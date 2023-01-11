专访：中国政府应痛定思痛，尽快批准mRNA疫苗

德国之声：中国12月初放开疫情管控后出现了排山倒海的感染潮，专家曾称会出现三波疫情高峰，现在按中疾控的说法，中国的新冠感染和死亡都已经在12月底和1月初达到峰值。您怎么看这些说法？

金冬雁教授：三个峰的说法没有多大根据。有三个峰的国家和地区其实跟中国的情况完全不一样。人家是用了一些措施拉平曲线，把感染人数压下来了。而中国的情况就不是这样。中国的情况是相当多的人一下都感染了，就是我们说的大海啸。大海啸来得很快，去得也很快。在这种情况下，我们相信相当多的人都感染了，70%以上的感染率是可能的。但现在的问题是没有确凿的数据公布出来。谁都不知道究竟是怎样的。

这种情况其实很不理想。因为中国很大，不排除有些地方没有很高，还有遗漏的地方。但现在基本就和北朝鲜一样，是一个黑洞。到底有多少人感染，多少人死亡，整个情况大家是不太知道的。对公布出来的数据，大家打很多问号。死亡人数官方说的是在院死亡人数，感染人数是估计有百分之几十。这种说法是很不理想的。不过总体来看，全国的感染情况是在往下走的趋势，出境的人里面阳性率现在变得已经非常低了。

德国之声：吴尊友上周末说，中国80%的人已经感染过，不太可能短期再次反弹。不知道他的说法有什么样的依据？如果按照他的这个说法，是不是中国的疫情危险期已过去了？

金冬雁教授：他的说法前后是不一致的。他以前说美欧会来一次大爆发，但美欧并没有再来大爆发。现在他说（中国的疫情）短期不可能再次反弹，如果指的是像海啸一样的大爆发，那么确实不太可能。因为第一波来得太猛烈了。其他地方，像台湾、新加坡、日本，从来就没有那么大的一波海啸。中国的情况是很特殊的，像海啸一般，来得快去得快，现在处于下行期了。但这并不是说以后就高枕无忧。大海啸是不会再来了，这我是同意的。但他们应该把数据拿出来。他说80%的人已经感染，是哪里来的数据？是他自己统计的，还是抽样检查的？是全国都是这样的，还是北京市是这样的，大城市是这样的？总要有一个确切的说法才行。现在像第三世界、像北朝鲜一样了。比如现在平壤是不是正在疫情暴发，人们不知道；是不是以前暴发不够，现在再来，不知道；是不是不是新冠疫情，而是别的什么，也不知道。中国就有点像这个情况。最荒唐的是中国外交部还批评美国不公开。如果能做得像美国这样公开，把总的感染人数、各地的住院人数、死亡人数像美国那样公开，那么我想各国不会批评中国的疫情像黑洞一样。

德国之声：那么作为普通民众应该怎样来面对现在的情况呢？因为大多数人已经都感染过了，是不是可以暂时放松了？

金冬雁教授：对一般民众来说，一是现在各种信息非常混乱。很多人还在恐惧当中，包括恐惧二次感染，恐惧第二波，恐惧长新冠。这些问题其实还是需要很好的公民教育。迄今为止政策宣导做得非常差。所以有各种谣言，各种误导性的说法。这是一个方面，是必须纠正的。另一个方面是有些人觉得疫情已经过去了，没有了。而我们讲的“复常”，或者说大流行的结束、风土化，不是说新冠病毒就不来了——新冠还是会来的，死亡也还是会有——只是说它不再影响我们正常的经济活动、社会活动。我们讲的“复常”是这个意义的“复常”。

从民众的角度应该正确去看待，新冠病毒还是要防，不是感染一次就一劳永逸了。如果害怕感染，可以打疫苗，特别是老人和小孩。我们呼吁中国政府还是应该批准mRNA疫苗，迄今不批准mRNA疫苗是一点道理都没有。

