因为只有这样，我们的态度才能长期受到北京的重视和严肃对待。

德国之声：德国反对派呼吁取消被推迟的中欧峰会。应该像马斯要求的那样照旧举行峰会吗？

尼尔斯·安南：在这种令人担忧的情况下，公开表示这样的意愿和要求，对此我表示理解。然而另一方面的问题是，什么才是正确的政策？我坚定地认为，一方面，我们必须确保欧洲以同一种声音讲话，同时我们还需要与中国政府进行对话。因此我认为，如果疫情条件允许的话，立场明确的召开这次峰会是正确的决定。我们正在为此努力。我们需要为欧盟以及与中国的关系制定一个长期战略，这个战略将会越来越重要。单方取消峰会，或许成为新闻报道的大标题，但这并不会改变关系。

德国之声：在中国问题上欧洲用一种声音说话究竟有多现实？如果去关心一下，就会看到已经有了诸如16加1这样的倡议，该倡议不也包括欧盟成员国吗？

尼尔斯·安南：在我看来，这是支持举行这次峰会的另一个很好的论据。因为我们有两个目标，我们想向中国澄清一些具体的政治问题，例如与投资保护有关的问题，相关的协议已被列入议程。此外我们还将与中方讨论香港问题、讨论人权和法治问题。但是我们也必须承认，欧洲并不总是意见一致。

德国外长马斯日前呼吁欧盟向中国发出清楚信号并形成共同对华立场

像16或现在17加1的这种结构基本上作用不大。这就是为什么将在莱比锡举行的峰会，旨在让较小的欧盟国家，包括可能持怀疑态度的欧盟国家也参与进来的原因。目的就是让它们也有获得能够和像习近平这样的国家领导人面对面交流的机会。这样的峰会有助于欧洲的团结，也是表明立场的时机。所以我认为，这是正确的道路。从中期来看，我坚信17加1这样的方式意义不大，因此我们向其他成员国作出承诺，寻求另外一种选项。德国遵守这一承诺，成员国也应信赖德国。

采访记者：Nina Haase

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