专访：中国两会——大舞台、准黑箱 

德国之声：今年两会前，除了个别财经展望，中国媒体到目前对议题内容几乎没有什么报道。媒体对两会的关注度在降低吗？

吴强：应该说国内媒体的活跃度是越来越低，被中央文件、被中宣部作为中国所有官方媒体的总编辑牵着走。或许各地媒体做好了准备采访报道两会，但在接获中宣部的指令之前不能做任何预先的报道。不过也有例外。香港的媒体在积极地做一些试探，采访。特别是传说今年两会可能出台跟香港相关的一些法案，所以香港媒体最近比较关注，有一些讨论。可以看出，（香港）残余的一国两制，在媒体自由方面、在议程方面还是体现出一些差别。

德国之声：有一种说法是，北京要改革香港的选举制度，将在人大会议上讨论落实。你认为这种推测有根据吗？

吴强：这种推测是有道理的。据说会出台法案来实现所谓的“爱国者治港”。它的性质让人想起美国在9·11之后推出的“爱国者法案”，后者是因应反恐形势对公民的自由和权利有很多侵害，后来撤销了。现在北京要推出一个政治性法案，也是要削减香港公民的很多权利和自由，在包括立法会选举等各个层面上。北京已经推迟了立法会选举，而且DQ了不少民主派议员。如果没有记错的话，这始于2019年11月香港区议会选举后，那次选举中建制派的失败让北京很震惊，之后就做出了一系列反应，直到今天的“爱国者法案”。

这种做法和缅甸军政府今年初推翻去年11月大选结果有异曲同工之处，甚至同美国大选后特朗普总统不承认失败也有相似之处——都是要掀掉桌子，对民主选举结果不承认，要修改游戏规则的态度，一种反民主的立场。

德国之声：除了民间猜测的香港议题之外，官方公布的重点议程有十四五规划和2035年远景目标纲要草案。作为政治学者，你的关注焦点会在哪里？

吴强：今年两会有两个官方的议程可以关注，一个是十四五规划，另一个是不久前才在作动员的“弘扬传统优秀文化”的五年规划方案，跟十四五规划配套的。这实际上是一场保守文化的复兴运动，也可以称之为一种道德运动。这次两会上是否会有围绕这一运动的讨论，甚至与之配套的提案，值得关注，看看文化的保守化会发展到什么程度。我相信人大代表、政协委员会有一些可笑的保守的涉及文化、道德方面的提案，把他当作花絮也可以，或者当作进入极权主义时代的一种荒唐的政治现象看也可以。

至于十四五规划，我相信会试图解决一些基本的问题，比如集中在解决所谓的“卡脖子”产业技术问题上，就是对技术、国防要作何种程度的投入，对双循环做出什么样的规划。特别值得关注的是中央和地方的关系，怎么作讨价还价，这跟20大上习的布局、人事布局都有直接的关系。换句话说，从十四五规划我们基本可以关注两个问题：一是军国主义的发展，与之相配套的军工联合体的利益，如何重点地去投入，另一个是中央和地方的关系，在各地方如何均衡分配，如何以十四五规划来解决地区发展不平衡的问题。

其它可以关注的还有教育、医疗这些社会福利的投入在十四五规划中的比重是多少，怎样通过改善教育、医疗等来解决中央政府最关心的一个消费不足、来促进内循环的问题，还是用增加社会福利以外的其它方式来解决内循环的问题？还有什么方案？

德国之声：跟去年疫情下不同，今年的两会似乎一切恢复常态。对中共领导层来说，疫情是否已成为过去？

吴强：疫情仍然是一个大问题。从两会之前的准备看，北京的高校在两会之后才允许学生回北京，目前对北京的控制也比过去几个月更严格了。过去一个月，北京开始大范围接种国产疫苗，全国也在加速推进。但这种疫苗对现在各种变种病毒是否有效，各界很担心和怀疑。从两会的严格防护、戒备来看，他们有很大的担心。今后如何在公共卫生方面进行未雨绸缪，避免未来再次发生像武汉新冠大爆发那样的悲剧，采取什么方式来预防，值得观察。

德国之声：人大作为立法机构，这一次有什么具体的立法项目议程，似乎也没有公开的介绍、讨论。

吴强：中国的政治实际处在一种越来越不透明的状态。全国人大其实是有公开的立法规划的，但今年的人大到底要讨论、通过什么法案，外界也不是很清楚。媒体没有什么这方面的报道，一切处在一种不公开的状态。公众谈不上知情权，政治实际上是被几千名代表、委员垄断起来，处在一个准黑箱当中。这是中国今天的政治面貌。尽管如此，外界还是可以发现一些蛛丝马迹。北京现在感受到的周边环境压力非常之大，也许两会会做出一些反应。

中国每年两次大的政治舞台，上半年是两会，下半年是党的大会。这样大的政治舞台这么不透明，本身就是中国政治的一个写照。这种情况下，公众对比如涉及到香港的法案的议论、担心，是有道理的。此外还在流传的说法包括，在两会上北京会扩大《反分裂法》的范围。此外就台湾问题应该会有讨论，但在不透明的情况下，我们现在看不到。

从上世纪九十年代，或者说从八十年代彭真任委员长的时候开始，推动人大具备立法功能、有过越来越透明开放的趋势。但现在完全是与之背道而驰，人大只是完成党中央交办的立法任务、投票表决的机构。尽管90年代的人大也是橡皮图章，但毕竟还硬朗一些，开放一些，现在又回到橡皮泥的状态。

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