专访：中国官方要掌握解读历史的话语权

（德国之声中文网）2017年11月，斯普林格·自然出版集团宣布，为适应当地法规，已禁止少量学术文章在中国得到访问。

屈从压力 德国施普林格•自然在华撤文

集团承认，涉及的文章有上千篇，但强调在中国被禁访问的学术文章不到其出版文章总数的1%，这样做是避免更多内容在中国被封闭的不得已之举。消息公布后，引起了舆论和学术界的强烈批评，认为出版社这样作是充当中国当局言论和出版审查的助手。主编的"跨文化研究"（Transcultural Research）丛书的海德堡大学几位教授日前宣布，终止与斯普林格·自然集团的出版合作。丛书的资深编辑、海德堡大学汉学系教授瓦格纳（Rodolf Wagner）就此接受了德国之声的专访。

德国之声：瓦格纳教授，斯普林格·自然在近一年前，就公布了将部分出版物在中国下架的消息。你们为什么现在做出决定，终止与该出版社的合作？

瓦格纳：原因之一是，我们出版的是一套丛书，这是一项时间跨度很长的工作。即便我们说现在终止合同，并不是说一切就结束了，因为还有很多未完成的东西有待收尾，目前我们还有两本书没有出。我们今年1月开始同斯普林格交涉，先是同我们丛书的出版社负责人谈，告诉他这是完全不能接受到做法，他表示理解但无法做主，要同他的上级主管谈。另外我们几个丛书编辑也是经常在世界各地跑，比方说现在，（五个人里）一个在希腊、一个在尼泊尔参加考古挖掘，令一个刚从非洲回到巴黎。所以召集到一起讨论、做决定需要一些时间。我们联名给出版社写了两封信后，斯普林格的出版总监才给我们回了信。您说的对，这个过程走得很慢，但这也是由一些特殊的因素决定的。

德国之声：出版社方面解释了他们为什么必须这样做的理由，您对此并不满意，哪些论据不能说服您？

瓦格纳：最主要的是--这并不只针对中国--认为一个国家可以决定，在本国哪些学术信息是可以获取的、哪些不行。这是完全违反学术自由的。中国在控制互联网、信息的传播和讨论方面已经有严格的措施，如果斯普林格也开始这样做，无异于把这种控制扩展到国际范围。比如被删除的文章里有一篇是我写的，其实就是一篇书评，关于一本文革的书，就因为文革是一个宣传审查部门不愿看到的题目。

出版社并不是看到了法律的明文规定说什么内容不能出，这样的法律并不存在，有的只是中宣部对网络管理的内部规定，禁止一些话题出现，比如六四、文革等等。斯普林格的中方合作发行单位现在告诉他们，我估计这些内容过不了关，不能发。就是说，斯普林格并没有接到哪个官方机构的正式通知，告诉他们按照哪条法律哪些内容必须删掉，而是听从了中国发行商的话。

德国之声：您认为这种过分小心是没有必要的？

瓦格纳：斯普林格不是一个无名的小出版社，而是一个科学出版领域的国际大玩家，出版很多重要的学术刊物，它是有由经济实力的。如果它（对中国方面）说，要不就照单全收，要不就什么也别要了。中国方面肯定会考虑，如果是这样，清华北大也上不了斯普林格·自然，是不是值得。对中国学术界来说，在国际知名刊物发表论文是极为重要的目标，是学术声誉和地位的象征。

出版社要对出版物的作者负责，也要对中国的读者负责，他们读到的不是斯普林格·自然完整的出版产品，而是经过按照中国标准筛选的作品，但他们并不知道这一点，没有人会告诉他们。所以这不仅是对作者的欺骗，也是对中国读者的欺骗，他们看到的并不是国际学术研究的全面现状。

接受审查的这扇门一旦打开，不管人家有什么要求都一概满足，也就丧失的底线，中国或其它国家要求封禁的名单会越来越长。有人或许说，（被禁的）只是1%而已，并不多。可实际上从总数看已经相当可观。中国现在的问题是，政府说，解读中国历史的话语权在我们手里，什么是正确的、什么是错误的，什么可以说、什么不能说，都是我们说了算。我不能阻止他们在中国这样做，但我可以阻止这成为一条国际规则。

德国之声：对学术界的同行您有什么具体的建议？

瓦格纳：我们是些普通的学者，不是有大影响力的人物。我认为最明智的方法是，每位学者都应该找到自己的出版社，说明两件事：一是不接受任何形式的审查；二是，为了把损失减少到最低，你们（出版商们）应该联合起来。大的出版社是有共同利益的，斯普林格也不愿意审查，他们为什么不和剑桥大学等其它大的出版社一起协商，看应该怎样应对这种情况，能不能达成一致的立场，告诉对方我们不能接受。我认为这是正确的做法。我确信，中国领导层是很务实的，他们会说，没有的事，这都是误会。这事就过去了。不要忘记，大部分出版物都是英文的，绝大部分中国人是不会去读的，读者圈是很小的。

在2017年斯普林格裁撤作品事情被《金融时报》曝光后，一些学者就决定，终止与该出版社作为论文同行评审（peer review）专家的合作。当时大概有1800名学者参与了联署。目前的一个问题是，自然科学家采取了完全超然度外的立场，这对斯普林格是一个关键的因素。如果《自然》（Nature）杂志的作者们也突然表示，我们也绝对不接受这样的做法，那就太好了。