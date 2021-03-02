专访：中国军费高不高 关键看和谁比

德国之声: 中国全国人大会议上最新公布的数据显示，2021年的军费预算将同比增长6.8%。从全球层面来看，中美之间的军费差距将进一步缩小。您是否认为这是一个令人担忧的趋势？

艾沛思（Pascal Abb）: 从军费占GDP的比例上而言，中国依然明显低于美国。但是我们也要注意到，中国官方的军费数字并不包括武警等项目的开支。如果将这些支出也算入军费，中国的国防开支就不再是美国的1/4，而是超过1/3。而且，中国的经济增速也明显高于美国。所以，在不远的将来，中国的军费开支达到美国水平，完全是有可能的。目前，根据西方一些智库的统计，中国的军费开支占GDP的比重依然低于2%，显著低于美国。后者占比超过3%。



德国之声: 您的意思是说，如果中国也将军费比重提升到GDP的3%，以中国经济的体量，将会对世界和平构成巨大威胁？

艾沛思: 当我们在说“中国军费将在不远的将来赶上美国”时，我们总是在中美之间比较军力。但是现在需要从另一个视角来看待这个问题：目前，中国的军费开支已经超过了东亚地区众多国家的总和，这些国家往往和中国有着领土争端。比如台海两岸，尽管北京和台北的军费开支占各自GDP的比重都差不多，但是鉴于中国经济的巨大体量，台湾军费的总数只占中国的一个零头。菲律宾、越南等国也无力维持能与中国抗衡的军备。即便像日本这样的大国，由于经济总量的因素，他们的军费也只能达到中国的1/3。印度也没有足够的军备财力。这才是大家说“中国军事威胁”的原因：并非一定要和美国相比，而是和亚太地区与中国存在争端的其他国家相比。这些相对较小的国家感受到了中国军事威胁，担心中国军力增长。



德国之声: 在中国的社交媒体上，有一些中国网民在欢呼，认为中国军费占GDP比重低，意味着中国军备具有比美国更大的增长潜力，假如两国之间展开军备竞赛，中国的胜算更大。您是否同意这种解读？

艾沛思: 中国如果真想要提升军备，确实具备比美国更大的经济潜力，由此实现更大幅度、更高速度的增长，这点是毫无疑问的。





德国之声: 我们再把视线拉回到欧洲。欧洲人说起中国军备时，总是感觉这离自己很遥远。但是就在这几天，我们又看到德国国防部对外表示，将在今年晚些时候派遣一艘军舰前往东亚，并且还会穿越南中国海水域。中国军力增长，到底和我们欧洲有多么密切的关系？

艾沛思: 欧洲并不是全球军事大国，而是全球经济大国。南中国海是欧洲通往中国、日本的极其重要贸易航线，所以维护东亚地区和平也是保护欧洲利益。最近一段时期，欧洲国家也开始向东亚地区派遣军舰，这是因为欧洲正在形成自己的印太战略，比如德国在几个月前就公布了自己的印太战略，再早前还有法国的相似战略。当然，在欧洲国家之间也有一些差别，比如法国的印太战略相对更重视军事方面，会参加在南中国海的“自由巡航”行动，毕竟法国依然在南太平洋拥有海外领土。德国的战略则非常重视推动欧盟与东盟的合作。总而言之，欧洲国家认识到东亚地区对欧洲也有着重要的政治和经济利益，所以想要相应地增加在东亚地区的投入。欧洲支持构建一个基于规则的和平国际秩序，而在中国周边地区，存在着不少潜在冲突点，比如台湾、南中国海，这些问题都促使我们欧洲加大对该地区的投入。虽然欧洲并不会直接受到中国的军事威胁，但是东亚地区的态势毫无疑问关乎欧洲利益。



德国之声: 在中国周边区域，中国和美国、台湾、日本、澳大利亚、东南亚国家的军队互相对峙，现在欧洲国家也要派军舰过去，您是否担心这会让当地局势进一步复杂化，从而提高爆发冲突的风险？

艾沛思: 欧洲国家派遣军舰过去，其重点并不在军事意义。欧洲并没有美国、中国那般雄厚的军力，没法左右当地的军事平衡。所以，欧洲的策略是前往当地展现立场，告诉各方，欧洲在这里也有利益，要求各方尊重欧洲利益。事实上，欧洲在东亚地区活动的重点并非军事方面，这也是欧洲外交政策的一个优势：欧洲的国际地位并不来自于军事实力，而是来自于公信力；在东亚地区，欧洲被视为捍卫基于规则国家秩序的重要力量。所以，欧洲需要回答的问题就是：如何加强与东亚小国之间的互信？如何满足东亚小国捍卫国际秩序的需求？如何让东亚小国在面对中国时不感到孤独？更重要的是，这些东亚小国在面对中美争霸时究竟该怎么办？此时作为域外力量的欧洲就可以担任调停斡旋的角色，为局势降温。至少德国正在践行这样的策略，而非去增加在东亚地区的军力。



德国之声: 看来德国海军这一艘小小的军舰，承担的使命一点都不小……

艾沛思: 军舰虽小，但是却代表了一套非常庞大的战略。关键的问题是，如何让欧洲在亚太局势中发挥更大的影响力。

艾沛思（Pascal Abb）是德国黑森州和平与冲突研究所（HSFK）资深研究员，常年关注中国军事问题。



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