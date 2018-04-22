专访：中国官方要掌握解读历史的话语权

以德国海德堡大学几位教授为主的一套学术丛书编辑部宣布，终止与斯普林格·自然出版社的合作。原因是该出版社主动删除在华网站上涉及敏感内容的文章，而且事先并未通知作者。
（德国之声中文网）2017年11月，斯普林格·自然出版集团宣布，为适应当地法规，已禁止少量学术文章在中国得到访问。
集团承认，涉及的文章有上千篇，但强调在中国被禁访问的学术文章不到其出版文章总数的1%，这样做是避免更多内容在中国被封闭的不得已之举。消息公布后，引起了舆论和学术界的强烈批评，认为出版社这样作是充当中国当局言论和出版审查的助手。主编的"跨文化研究"（Transcultural Research）丛书的海德堡大学几位教授日前宣布，终止与斯普林格·自然集团的出版合作。丛书的资深编辑、海德堡大学汉学系教授瓦格纳（Rodolf Wagner）就此接受了德国之声的专访。
德国之声：瓦格纳教授，斯普林格·自然在近一年前，就公布了将部分出版物在中国下架的消息。你们为什么现在做出决定，终止与该出版社的合作？
瓦格纳：原因之一是，我们出版的是一套丛书，这是一项时间跨度很长的工作。即便我们说现在终止合同，并不是说一切就结束了，因为还有很多未完成的东西有待收尾，目前我们还有两本书没有出。我们今年1月开始同斯普林格交涉，先是同我们丛书的出版社负责人谈，告诉他这是完全不能接受到做法，他表示理解但无法做主，要同他的上级主管谈。另外我们几个丛书编辑也是经常在世界各地跑，比方说现在，（五个人里）一个在希腊、一个在尼泊尔参加考古挖掘，令一个刚从非洲回到巴黎。所以召集到一起讨论、做决定需要一些时间。我们联名给出版社写了两封信后，斯普林格的出版总监才给我们回了信。您说的对，这个过程走得很慢，但这也是由一些特殊的因素决定的。
德国之声：出版社方面解释了他们为什么必须这样做的理由，您对此并不满意，哪些论据不能说服您？
瓦格纳：最主要的是--这并不只针对中国--认为一个国家可以决定，在本国哪些学术信息是可以获取的、哪些不行。这是完全违反学术自由的。中国在控制互联网、信息的传播和讨论方面已经有严格的措施，如果斯普林格也开始这样做，无异于把这种控制扩展到国际范围。比如被删除的文章里有一篇是我写的，其实就是一篇书评，关于一本文革的书，就因为文革是一个宣传审查部门不愿看到的题目。
出版社并不是看到了法律的明文规定说什么内容不能出，这样的法律并不存在，有的只是中宣部对网络管理的内部规定，禁止一些话题出现，比如六四、文革等等。斯普林格的中方合作发行单位现在告诉他们，我估计这些内容过不了关，不能发。就是说，斯普林格并没有接到哪个官方机构的正式通知，告诉他们按照哪条法律哪些内容必须删掉，而是听从了中国发行商的话。
德国之声：您认为这种过分小心是没有必要的？
瓦格纳：斯普林格不是一个无名的小出版社，而是一个科学出版领域的国际大玩家，出版很多重要的学术刊物，它是有由经济实力的。如果它（对中国方面）说，要不就照单全收，要不就什么也别要了。中国方面肯定会考虑，如果是这样，清华北大也上不了斯普林格·自然，是不是值得。对中国学术界来说，在国际知名刊物发表论文是极为重要的目标，是学术声誉和地位的象征。
出版社要对出版物的作者负责，也要对中国的读者负责，他们读到的不是斯普林格·自然完整的出版产品，而是经过按照中国标准筛选的作品，但他们并不知道这一点，没有人会告诉他们。所以这不仅是对作者的欺骗，也是对中国读者的欺骗，他们看到的并不是国际学术研究的全面现状。
接受审查的这扇门一旦打开，不管人家有什么要求都一概满足，也就丧失的底线，中国或其它国家要求封禁的名单会越来越长。有人或许说，（被禁的）只是1%而已，并不多。可实际上从总数看已经相当可观。中国现在的问题是，政府说，解读中国历史的话语权在我们手里，什么是正确的、什么是错误的，什么可以说、什么不能说，都是我们说了算。我不能阻止他们在中国这样做，但我可以阻止这成为一条国际规则。
德国之声：对学术界的同行您有什么具体的建议？
瓦格纳：我们是些普通的学者，不是有大影响力的人物。我认为最明智的方法是，每位学者都应该找到自己的出版社，说明两件事：一是不接受任何形式的审查；二是，为了把损失减少到最低，你们（出版商们）应该联合起来。大的出版社是有共同利益的，斯普林格也不愿意审查，他们为什么不和剑桥大学等其它大的出版社一起协商，看应该怎样应对这种情况，能不能达成一致的立场，告诉对方我们不能接受。我认为这是正确的做法。我确信，中国领导层是很务实的，他们会说，没有的事，这都是误会。这事就过去了。不要忘记，大部分出版物都是英文的，绝大部分中国人是不会去读的，读者圈是很小的。
在2017年斯普林格裁撤作品事情被《金融时报》曝光后，一些学者就决定，终止与该出版社作为论文同行评审（peer review）专家的合作。当时大概有1800名学者参与了联署。目前的一个问题是，自然科学家采取了完全超然度外的立场，这对斯普林格是一个关键的因素。如果《自然》（Nature）杂志的作者们也突然表示，我们也绝对不接受这样的做法，那就太好了。
针对中国政府对海外出版社施加压力，要求其在中国屏蔽某些学术文章，美国波特兰市里德学院人类学家夏琳·克勒半年前发出请愿书，呼吁学者们不要向迎合中国政府进行内容审查的海外学术刊物提供同行评审服务。迄今已有1100多名学者联名支持该倡议。 (22.02.2018)
全球最大的学术图书出版商施普林格·自然集团（Springer Nature)本周三宣布，为适应当地法规，已禁止少量学术文章在中国得到访问。这家位于德国的出版社对此举表示遗憾，但称其为必要措施。 (01.11.2017)