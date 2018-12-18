专访：中国官媒何以重提“平息反革命暴乱”

德国之声：周一，中共党报《人民日报》全文刊发了中共中央党史和文献研究院编写的《改革开放四十年大事记》，分析家们普遍认为，这是中国官方对过去四十年历史的权威定调。值得注意的是，在谈到1989年"六四"事件时，又使用了"动乱"和"平息反革命暴乱"这类近20年来中国官方已不再使用的字眼。即使是十年前《人民日报》发表的《改革开放30年大事记里，也没有提到"反革命暴乱"。那么现在重提三十年前的官方定调，您认为是要透露什么信息呢？

八九民运期间，学生们在天安门广场上树立起“自由女神像”。

章立凡：其实还不仅限于六四的定调，还包括对胡耀邦赵紫阳两位前中共领导人的记载也非常简略。只是谈到了他们曾担任的职务，对于胡耀邦没提他下台的原因，对赵紫阳则指出他下台的原因是"分裂党"。涉及胡耀邦的两条只是谈了他的职务，赵紫阳多了一条就是他下台的原因。大家知道胡赵都和"六四"直接有关，这也就说明当局对"六四"的评价没有任何松动。

德国之声：江泽民担任总书记后，90年代之后似乎就不再听到"平息反革命暴乱"这样的措辞了。您觉得现在官方"老调重弹"有什么特殊意味吗？

章立凡：江泽民当时是做了一些淡化的努力，比如"北京风波"等等。现在之所以这么做，我认为主要是形势严峻，体制内外的压力都比较大，社会骚动多，矛盾也尖锐，所以当局不会有任何松动，现在是维稳的统治模式。在当前的情况下，对以往历史事件就完全没有松动的可能性，因为一松动，就有可能出现难以控制的局面。我想这是一个可能的原因。

时任中共中央总书记的赵紫阳到广场上看望学生，这是他最后一次公开露面。

德国之声：习近平刚刚出任总书记的时候，曾经有人预言，习会重新评价六四，因为他个人同这段历史没有直接关系。

章立凡：当时有人对习报以希望，主要是因为习近平的父亲习仲勋的因素。因为在"六四"问题上，习仲勋的立场和邓小平不一致。据称习仲勋还曾因此在会议上破口大骂，因此被说成"精神出了问题"，被限制在南方常住，不被允许回北京。总之，在"六四"和此前对胡耀邦的处理问题上，习仲勋的立场和邓小平都不一致。所以当时很多人会对现任领导人报以希望，认为他爸爸是那样的，那么他可能也是那样的。但是，他过去六年来的表现，说明他和习仲勋还是不一样的。

在"六四"问题上，也同样如此。事实上，当初有一些"红二代"曾经给他提出过建议，认为如果他能够重新评价"六四"，能够重新启动政治改革，那么，他在中国历史上将拥有美国的华盛顿、杰弗逊或者台湾蒋经国那样的地位。遗憾的是，他没有这样的见识。

德国之声：那是否可以认为，对习近平重新评价"六四"、重启政治改革的期望已经彻底落空了？

章立凡：我以前就曾经谈过，中共只有在两种可能下，会平反"六四"。一种可能是，中共政权非常稳定，社会矛盾不太尖锐，整个社会比较祥和的前提下，它有可能会平反六四。还有一种可能是，执政党在自身危机和社会危机都全面爆发的情况下，会把平反"六四"作为一种救命稻草来使用。但是，现在这两种情况都没有出现。

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