专访：中国正从俄乌战争中吸取教训

客座评论：美国武力护台不是拜登的恫吓

拜登在访日期间对北京发出的美国会军事介入保护台湾的警告，现在还余音未了。虽然拜登本人和国务卿布林肯在对华政策演讲中都否认美国改变了一中政策，但从舆论反响看，多数观察家认为拜登这回不是失言，尽管他们对拜登改变美国的“战略模糊”是否有利有不同看法。