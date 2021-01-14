专访：「中国想看到新冠病毒真正起源」

(德国之声中文网) 中国与全球化智库(Center for China and Globalization)副主任高志凯接受德国之声记者Berish专访表示，中国政府与世界卫生组织合作密切，而病毒起源地很可能不在武汉。他强调国际组织应该纳入所有可用的证据，而非直接跳到病毒起源于中国的结论。

德国之声: 在此接受采访的是高志凯。他来自中国国际关系学会，一个与中国共产党关系密切的智库。高志凯，欢迎，感谢你来到我们的节目。

高志凯: 感谢您的邀请。

德国之声: 在确保世界卫生组织小组是否能顺利工作这方面，中国政府有多投入?

高志凯: 我认为中国整体来说，中国政府与中国人民全力投入与世界卫生组织科学专家小组的密切合作，研究与分析2019年12月在武汉发生了什么事，以及病毒确切的起源为何。这很重要。我认为中国人民想要知道真相。人类想要知道真相。

德国之声: 说到知道真相，如同你所指出的，世卫小组到那里是为了决定病毒的起源。但是中国有许多媒体报导说，也有许多政府官员说，病毒并不源自这里。有说法指出病毒源自意大利，是透过食物包裹被进口，或是透过美国或美国军队入境。你对此有何说法? 这是中国想要混肴试听的做法吗?

高志凯: 不，我不认为。我认为有几件事情非常、非常重要而且可以被验证。首先，在2019年12月，武汉发现有很多人生病，而且他们也做了科研调查。最终他们的结论是这些疾病是新型病毒导致，并且命名为COVID-19病毒。接着在2019年一月(口误)...2020年1月，拥有1200万人口的武汉全部封城。

2019年12月中国在武汉发现病毒这件事不应该被解读为病毒本身起源自武汉。为什么? 因为之后我们听到很多国家所做的不同调查，包括西班牙最近做的调查，说他们最早在2019年11月就发现这个病毒。所以我认为世界卫生组织科学小组的调查应该研读这所有不同的信息，以确保他们能找到病毒的真正起源。

德国之声: 不好意思打断你。我认为我有必要在此指出，世界卫生组织本身说这些说法是基于臆测的。让我在此引述世界卫生组织紧急情况主任瑞安(Mike Ryan)说过的话。他说:「对我们来说，要说疾病不是从中国出现的，是高度基于臆测的。」世界卫生组织并不同意你的说法。

高志凯: 不，我不认为。我认为这些科学调查应当是以科学方法完成的。它们应当没有人为的加入或排除任何信息材料。而且这些科学调查和报告都不是中国做的。它们是由西班牙、 意大利、日本、法国等国的科学家做成的。我认为它们都值得被世界卫生组织注意，而不是以中国混肴试听为由被轻视。我不认为中国想要混肴试听。我认为中国想要看到真相，病毒真正的起源。

德国之声: 高志伟，你提到科学证据。但我现在跟你说这句话的是瑞安，一位科学专家，也是世界卫生组织高官所说的。他说你说的一切基本上都包含很多揣测。所以你一方面谈论科学证据，另一方面却又不考虑专业人士说的话。

高志凯: 不，我不认为。我认为你刚刚引用的这段话是在许多科学证据出现之前所说的，也是在我提到的报告出炉以前，它最近才在意大利发表，大概是过去30天内左右。而且我想大概世界卫生组织与其专家小组需要真的将所有素材纳入他们的调查范围当中，例如，直接跳到病毒起源是中国的结论，不去看可能导向其他结论的所有信息或素材。

德国之声: 好。你提到在武汉发现病毒，也给出一个时间表，从12月到1月23日之间武汉基本上是封城状态。但我们回顾一下１２月时的情况。最早在12月1日，科学杂志「刺针」就已经提到在武汉有观测到一些症状。接着在那之后，你们有中国医生例如李文亮出面警告当局当地有些奇怪事情正在发生。但是那些警语却没有被讨论。而你们当时花了超过一个月，甚至快两个月的时间－从12月1日到1月23日－才采取严厉措施。中国是否错过早期预警?

高智凯: 这么嘛，几件事情。首先，让我谈谈李文亮，他被誉为中国的国家级英雄，而且他当时的确提出警告。但是他不是传染病科学家。他是一个眼科医生。他提出的警告是针对SARS的。就像我们现在所知，这个不是SARS，而是新冠病毒(COVID-19)。所以我认为李文亮的用意是好的，但是他实质上提出的警告是针对其他特定的疫情、一个问题，而非新冠病毒。

德国之声: 不好意思打断你。但我需要澄清，他说的不只是SARS。他说的是SARS-冠状病毒，在李文亮之前也有其他医生谈论到一个疑似病毒引起的神秘肺炎。回到李文亮，他还谈论了一种在病人鼻腔发现的细菌。他所说的一切，如果你检视证据的话，都指向一种新型冠状病毒，不是吗?

高志凯: 不。我阅读了李文亮发送给他在武汉同事的文字的中文原文。他用的词是SARS，中文是「肺炎」，来指涉那个特定疾病或是像是SARS一样的流行病现象。这些可能是也可能不是非常具体，现在我们知道这个新冠病毒传播到了全世界。但是在2019年12月，这很重要，因为在武汉发生的是，就我们所知，是一种新型态的病毒。那本身不是SARS。所以在这点上两者不能混为一谈。我认为李文亮医生应该要警告政府机关，以便真正对问题的现实面进行完整的调查。

德国之声: 但是他有这么做吧?

高志凯: 不不，不不。他说...我们检查了他传给同事的信息，他警告他们武汉爆发了新冠疫情。(记者: 所以李文亮犯了错?)那不是SARS。他事实上亮起红灯警告时所用的字眼是SARS。而我们确定那个不是SARS。

德国之声: 所以你说你的国民英雄对于中国正在发生一件新的事情，没有做好警告?

高志凯: 不，我不认为我们在你的采访中有足够的时间深入探讨细节。但是我非常非常强调，李文亮医生提出警告是做了一件对的事，只是他提出的警告是在警告SARS而非COVID-19这种新型冠状病毒。这有很大的差别，而这个差别非常非常重要。我认为即便是今天的人们，都不完全了解病毒的特性。我们仍需要谦虚的学习更多跟病毒有关的知识，以便拯救更多人。没有人应该理所当然的假设中国在好几个月前，在2019年12月的时后完全准备好了解COVID-19。

德国之声: 我们时间到了，但非常谢谢你与我们分享你的想法。非常感谢。

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