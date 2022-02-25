专访：中国正从俄乌战争中吸取教训

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俄罗斯对乌克兰久攻不下，会对北京的对台策略产生怎样的影响？而台湾又将如何应对？中国帮助柬埔寨扩建海军基地，为何引发美国和一些周边国家的疑虑？德国之声就此采访澳洲国立大学亚太学院学者宋文笛。
拜登在访日期间对北京发出的美国会军事介入保护台湾的警告，现在还余音未了。虽然拜登本人和国务卿布林肯在对华政策演讲中都否认美国改变了一中政策，但从舆论反响看，多数观察家认为拜登这回不是失言，尽管他们对拜登改变美国的“战略模糊”是否有利有不同看法。
香格里拉对话期间，面对美国国防部长的尖锐批评了中国针对台湾的"军事挑衅和破坏稳定的行为。“对此中国国防部长魏凤和周日发言表示，如果有人分裂台湾，"中方一定会不惜一战、不惜代价，一定会打到底，这是中国不二的选择。”
美中高官13日在盧森堡進行超過4小時的會議，白宮將該會晤形容成「坦承的交流」，目的是要管理兩國之間的關係。同日中國外交部重申，他國形容台灣海峽為國際水域的舉動，是刻意操弄涉台議題。台灣外交部14日回應稱中國矮化台灣海峽顯露併台野心。
俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争，也使台海局势受到了更多关注。因为，一旦中国对台湾发动军事进攻，同芯片相关的全球供应链将全面陷入停顿。
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