专访：中国应该公开更多新冠病毒数据

(德国之声中文网) 德国之声：世卫组织周四正式将新冠病毒疫情列为突发卫生事件，您对于这个决策有什么看法？

押谷仁：我认为他们上周早该将新冠病毒疫情列为突发卫生事件，最重要的因素便是该病毒全球扩散的风险。 目前这个病毒已在全球其他国家出现本地人传人的案例，这也代表新冠病毒在全球有扩散的可能性。

德国之声：过去几天，中国国内新冠病毒的案例增加的速度越来越快，但中国称这个现象是因为中国增加了检测病毒的效率。 您怎么看待这个现象？

押谷仁：根据目前公开的数据，我们很难清楚了解中国国内疫情的现况。 但可以确定的是，中国国内过去几天出现越来越多确诊案例。 其中一种解读是中国一开始只针对出现严重症状的病人进行病毒检测，而并未对症状轻微的病人进行检测。 所以当确诊案例数字不断增加时，这可能与医院开始对症状严重与轻微的病人都开始进行检测有关联。 但是，我也不认为案例快速增加的现象，能增进我们对整个病情的了解。

德国之声：国际社会应该担心新冠病毒疫情带来的影响吗？

押谷仁：虽然目前中国政府公布的数字显示湖北省当地的疫情十分严重，但我仍无法完全确认同样程度的疫情，是否会发生在中国国内或全球其他主要城市。 然而，未来几周中国国内与世界各国的案例仍有持续增加的风险。 虽然现有的数据让专家很难预测未来几个月或是一年，新冠病毒疫情会如何发展，但不管怎样，我认为国际社会应该做好最坏的打算。

我预期接下来几个月，中国以外的疫情会逐渐上升，但最关键的问题仍是观察大规模的感染是否会在中国境内或国外各大城市出现。

德国之声：中国周围的几个国家都陆续出现疫情。 你认为这些国家该怎么做才能预防疫情扩散？

押谷仁：首先，由于往返中国与日本的旅客人数非常庞大，所以对于日本传出疫情，我一点也不意外。 但是，目前日本境内仍未出现像中国国内一样的大规模扩散。 与2003年对抗SARS病毒相比，目前各界仍不知道当新冠病毒大规模扩散时，我们该如何应对。

2003年SARS疫情高峰期时，大部分病人的症状都十分严重，而他们在感染初期，症状还不明显时是没有传染力的。 所以当医院在病人出现症状时，立即隔离他们，这样的作法便能有效控制SARS病毒的传播。 然而，感染新冠病毒的病人，在症状轻微时仍具传染力。 所以当武汉政府试图以对抗SARS病毒的方式来对抗新冠病毒时，这样的作法是行不通的。 目前，日本跟其他国家仍然不清楚对抗新冠病毒最好的作法是什么。

德国之声：您认为中国应该如何做才能协助国际社会有效对抗新冠病毒的疫情？

押谷仁：中国必须公开更多与新冠病毒相关的数据，并协助国际专家了解新冠病毒是透过哪种方式进行人与人之间的传染。 此外，他们也应该让我们知道任何抑制传染的方法。 我相信中国正在针对新冠病毒，进行各种研究并利用各种数据来更了解病毒。 很遗憾的是，这些数据到了研究结果发表后才会公诸于世。 所以对全球各国来说，目前最迫切需要知道的是新冠病毒何时会在中国境外建立一个传染的网络，以及病毒如何在人与人之间进行传染。

押谷仁是日本东北大学医学系的教授，他曾担任世界卫生组织西太平洋地区办事处非典防治小组协调人。

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