德国之声：中国是不是也在研制类似的疫苗，不知进展如何？是不是中国政府在等国产的mRNA疫苗？

金冬雁教授：如果中国有国产的mRNA疫苗，那就拿出来批准。不行的话就该批准辉瑞和莫德纳的疫苗。这是全世界主流的疫苗。将来人家都走向统一化了，就是说常态化的接种，每年接种一次，而中国如果还是不走向这个方向，还是用过去的毒株，还是以灭活疫苗为主，那么显然是跟不上防控的需要的。最后导致的后果就像这次“大海啸”一样。这次之所以这么猛也跟疫苗不够有效有关。因此中国政府应该尽快批准mRNA疫苗，痛定思痛。

现在造成这么多死亡还跟没有储备药物有关，没有建立一个公平、按需分配药物的机制，特别是Paxlovid。这样肯定会造成更多的死亡。

即使将来进入后流行期，也就是地方性流行或者是风土化阶段，还是需要把这两件事情抓紧，落实。如果这两件事情不从国家层面落实，那将来还是会很糟糕的。

Paxlovid在中国一药难求

德国之声：中国政府不批辉瑞的疫苗，辉瑞的所谓特效药也没有纳入医保，您认为主要的原因是什么？

金冬雁教授：可能是决策的人不太了解疫苗效果的重要性。

德国之声：中国除了感染人数是黑洞，死亡人数也是一个黑洞。现在有很多传言，到底是什么样的情况？参照香港的情况，您有一个自己的估计吗？

金冬雁教授：没有。这一点实在没有办法去估计。我们原来想象是不可能有这么高的。但现在各方面的信息都非常混乱。当然死了4亿是不可能的，死了几千万也是不可能的，但是死了多少百万有没有可能呢？这是一个问号。有没有超过200万人，有没有超过500万人？这是无法评断的。他们当然有责任去搞清楚。如果搞不清楚，至少迟早该公布全民死亡的数字。大家可以从这个数字来比较，看到底死了多少人。这也是信息公开的一个需要。

德国之声：去年11月您在接受德国之声采访时表示支持开放，当时您有没有想到中国开放的方式会是这样一个状况？

金冬雁教授：没有想到。我们主张的开放是逐步和有序的开放，而且我们建议的是在春季，气温在20度以上，春暖花开时在南方试点去开放。没有预料到他们是这么样去开放。而且我一再强调开放应是逐步的、有序的，要做好三个硬件的准备。第一是疫苗接种，第二是储备好药物，储备好辉瑞的Paxlovid，第三是做好医疗设施的准备，做好应急的方案，要把医疗体系的短板补足。这三点都没做到的情况下就开放，风险是很高的，也是我们不想见到的。当初我们没有预料到他这样开放，也没有预料到疫情有这么严重。因为和香港相比较，中国80岁以上老年人的疫苗接种是比较高的，他说是有60%。要不然就是实际上没有这么高，要不然就是接种完疫苗到现在已经非常长时间，已经超过一年，否则不可能这么严重。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



德国之声：现在情况已经如此，那么专家们还有什么建议呢？

金冬雁教授：还是应该做好上面说的三点，因为如果永远不做的话，还会出现严重的情况，还会死人。如果没有这些药，没有好的疫苗，将来还是会死人的，一段时间以后还会更多。现在老人的接种率其实还是不高。将来不是说没有病毒了，病毒还存在于社区里面，还是会有地方性流行，最终是会到达高危人群的。我们刚才讲到mRNA疫苗，如果有国产的mRNA疫苗，而且和别人的一样有效，那当然很好。还有就是要储备抗病毒药。如果不做到这些，将来疫情再来时，还会有人死去。

德国之声：如果现在这波疫情过去了，那么什么时候还会来呢？是到下一个冬天？

金冬雁教授：因为大多数人已经感染过了，所以应该是在6个月以后。老人仍然是高危的，因为他们自然感染以后，免疫力的退却也比健康人快。这部分人在3到4个月以后危险性就增高了。所以我们希望动员这些人再打疫苗。加强他们的免疫力和保护。而且我们当然是主张他们打更有效的疫苗。

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