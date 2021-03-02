专访：中国军费高不高 关键看和谁比

中国公布的年度预算草案显示，中国国防预算大约为1.35万亿元人民币，同比增长6.8%，增幅略微高于去年。长年关注中国军事问题的德国黑森州和平与冲突研究所专家艾沛思指出，中国军费目前远低于美国，但是中国军事威胁依然现实存在。
德国之声: 中国全国人大会议上最新公布的数据显示，2021年的军费预算将同比增长6.8%。从全球层面来看，中美之间的军费差距将进一步缩小。您是否认为这是一个令人担忧的趋势？
艾沛思（Pascal Abb）: 从军费占GDP的比例上而言，中国依然明显低于美国。但是我们也要注意到，中国官方的军费数字并不包括武警等项目的开支。如果将这些支出也算入军费，中国的国防开支就不再是美国的1/4，而是超过1/3。而且，中国的经济增速也明显高于美国。所以，在不远的将来，中国的军费开支达到美国水平，完全是有可能的。目前，根据西方一些智库的统计，中国的军费开支占GDP的比重依然低于2%，显著低于美国。后者占比超过3%。
德国之声: 您的意思是说，如果中国也将军费比重提升到GDP的3%，以中国经济的体量，将会对世界和平构成巨大威胁？
艾沛思: 当我们在说“中国军费将在不远的将来赶上美国”时，我们总是在中美之间比较军力。但是现在需要从另一个视角来看待这个问题：目前，中国的军费开支已经超过了东亚地区众多国家的总和，这些国家往往和中国有着领土争端。比如台海两岸，尽管北京和台北的军费开支占各自GDP的比重都差不多，但是鉴于中国经济的巨大体量，台湾军费的总数只占中国的一个零头。菲律宾、越南等国也无力维持能与中国抗衡的军备。即便像日本这样的大国，由于经济总量的因素，他们的军费也只能达到中国的1/3。印度也没有足够的军备财力。这才是大家说“中国军事威胁”的原因：并非一定要和美国相比，而是和亚太地区与中国存在争端的其他国家相比。这些相对较小的国家感受到了中国军事威胁，担心中国军力增长。
德国之声: 在中国的社交媒体上，有一些中国网民在欢呼，认为中国军费占GDP比重低，意味着中国军备具有比美国更大的增长潜力，假如两国之间展开军备竞赛，中国的胜算更大。您是否同意这种解读？
艾沛思: 中国如果真想要提升军备，确实具备比美国更大的经济潜力，由此实现更大幅度、更高速度的增长，这点是毫无疑问的。
德国之声: 我们再把视线拉回到欧洲。欧洲人说起中国军备时，总是感觉这离自己很遥远。但是就在这几天，我们又看到德国国防部对外表示，将在今年晚些时候派遣一艘军舰前往东亚，并且还会穿越南中国海水域。中国军力增长，到底和我们欧洲有多么密切的关系？
艾沛思: 欧洲并不是全球军事大国，而是全球经济大国。南中国海是欧洲通往中国、日本的极其重要贸易航线，所以维护东亚地区和平也是保护欧洲利益。最近一段时期，欧洲国家也开始向东亚地区派遣军舰，这是因为欧洲正在形成自己的印太战略，比如德国在几个月前就公布了自己的印太战略，再早前还有法国的相似战略。当然，在欧洲国家之间也有一些差别，比如法国的印太战略相对更重视军事方面，会参加在南中国海的“自由巡航”行动，毕竟法国依然在南太平洋拥有海外领土。德国的战略则非常重视推动欧盟与东盟的合作。总而言之，欧洲国家认识到东亚地区对欧洲也有着重要的政治和经济利益，所以想要相应地增加在东亚地区的投入。欧洲支持构建一个基于规则的和平国际秩序，而在中国周边地区，存在着不少潜在冲突点，比如台湾、南中国海，这些问题都促使我们欧洲加大对该地区的投入。虽然欧洲并不会直接受到中国的军事威胁，但是东亚地区的态势毫无疑问关乎欧洲利益。
德国之声: 在中国周边区域，中国和美国、台湾、日本、澳大利亚、东南亚国家的军队互相对峙，现在欧洲国家也要派军舰过去，您是否担心这会让当地局势进一步复杂化，从而提高爆发冲突的风险？
艾沛思: 欧洲国家派遣军舰过去，其重点并不在军事意义。欧洲并没有美国、中国那般雄厚的军力，没法左右当地的军事平衡。所以，欧洲的策略是前往当地展现立场，告诉各方，欧洲在这里也有利益，要求各方尊重欧洲利益。事实上，欧洲在东亚地区活动的重点并非军事方面，这也是欧洲外交政策的一个优势：欧洲的国际地位并不来自于军事实力，而是来自于公信力；在东亚地区，欧洲被视为捍卫基于规则国家秩序的重要力量。所以，欧洲需要回答的问题就是：如何加强与东亚小国之间的互信？如何满足东亚小国捍卫国际秩序的需求？如何让东亚小国在面对中国时不感到孤独？更重要的是，这些东亚小国在面对中美争霸时究竟该怎么办？此时作为域外力量的欧洲就可以担任调停斡旋的角色，为局势降温。至少德国正在践行这样的策略，而非去增加在东亚地区的军力。
德国之声: 看来德国海军这一艘小小的军舰，承担的使命一点都不小……
艾沛思: 军舰虽小，但是却代表了一套非常庞大的战略。关键的问题是，如何让欧洲在亚太局势中发挥更大的影响力。
艾沛思（Pascal Abb）是德国黑森州和平与冲突研究所（HSFK）资深研究员，常年关注中国军事问题。
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