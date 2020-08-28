专访：中国的“航母杀手”究竟有多厉害？

德国之声：据《南华早报》报道，中国最近向南中国海发射了被称为"航母杀手"的导弹。相关报道称，从青海发射了东风-26B导弹，另一枚是东风-21D导弹则是从浙江发射的。您对这些导弹的发射了解多少？

多明贵兹：美国国防部于8月27日确认，中国发射了弹道导弹，这是8月23日至29日举行的大规模军事演习的一部分。但是，它没有提供有关发射导弹类型或数量的详细信息。

美国多家媒体援引未具名的美国国防部门官员报道称，中国军方8月26日共发射了四枚中程弹道导弹，目标是海南省和西沙群岛之间的海域。但南华早报援引"靠近中国军方人士"报道称中方发射了两枚导弹，一枚东风-21D（DF-21D）和一枚东风-26B（DF-26B）。

数量差异背后的原因仍不清楚。美国官员表示，他们仍在评估发射的导弹类型。而且，没有信息表明导弹是向可移动目标还是向海中的预定目标地点发射的。

也就是说，我们不知道中国发射了东风-21D还是东风-26还是两个都有。众所周知，这些在当地设计和开发的反舰弹道导弹（ASBM）属于人民解放军火箭部队（PLARF）的装备。中国国防部于2018年4月26日确认东风-26已正式服役。

但是，中国很少提供有关其弹道导弹，特别是其最新的和能力最强导弹的作战试验信息，这使得外界很难确定这些导弹的测试频率以及其真正的打击能力和准确性。

话虽如此，假设中国军方此次发射弹道导弹的目的是提高中国东风-21D和东风-26反舰弹道导弹的威慑力，此举似乎表明这些导弹的打击将包括多枚导弹，大概会同时到达目标，增加了反制拦截的难度。

作为背景信息，我们要知道：除非有一个快速移动的目标，模仿艘作战中的航母被导弹瞄准，并且这些导弹在最后制导阶段成功地击中目标，否则这些导弹的作战有效性还是值得怀疑的。但是，如果有很大的风险可能会使航母在这种攻击下被击沉，那导弹只需要起到威慑作用就可以了。

德国之声：美国有什么能力评估发射导弹的类型呢？

多明贵兹：具有红外线传感器的卫星有能力检测到导弹的发射，因此发射点到时候很可能是已知的。包括解放军火箭兵部队及其投入使用的设备类型也可以很清楚的了解到。

美国评估的数据来源还可能包括美国情报机关收集的数据，包括RC-135S"眼镜蛇球"侦察机。

该飞机具备从弹道导弹收集"测量和特征情报"（MASINT）数据的能力，并配有电光传感器，很可能会提供其它平台无法收集的数据。这可能包括测量导弹的轨迹，火箭发动机燃烧阶段的持续时间以及推进器火焰的光谱，从而可以评估出推进剂的类型。

德国之声：您对这两种反舰导弹了解多少？

多明贵兹：据信，东风-26中程弹道导弹（IRBM）的射程为3000至4000公里。 该导弹在2015年北京阅兵式上首次亮相。

具有核能力的东风-21是一种道路机动运输的中程弹道导弹系统，其延展型号--东风-21D据说可以携带常规弹头，最大射程为2000公里。 估计这种型号的导弹可用于针对舰船目标。

这些导弹据称具有打击大型船只的能力，这就是某些媒体将其称为"航母杀手"的原因。 除此之外，关于该武器的其它附加信息很少。

需要注意的是，东风-21D和东风-26B上重返大气层弹头很可能是具备机动性的。也就是说，对于中国的反舰弹道导弹在多大程度上需要第三方数据来更新目标的位置以及导弹的机载瞄准子系统如何接管飞行轨迹的调整，仍存在疑问。

德国之声：中国国防部发言人表示，在南海进行的军事演习"不针对任何国家"，您如何看待中国军方的这种表态？

多明贵兹：我认为很难忽视这些特殊弹道导弹发射的时间。此次发射的时机正值华盛顿和北京之间的关系在一系列问题上日益紧张。

这些不仅包括南海和台湾，也包括中美贸易争端、北京在香港实施的新国安法、中印边境争端、新疆维吾尔人的待遇以及对新冠疫情的处理。两国政府还继续在贸易方面互相指责，亚太地区军事冲突和紧张局势有所升级。

华盛顿已加强了美国海军在台湾和南中国海中国造人工岛屿附近进行的航行自由行动（FONOP）的数量，并于7月强调了它拒绝承认中国在南中国海海域相关主权主张的态度。近几个月来，美国海军还在该地区进行了双舰演习。5月以来，美方空中侦察飞行的次数大大增加。

五角大楼还重申，正在优先考虑将资源和部队重新分配给印度太平洋战区，以"维持可信的威慑力，并展示美国政府对这一地区的持久承诺"。防长马克·埃斯珀（Mark Esper）7月21日表示，美国军方正在采取步骤实现《美国国防战略》中概述的印太战略的三个支柱，也就是：做好准备、加强伙伴关系并建立一个更加网络互通的地区。

北京方面也已经增加了在该地区军事演习的数量和强度，并且似乎已向该地区部署了更多的军事装备。北京在4月还给该地区的80个地理特征增加了中文名称，这似乎是在有争议的海域宣告中国领土主张的又一举措。

同月，中国民政部宣布已为南海有争议的帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）和斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛）建立了两个行政区。民政部在一份声明中说，位于中国最南端海南省的三沙市经中国国务院批准，已经建立了两个区--西沙区和南沙区。

考虑到所有这些因素，现在我们看到的火箭试射行动可能不仅意味着进一步测试和提高中国人民解放军火箭部队的导弹打击能力，而且还向任何试图挑战中国在该地区主权的外国军方发出警告。但我任需要强调的是：鉴于中国政府尚未公布导弹试射的细节，因此很难知道它究竟有多成功。

德国之声：如您所说，随着中美两国在南中国海和台湾附近海域的军事行动不断升级，您认为中美距"热战"有多远？

多明贵兹：我只能说，双方都存在错误评估局势的风险在增加。随着华盛顿和北京之间的紧张局势加剧，加上相关地区的军事活动增多，增加了双方错误评估局势的风险。

尽管华盛顿和北京似乎都对可能导致军事冲突的进一步升级没有任何兴趣，但仍然存在错误评估或者发生"事故"的风险，尤其是随着该地区军事活动的增加以及两国政府继续相互指责并争夺在该地区的影响力。

另一个风险因素是，目前没有迹象表明任何一方愿意妥协。中国国家主席习近平在2018年6月曾表示，北京不会放弃该地区的"任何寸领土"，并补充说，太平洋"足够大，可以容纳中美以及其他国家"。

与此相对照的是，美国国防部长埃斯珀在8月26日将印度太平洋地区描述为"与中国展开强国竞争"的中心，他发表了类似的声明说："美国有责任领导。我们一直是太平洋国家，一个印度太平洋地区的国家，在很长一段时间里都是如此……可以和您这么说：我们不会割让该地区一英寸的土地给另一个国家--一个认为其政府形式，对人权的看法，对国家主权的看法，他们对新闻自由，宗教自由，集会自由以及所有这些事情的看法比我们所分享的看法都要好的国家。"

多明贵兹(Gabriel Dominguez)是伦敦军事刊物《简氏防务周刊》的亚太区编辑。

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