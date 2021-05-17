专访：中国是巴勒斯坦的真诚朋友?

(德国之声中文网) 德国之声：中国目前是联合国安理会轮值主席，其外交部长王毅表示，支持「两国方案」，「建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国」，您怎么看中国的立场？

包修平：两国方案目前为国际社会或是大国所支持，作为解决以巴冲突的国际方案。这个方案的基础来自1967与1973年联合国安理会的决议案，呼吁双方，即当时的以色列和巴勒斯坦武装组织，或以色列与阿拉伯国家之间的敌对关系。另外，安理会决议案也呼吁以色列必须撤离1967年占领的东耶路撒冷、西岸、加沙以及其他阿拉伯国家的领土。

「两国方案」受到美国、欧盟、俄罗斯以及联合国支持，中国自然也包含其中。最早积极推动两国方案的大国为美国，特别在1993年，美国总统克林顿支持以色列与巴勒斯坦协商，开启了和平进程。不过两国方案从1993年走到现在，已经很难再执行下去。美国即使在特朗普时期，并没有明确说要抛弃「两国方案」，只是在外交政策上明显亲以色列。

中国外交部长王毅作为安理会轮值主席，对于「两国方案」的支持主要是政治上的表态。但这十几年来，研究以巴冲突的许多学者已经提到「两国方案」很难再执行下去，因为以色列与巴勒斯坦的关系不是两个国家之间的关系，而是以色列对巴勒斯坦人的殖民。在耶路撒冷、西岸及加沙的巴勒斯坦人，很大程度受到以色列政策影响。从学术观点来看，「两国方案」已经不切实际，即使中国提出「两国方案」只是站在道德制高点表示中国比美国更遵守国际秩序。

德国之声：延续上个问题，中国的方针明显与美国政府不同，这是否表示，以巴冲突也成为中美角力延伸战场？

包修平：中国对于中东议题主要站在道德的制高点，这是因为中国对中东事务的涉入程度并不如美国。美国从第二次世界大战之后，在冷战时跟苏联争夺中东势力范围；后冷战时期，特别在伊拉克战后，美国可说主导中东地区的游戏规则。美国在中东最主要的国家利益就是确保以色列的国土安全。

中国在冷战时期特别强调左翼或是马克思主义的跨国运动，但事实上，中国大部分时期仅是口头声援巴勒斯坦，最多提供轻武器给巴勒斯坦解放组织，因此学者们并未将中国视为调解以巴冲突的重要国家。只是最近中国因为「一带一路」或是与海湾阿拉伯产油国家的经贸关系紧密，在中东议题上有更多话语权。除此之外，中国官方对于中东议题的表达只是道德宣示，谴责美国号称民主国家，但在中东常常采取「双重标准」。

德国之声：中国是真的关心巴勒斯坦建国吗？

包修平： 中国在冷战时期确实蛮关注巴勒斯坦。老一辈的中国学者关心巴勒斯坦问题。不过就我阅读的文献，这几年来，以色列官方在中国的媒体及大学扮演积极的角色，所以中国有一部分的舆论是倒向以色列这一方。中国内部对于巴勒斯坦的意见并不完全一致。

德国之声：王毅暗示美国导致安理会声明难产，就过往来看，安理会声明对于以巴冲突要灭火是有帮助的吗？

包修平：每当以色列跟巴勒斯坦发生军事冲突，或是以色列入侵阿拉伯国家或攻击巴勒斯坦人，联合国安理会一定会商讨如何解决以巴冲突。过去除了美国之外，其他安理会成员对于以色列有比较强硬的声明，但多半遭到美国的阻挡。就算美国不阻挡安理会的决议案，如1967与1973 年的决议案要求以色列必须撤离西岸、东耶路撒冷与加沙，但因为国际政治的现实，安理会本身并没有执行这个决策的效力，只是决议案可以作为未来解决以巴冲突的法律依据。

未来还是看美国在中东的政策是否出现转变，或是未来施加以色列压力，例如终结以色列在军事或者科技方面的补助，这是值得观察的一个方向。

德国之声：未来中国会想要介入以巴冲突或者是干预的可能性高吗？中国未来在中东议题扮演的角色会变大吗？

包修平：中国与中东的关系主要还是经贸层面，就是确保海湾地区的原油可以供应不绝，不受到中断。至于中东境内的族群冲突，中国会遵守国际法的不干预原则，强调中国是一个遵守国际秩序的大国，暗批美国在中东议题采取双重标准。不过我并不觉得短期内中国会在中东议题上扮演实质的角色。

包修平为英国埃克塞特大学阿拉伯与伊斯兰研究中心巴勒斯坦博士，目前为台湾暨南国际大学历史学系助理教授，开设现代中东与当代伊斯兰等课程。

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