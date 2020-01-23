专访：中国的「封城」措施能减少海外感染案例

(德国之声中文网) 德国之声：世界卫生组织稍早宣布武汉肺炎尚未达到「国际关注的突发公共卫生事件」的等级。 您怎么看待世界卫生组织的分析呢？

麦肯泰尔：目前尚未有非常足够的证据，证明新型冠状病毒有很高的人传人的风险。 我认为这也是世界卫生组织尚未将武汉肺炎列为「国际关注的突发公共卫生事件」的主要原因。 另一个关键因素是，中国已采取了「封城」的措施，让国际卫生组织认为中国已积极采取应变措施。

德国之声：您认为中国目前采取的防疫措施能有效防止新型冠状病毒扩散吗?

麦肯泰尔：我认为中国采取的措施能达到这个效果，因为目前为止，大部分的案例都发生在武汉，表示散播病毒的源头仍在武汉。 不少海外的案例都是透过感染者的旅程，散播到包含泰国、新加坡与美国等国家。 如果中国政府能确实执行武汉「封城」计划，这样的作法一定能对病毒传播造成某种程度上的打击。 我认为这样也能让海外的感染案例变少。

德国之声：过去几天的疫情发展有提供专家与国际社会更多关于新型冠状病毒的关键信息吗?

麦肯泰尔：中国政府目前的首要策略是限制旅游，而我认为这个做法能有效防止病毒透过感染者的移动来散播。 相关的措施包含了封锁特定城市的对外交通、在机场设立检测站、让乘客清楚知道当他们出现特定症状时，该立即向哪些医疗院所求助。

另外，中国也透过医疗系统来直接防止病毒持续传染。 大多数出现不明原因发烧及轻微咳嗽的民众，都会主动向医师或医疗院所通报，医院也会主动询问这些人的旅游史，包含他们是否近期曾造访中国或武汉。 医院也会在第一时间将这些个案进行隔离，这些简单的程序能有效的防止新型冠状病毒在医院内扩散。

德国之声：与2002年处理SARS相比，您如何评价中国政府这次处理武汉肺炎危机的方式？

麦肯泰尔：与2002年相比，我认为中国政府这次以透明化的方式与各界分享武汉肺炎的最新发展。 例如，中国科学家与其他国际专家合作，排列出新型冠状病毒的基因组序列。 中国政府也在第一时间分享这个信息，让其他国家能运用并研究这个基因组序列，并藉此研发出相关的诊断检定与疫苗。

同时，中国也积极与世界卫生组织合作来控制疫情。 再者，中国自2002年的SARS危机后，已建立了完善的疫情监控机制，这也让他们现在短时间内便能侦测到新的感染个案。

德国之声：您认为其他国家接下来该注意哪些部分？

麦肯泰尔：我认为各国应该建立完善的疾病监控机制，因为当新的个案出现时，政府能实时追踪并做出适当反应。 此外，各国应该继续针对病毒的来源进行研究与分析，因为目前我们仍不清楚新型冠状病毒确切的来源是什么。 如果我们想有效控制传染病的疫情的话，我们必须知道病毒从何而来。

另一方面，我们也必须清楚了解传染途径，因为这能使我们找出最佳的控制与防治的方法。 目前为止，较多的案例似乎不是透过人传人的方式感染的，但是某些案例仍显示新型冠状病毒有人传人的趋势。 中国必须加快脚步，针对新型冠状病毒发表详细的分析。 虽然研发药物及疫苗对于控制疫情来说非常有帮助，但目前为止，快速辨认案例、快速将个案隔离、追踪个案的接触史并控制旅游是主要能控制疫情的有效手法。

麦肯泰尔是澳大利亚新南韦尔斯大学全球生物安全学程的主任，也是位著名的传染病学者。

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