专访：“中国政府只是在虚张声势”

德国之声：中国国务院港澳办新闻发言人杨光表示："该来的惩罚终将到来"。这是不是北京正在用自己的方式告诉示威者们，北京可以直接介入，阻止他们？

艾未未：这样的讲话至少体现出了他们内心的真实想法。几十年来，他们都是这样做的。中国国内的任何地方发生类似事件，他们都会动用坦克、军队或其他任何手段加以镇压。他们可以变得非常残酷血腥。但这是在香港，他们其实是在虚张声势。情况远远超出他们的想象，而那些年轻人并没有害怕。那是他们生存之战。

德国之声：您认为1989年天安门广场上的情况不会在香港发生？

艾未未：我不会说，这样的事情不会发生。我会预言说，这样的事情可能会发生，但中国会为此付出巨大代价，而这也许会成为中国发生变革的一个契机。

德国之声：您觉得中国政府真的会担心这样的代价吗？

艾未未：中国非常担心。香港理应实行"一国两制"，迄今为止他们也非常擅长利用这张牌。但现在，（两制中的）一个制度要求更多的独立性，更明确的身份认同。中国于是面临难题。

德国之声：如果说北京政府面临难题，香港政府的下一步动作会是什么？他们又有怎样的选项？

艾未未：问题是，实际上根本不存在所谓的"香港政府"。香港政府只是中央政府的傀儡。他们的所作所为只是秉承中央政府的旨意。他们只是试图拖延，试图让抗议自行消退。但这是不可能的。

香港警方8月7日晚间抓捕示威者

德国之声：你所说的一切似乎都暗示，年轻抗议者们在街头比香港政府更占据上风。你本人此前曾被中国政府关押，也很清楚中国政府的思维方式。如果说北京内部确实有过关于如何结束香港目前局面的讨论，他们会怎么说？

艾未未：目前来看，这是一场僵局。北京不愿意丢掉脸面，他们不能允许香港政府接受年轻人所提出的非常理性的要求，比如取消"暴动"的定性、释放和平示威者、进行某种形式的选举等。中国政府从来就没有倾听示威者的传统，他们甚至没有渠道进行谈判协商。所以，确实非常困难，对双方而言都是如此。

德国之声：我想谈谈你刚才提到的一个名词"和平示威者"。就你过去几周所看到的情况，尤其是昨晚（8月6日）抗议者包围警署的暴力事件，你还能称他们是"和平"示威者？

艾未未：我称其为"和平"是因为，在另一边你看到他们动用暴力武器射向民众，逮捕大量示威者。他们首先开始了某种形式的暴力行为。而香港示威者只是仍了一些雨伞和水瓶。上百万人上街游行的活动也是和平进行的，非常理性。他们甚至在抗议结束后还打扫了街道。

德国之声：抗议活动已经持续大约九周左右。你认为，抗议活动对香港民众的心理是否产生影响？这是否是一个转折点？香港的情况是否发生了变化？

艾未未：香港无法承受类似这样规模的抗议行动。有许多非常重要的公司企业设址香港，在中国有许多业务。对他们而言，香港至关重要。而那些年轻人则没有什么可以失去的。这个世代的人意识到，自由可以确保他们的生活品质，这是他们所想要的。所以他们不会让步。