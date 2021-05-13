专访：中国打压维吾尔人产生的影响将延续好几世代

德国之声: 澳大利亚战略政策研究所的最新报告中的成果，延续了其他类似研究项目的结论。您认为最新的研究结果有没有揭露更多与中国持续镇压新疆少数民族带来的影响的资讯？

雷国俊(James Leibold)：中国对新疆的审查制度正在加强，这也增加我们研究上的困难度。研究人员和记者无法有意义地进入新疆，联合国也被阻止至当地进行实地考察。我们需要继续利用现有的资源，试图将一个非常复杂的拼图拼凑起来，试图理解从陈全国到新疆後，当地政府政策的重大转变。

我认为我们过去几年在这方面取得了巨大的进步，这确实是记者丶非政府组织丶学术研究人员和其他人努力的成果，他们透过各种方式研究中国政府镇压新疆少数民族的各个面向。当我们把所有的碎片放在一起时，我们看到的是在中国的现代历史中，相当空前的一个情况。我们必须追溯到文化大革命时期，才能看到这种程度的镇压。

我认为我们必须进行更多研究，因为我们仍不清楚许多事情，但同时我们在进入新疆和取得文件的方面又受到阻碍。我们在报告中的消息来源，在我13日早上看的时候，已经被删除了。中国政府审查和误导公众的力道确实在加强。

德国之声：在您的学术生涯中，您一直研究中国的少数民族政策。当您看到最新报告中的数字，并将其与您过去几十年所做的研究相比时，您如何看待这些新的研究结果？

雷国俊：我们必须把这些数字放进中国的计划生育制度的框架中，因为这个制度有着非常悠久的历史。人们相信，中国共产党可以重塑自然界和人类社会。我们在新疆目前的社会改造制度中所看到的，符合中国共产党按照自己的形象重塑中国的广泛模式。

如果我们看一下新疆刻意压制少数民族生育率的情况，这种情况在汉族地区已经发生了几十年，而我们现在看到的是，新疆当局在少数民族的社群中努力执行这项任务，因为他们担心若新疆少数民族的生育率太高，会导致当地局势不稳定，也会扩大增加维吾尔社群的规模，这可能对中国主权造成潜在威胁。

我认为相当讽刺的是，中国政府一方面因担忧人口危机，想要增加人口，但同时打压新疆少数民族社群的生育率。我一直试图让人们明白，这是一种更广泛的思想和行为控制模式，这也让我们从根本上重新思考中国的民族政策如何运作。

德国之声：这并不是你第一次与澳大利亚战略政策研究所一起进行这样的大规模研究，而中国政府之前也曾对他们发布的一些新疆研究做出强烈反应。当国际社会中存在这两种关于新疆的说法时，您认为国际社会应该如何理解这份最新报告中提出的研究结果？

雷国俊：我认为，我们必须继续努力拼凑关于新疆的事实，同时我们也需要继续对中国政府施压，使其改变政策。我们需要确保国际社会本着共同的目的和共同的声音一起努力，以维持这种压力。

我们还需要记住，不久之前，中国是以更开放的态度看待民族问题以及许多其他问题。在邓小平丶江泽民或胡锦涛时期，中国是一个非常不同的地方。我们有可能在未来某个阶段看到一个转折。

最让我担心的是，整个新疆议题已经变得非常两极化和政治化，在这样的环境中，事实似乎不再重要，而根据经验形成的研究丶政策制定和意见似乎不像以前那样被重视。

我的身份首先是一个研究者，我试图做的是利用现有的证据来研究我认为正在发生的事情。正如我之前所说的，现在越来越难获得与新疆相关的材料，但即使我搜集到了这些材料，某些人也会很轻易地否定它。我相信这也是中国政府会对待我们这份报告的方式。

与此同时，国际社会的其他群体却会赞扬这份报告。这种两极分化的情况似乎每分钟都在扩大，我真的不确定我们能如何解决这种差异性。我逐渐觉得我所做的工作是在写历史的初稿，而现在在澳大利亚战略政策研究所负责的新疆数据项目也是为了记录与新疆相关的事实，让人们记住正在发生的一切。

我想研究现有的证据，并利用我过去40年学术经验里所掌握的技能，以这种方式做出贡献。我觉得我们已经做到了这一点，无论这是否会改变中国政府的做法，坦率地说，在这方面我是相当悲观的。但我们必须继续努力。

德国之声：我们一直看到维吾尔人来自各层面的打压，感觉这些打压带来的影响可能持续很久。当您看到这次报告中的研究结果时，您认为它是否为维吾尔社区描绘了一个暗淡的未来？

雷国俊：毫无疑问，这种各层面打压正对维吾尔社群产生破坏性的影响。我认为重要的是我们要记住，在很大程度上，维吾尔人的文化和身份已分化了这个社群，而对新疆境内和境外的维吾尔人来说，这种打压产生的影响将延续好多个世代。这是否意味着这个社群将无法重组和反弹？我想这是一个复杂的议题。

历史记忆是一个非常强大的东西，维吾尔人的社群确实有办法适应和发展。如果中国政府打压的政策继续下去，我们将看到维吾尔人转变为一个讲流利普通话的社群，这个社群将出现无神论者，这个社群在中国政府眼中将变成现代的，他们也将生活在中国各地，而不是集中在某个特定地区。

中国政府这麽做的目的是要按照汉族男性精英多数的形象来改造维吾尔人的社群，这并不意味着这个社群将没有多样性，至少在短期内，他们仍然会有公开表演和经过过滤的维吾尔族歌舞。但可以确信的是，有意义的维吾尔人身份肯定会被侵蚀。正如我所说，在某些情况下，这个社群可能会反弹，而且它肯定会在海外的维吾尔人社群保持一定程度的身份认同。

雷国俊（James Leibold），澳大利亚乐卓博大学（La Trobe University）客座教授，研究方向为中国现代史和中国社会的民族政策、种族及国民身份认同，重点是西藏和维吾尔少数民族。

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