 专访：“中国把我宣布为不受欢迎的人” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.08.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

专访：“中国把我宣布为不受欢迎的人”

绿党政治家鲍泽（Margarete Bause）是联邦议院人权委员会的发言人。本月底她原本计划随议会数码委员会代表团访问中国，但中方突然回绝了这一出访计划。原因是什么呢？鲍泽女士对德国之声谈了她的看法。

MdB Margarete Bause Bündnis 90 Die Grünen (Imago/photothek)

联邦议院绿党籍议员鲍泽（Margarete Bause）长期关注新疆人权状况

德国之声：鲍泽女士，您原本计划本月底同联邦议院代表团一道访问中国，但是，现在看来，访问计划有可能要落空。为什么会这样呢？

鲍泽：我们到现在都没有得到中国大使馆的书面通知，他们更没有给出任何解释。中国方面多次明确向联邦议会数码议程委员会（Digital Agenda）秘书处表示，中方不会邀请我，也不会允许我入境。他们先是以手续不合格为由，说我不是数码议程委员会的正式委员。但这种说法本身是不对的，因为绿党议会党团代表团已按照本次出访计划，正式将我登记为数码议程委员会的委员。这对议院各个党派的代表团而言，都是一个常规的做法。因此，我和该委员会其他委员一样，拥有同样的权利。所以，也根本没有什么程序上的理由，可以把我排除在代表团之外。中方此后的几次电话中，也没有再提出这个理由。接下来，中方就明确表示，只要我在代表团名单上，整个代表团就不能前往中国。但是，他们从来没有明确说明，为什么禁止我去中国。

德国之声：那您本人猜测，中国方面禁止您入境会是出于什么理由呢？

鲍泽：我当然有我的猜测。多年来，我一直在关注中国的人权状况，尤其是新疆维吾尔人的人权状况。去年秋季，我曾提议就新疆人权状况展开议院辩论，关注上百万维吾尔人被关押、被压迫、遭遇酷刑以及维吾尔文化遭到毁灭的问题。联邦议院也确实就此展开了激烈的讨论。讨论开始前一天，中国大使馆给我的办公室来电话，要求我取消相关议程。这简直太疯狂了。

议会讨论当然如期进行。中国大使馆随后给我以及所有参与议会辩论的人写信，中方提出严正照会，指责联邦议院干涉中国内政。联邦议院主席当然对此予以驳斥，因为德国联邦议院有权自行决定讨论或不讨论那些话题。我关注人权，尤其是维吾尔人权状况的言行，可能引起了中方的注意和不满，所以把我宣布为不受欢迎的人。

China Uiguren in Xinjiang (picture-alliance/dpa/N. H. Guan)

鲍泽去年秋季曾推动联邦议院讨论新疆人权状况。图为喀什街头巡逻的警察。

德国之声：您刚才提到，您多年来一直在关注中国人权，尤其是维吾尔的人权状况。那么，您以前也有过类似的不愉快经历吗？

鲍泽：大约五年前，也就是2014年秋季，我曾访问过中国。当时，我还是巴伐利亚州议会议员，是州议会绿党代表团主席。我当时是同巴伐利亚州长泽霍费尔一道访问中国的。当时没有遇到任何问题。甚至在访华期间，我还在北京会晤了当时正遭软禁的艾未未。即使是这样，我也没有遇到什么问题。不过，在此之前，我同维吾尔人有过接触之后，中国驻慕尼黑领事馆曾找过我。 他们跟我说，他们听说我收到了世界维吾尔大会慕尼黑会议的邀请函，告诉我绝对不能赴会，否则巴伐利亚州同中国的关系将受到威胁。我当时很惊讶，就问他们怎么知道我得到了邀请。中国驻慕尼黑总领事馆就说，他们当然有他们的消息渠道。这岂不是间谍行为吗？于是，我就以间谍罪提起了诉讼，联邦检察院也立案调查，但过了半年就不了了之了，因为他们也查不到泄露信息的人。所以说，很早以前，中方就开始试图影响我的行为举止了。

德国之声：我们继续谈谈这次访华计划吧。当德方代表团其他成员得知，访华行程有可能取消时，他们的反应如何？他们对您表示声援呢？还是对您有所抱怨？

鲍泽：我还没有联系代表团的其他成员。我的绿党同事雅内策克（Dieter Janecek）是数码议程委员会的副主任，他正在同其他政党的代表沟通。不过，到目前为止还没有正式回应。

我知道的情况是，有人已经对我表示了声援。不过，整个代表团的反应我还不清楚。我认为，有一点必须清楚，我是否能去中国并不是问题的关键。问题的关键在于，联邦议院是否能让别人制定规则, 让别人来决定，哪位议员受欢迎，哪位不受欢迎，让别人来决定，哪位议员可以入境，哪位不能够入境。这是对一个自由选举产生的议会的权利的粗暴干涉，联邦议院对此绝对不能容忍。

德国之声:  您的经历显示，一旦涉及人权议题，中方就会显得很强势。您认为，德国政府和德国政界应当采取什么应对措施呢？

鲍泽：中方试图将人权排除在讨论议题之外，并将他们自己对人权的定义强加于包括联合国在内的国际社会中，正因为如此，我们更应该坚持，绝不能退缩。联邦议院、联邦政府以及欧盟都应当表明立场，告诉对方这是我们的基本价值观。而且，这并不仅仅是德国或欧洲的价值观，而是联合国人权宪章中明文规定的、全人类的基本价值观。我们不会允许任何人对此提出质疑。

 

 

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

相关内容

Deutschland Reichstagsgebäude in Berlin

两个议员代表团访华被拒 德联邦议院向使馆抗议 05.08.2019

德国联邦议会院数字化议程委员会与人权事务委员会近期访华的计划都因为无法获得签证而无法成行。周一，联邦议院对此向中国驻德国大使馆表示了抗议。

DAAD

德语媒体：北京干扰德国学术自由 31.07.2019

在中国，“党领导一切”也适用于学术界。德国《明镜》报道称，令德国政界感到震惊的是，在德国学术界，中共的影响力也在与日俱增。

Türkei PK Außenminister Mevlut Cavusoglu

土耳其将派观察团前往新疆 31.07.2019

土耳其官方宣布，将在近期内派团前往新疆实地考察。而新疆官员昨天则表示，大多数接受再教育的维吾尔人已经重返社会。

广告

媒体看中国

China Militär-Parade in Honh Kong für Xi Jinping (Picture Alliance/AP)

威吓视频与黔驴技穷的特朗普

8月5日，香港局势、美中贸易冲突继续受到德语媒体关注。《南德意志报》上一篇文章指出，港民忧虑日深，担心北京会动用军队结束民众示威；《商报》的一篇评论认为，有关贸易战，美国总统特朗普目前已入进退两难境地。  