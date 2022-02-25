 专访：中国正从俄乌战争中吸取教训 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.06.2022

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时政风云

专访：中国正从俄乌战争中吸取教训

俄罗斯对乌克兰久攻不下，会对北京的对台策略产生怎样的影响？而台湾又将如何应对？中国帮助柬埔寨扩建海军基地，为何引发美国和一些周边国家的疑虑？德国之声就此采访澳洲国立大学亚太学院学者宋文笛。

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