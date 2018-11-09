专访：中国打贪杜绝不了「那个10%」

(德国之声中文网) 国巨洋伞董事长李铭智先生1984年在桃园创立国巨洋伞公司，1990年从製造平价雨伞，转向以外销为主的高级仕女洋伞。白手起家的他经历产业外移、同业竞争、经济萧条等考验，一直是政府制订产业政策的谘询对象。他在2016年决定将中国工厂移回台湾生产製造，引起许多关注。

德国之声：可否先简介一下您所经营的事业以及在中国设厂的经历。

李铭智：1987年到2016年，国巨洋伞在深圳龙岗区生产。产品主要外销至日本、义大利、西班牙。中国大陆一开始协助企业办厂，经营久了到后来开始就产生不必要的经费，成本优势已经不在。员工也很难招。后来撤资结算花了2、3年，就将工厂搬回台湾。而且对于我们这种劳动密集的传统产业，中国政府也不希望我们留在那边。他们是以高科技做为未来产业规划。

德国之声：在中国经营到后来最大的困难是什麽？

李铭智：中国大陆的法规目前是愈来愈严谨。对于以劳力密集产业、做伞的传统产业来说，目前基本成本已经太高。其中包括工资的涨幅，每年都在15％到20％。台湾目前工资跟中国大陆差不多，但台湾工资会比较稳定，所以决定把产业再移回台湾。

德国之声：从什麽时候感受到这样的变化？

李铭智：中国大陆在2008年实行《劳动合同法》。2008到2010年，还开始推动「五险一金」，费用愈来愈高，加起来跟台湾基本上差不多。和一开始成本低廉已经完全相反。基本上的法条对厂商的成本一直增加，不像过去有灰色地带。当时就有想法要退场。不只我们，包括很多工厂也都陆续移到越南或缅甸等国。

目前的情势跟过去已经大不同，又遇到中美贸易战。虽然目前对做伞没有影响，但是我身边电子零组件的工厂，也是要跟着上游移动。很明显有很多家要回台湾找土地。他们原先都是在中国大陆。

中国大陆已经不是一个製造工厂，而是一个销售的大市场。现在要做中国国内市场、在那边开发市场才要留在那。对于我们以外销为主，做大品牌ODM厂商，不做便宜价格，也聚焦在附加价值高的产品，单纯製造的话意义不大。

德国之声：还有什麽其它的成本吗？

李铭智：在中国大陆一会有「那个」，明的你可以算得出来，但是无形成本你就没有办法计算。不过最起码在年度总支出的费用最起码要10％。裡面包括很多项目，无法说清，总个加起来就是10％左右。每个台商都有同样的经验。加上这个，在那边的成本会愈来愈高。

德国之声：中国政府不是打贪很严吗？

李铭智：高官当然可以这样讲，但是小鬼难缠。送礼疏通或是应付一些杂七杂八的事情一定有。这种事是「上有政策，下有对策，束手无策」。而且(打贪)锋头一过就又好了。这个没办法。目前同业之间都还是有这样的问题。中国大陆要杜绝很困难，不然什麽事都办不了。台湾就不会这样，台湾法规都很明确跟你讲这个怎麽办。中国大陆是法规有规定是照这样，但是没有其他的疏通也是没办法。

德国之声：政治上会有政府干预影响吗？

李铭智：以传产来说，没有感受到这个情况。对中小企业来说，以我们做伞来说，没有政治上的影响。只是跟中国大陆还是会补助当地企业出口。我们的成本就比他们高。因为当地政府扶植和补助做伞的私人产业，像是杭州当地政府就会给本地人优惠。台商就得不到，成本就会增加，慢慢地就无法与其竞争。

德国之声：台湾政府对于「鲑鱼返乡」的企业态度如何？

李铭智：台湾政府很欢迎企业回来，很积极帮我们找土地，还有法规建置也是。不过台湾的土地成本太高，还有员工的问题。台湾目前缺工，希望可以开放移工，不要设限太多。过去台湾都有限制(移工)名额，希望政府能够放宽鬆，对产业回台湾有利。

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採访记者：夏立民 編輯:凝炼