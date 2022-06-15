专访：中国对专属经济区不拥有主权

德国之声中文网：中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上谈到台湾海峡的地位时表示，中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权，国际海洋法上根本没有"国际水域"一说。他的表述有法理依据吗？

普洛斯教授："国际水域"不是一个法律概念。口语当中人们说"公海"。台湾海峡包括领海和专属经济区，但在专属经济区内，对航行的规定是跟公海一样的，即如果涉及航行，专属经济区和公海拥有同等地位。不仅《联合国海洋法公约》第58条对此做了明文规定，同时它也受到国际法的承认。

中国一直以来认为，外国军舰不该在专属经济区随意穿行，但美英法德等却不这么认为。这意味着，理解法条上存在着空间？

普洛斯教授：《联合国海洋法公约》虽然明文规定在专属经济区有航行自由，但它只用了"船只"一词，没有做战舰和商船的区分。于是，一些国家，包括中国，则理解成这里的自由航行不包括战舰，而大部分国家不这样认为。

由于《联合国海洋法公约》没有明确到战舰是否在专属经济区拥有航行自由权，这里便出现了法律上有争议的地方。

再加上，各国的实际行动不一致。而实际行动对解释国际法法条意义重大。

我个人的观点是，不可能在专属经济区完全禁止外国军舰通过。但相关战舰如果参与军事演习或者测试武器的话，就出现了一个灰色地带，应该说，自由航行不涵盖上述内容。

您说，大部分国家认同航行自由适用于专属经济区。大部分有多大？

普洛斯教授：大约四分之三的国家。四分之一的国家认为，在专属经济区的自由航行不包括外国战舰。墨西哥就曾抗议外国战舰驶入其专属经济区。

台湾海峡的地理位置

地图上看，台湾海峡基本位于中国的专属经济区内。那么，按照国际法，沿岸国家在专属经济区拥有哪些权利呢？

普洛斯教授：沿岸国家对专属经济区不拥有主权，只拥有个别的经济开发领域的主权权利，比如从事渔业、开发油气等。

美国国务院发言人周二告诉路透社，台湾海峡是国际水域（ international waterway）,享受国际法规定的自由航行权。中国和美国谈论海事时是否依据同样的法律？

普洛斯教授：对中国而言，《联合国海洋法公约》（经常被称为"海事宪法"）是最关键的法律依据。美国没有签署该法。美国依据的相关法律是1958年生效的《日内瓦海洋法公约》以及国际习惯法。但一般认为，《联合国海洋法公约》中的大部分规定同时也是国际习惯法的内容，因此也对美国有效。

您曾说，即便同意中国的立场，并不意味外国战舰就不能穿行台湾海峡了。能再解释下吗？

普洛斯教授：即便同意中国的立场，即专属经济区内的自由航行规定不适用于战舰，但国际法相关的条文还规定，可在考虑相关国家的利益以及要求忠诚和信赖的情况下，就通行个案做出决定（参阅联合国海洋法公约第59条）。相关国家必须就此协商寻求解决方案。沿岸国家（如中国）不拥有基本否决权。在我看来，沿岸国家无权单边处理外国战舰通过专属经济区事宜。

中国拥有面积广大的海上专属经济区，在南海是这样，在台湾海峡也如此。我认为，这里故意混淆了法律概念，以阻止做出明确规定。但这一切都无法改变中国对专属经济区不拥有主权的事实。

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