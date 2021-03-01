专访：“中国婚育率降低是一种非正式抗议” 

（德国之声中文网）三八妇女节当天，德国杜伊斯堡-埃森大学(University of Duisburg-Essen)鲁尔都市孔子学院举办了一场有关“中国女性角色变迁”的讨论会。主讲人之一是来自该大学的中国政治与社会资深教授王海（Thomas Heberer），他在会后接受本台专访。

德国之声：说到中国女性角色变迁，据您观察，21世纪以来，其中最大的变化是什么？

王海：中国女性角色发生巨变是在上个世纪：清朝结束、中华民国成立、尤其是50年代的《中华人民共和国婚姻法》对女性的新角色起到了关键作用。自从中华人民共和国成立，特别是改革开放以后，越来越多的女性参与公共生活、工业生产以及城市服务领域。

而随着21世纪互联网和手机的发展，女性之间的联系更加紧密。互联网变得越来越重要，可能也是中国妇联角色弱化的一个原因。他们不再代表女性的利益，需要重新转型和定位。

德国之声：妇联不再代表女性的利益，那代表的是……？

王海：一方面，中国依旧存在男女同工不同酬、女性薪资偏低的现象。同时，越来越多的女性不想要孩子，导致出生率大幅下降。另一方面，中国也出现了me too 运动，尤其反对性骚扰和性暴力，以及反对家庭暴力的浪潮。我最新看到的一项中国问卷调查显示，40%的中国女性表示曾遭遇家庭暴力。这是一大问题，虽然中国有《反家暴法》，但是实际生活中的情况却常常是：受害女性报警时，警察则会试图说服女方“家丑不外扬”，“夫妻间私下解决”。中国妇联却没有对上述这些运动和变化做出反应，未能相应地维护女性的权益，这个组织的意义也由此大幅减弱。

专门研究中国政治与社会的德国知名汉学家王海（Thomas Heberer，资料图片）

德国之声：您提到中国出生率大幅下降，包括结婚率也越来越低，您认为主要原因何在？

王海：出生率和结婚率大幅下降，在我看来，这是一种女性反对传统观念的新的非正式抗议方式。据我观察，女性依旧面临要在30岁前结婚的巨大压力，来自家庭的压力。与此同时，许多，尤其来自中产家庭的女性都是职业女性，工作和育儿之间存在矛盾，我们德国也有类似问题。而在中国养孩子又特别昂贵，从幼儿园、中小学到高等教育，有孩子的家庭经济负担很大。我也从不少中产家庭口中获悉，他们不想要孩子，而是更想在改善自己的生活方面投资。

德国之声：一方面，女性反对传统观念，而另一方面，复兴传统文化的呼声渐高。这对中国社会意味着什么？

王海：我不觉得传统文化在复兴，只是有声音表示，女性要更多地承担家务和育儿的工作，这可能和计划生育政策的后果有关，这一政策带来了很多问题。父母双方都要全职工作，陪孩子的时间自然就少，这对孩子的心理和行为都会带来影响。因此中国政府也开始呼吁，经济条件允许的家庭，妈妈应该留在家里照顾孩子，这有益于孩子的成长。在农村，当然还有另一个问题：父母去城市打工，孩子完全由祖父母照顾。留守儿童现象在最近10到15年之间成为中国社会的一大问题。

德国之声：这种呼吁有助于提高出生率还是会适得其反？

王海：与这种呼吁并存的是一种反弹：不少年轻中国女性对此不屑一顾，她们更希望追求独立和事业上的成功。出生率和结婚率的下降都是这种反弹的一部分。

德国之声：我们最后将目光投向正在召开的中国两会，不难看出，女性在政界，尤其在高层的比例依旧很低。而在商界则有相对较多的女性身影，例如在全球白手起家女富豪榜上，中国女企业家数量最多。为什么会有这种差异？

王海：我想，女性可能对政治有另一种观点，她们可能并不太乐于投身政治。另外，中国社会的男权观念依旧很强，男性扮演重要角色，当然我们（德国）也是类似情况。女性首先要有参政意愿，其次还要意识到其中的代价，因为任务越重，就意味着陪家人的时间就越少。所以政界的男性比例更高。女性比例较低还和没有出台相应的鼓励政策有关。例如，德国通过出台政策，就上市公司董事会的女性比例做出规定。

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