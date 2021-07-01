 专访：中共是否背离了自己的理想? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2021

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时政风云

专访：中共是否背离了自己的理想?

如今的中共，到底和百年前成立时的中共有着多大的偏差？早年共产党人的社会公正、民主自由之理想，当今中共又实现了多少？德国之声就此专访了德国历史学家、汉学家余凯思教授。

BG China Führungsfiguren der KP | Qin Bangxian, Zhang Wentian, Zhou Enlai, Chen Yun, Zhu De, Mao Zedong

中共早年的党旗以及领导人

德国之声：迎来百年庆典的中国共产党，究竟还是不是一个进步的革命性政党？或是已经沦为了一个将维持权力看得比什么都重要的保守派组织？

余凯思(Klaus Mühlhahn)：中共一直很重视维护权力，1949年前后都是如此。共产党想要彻底改变中国，要实现这个目标，掌握权力是至关重要的。毛泽东在三十年代前后就说"枪杆子里出政权"。当然，毫无疑问，相比以往，当今中共对权力的重视程度是有过之而无不及。与此同时，党内的进步力量、革命力量则被排挤边缘化。

China Museum l Schanghai: Haus der Kommunistischen Partei Chinas

位于上海的中共一大会址

德国之声：也就是说，中共的政治理想已经在过去100年间发生了蜕变？这个百年政党最初的政治理念和如今有哪些不同？

余凯思：中国共产党的一大特点就是经常发生剧变。这个政党的适应能力很强，行动能力也很强。这倒不是说中共彻底放弃了当初的理想，而是吸纳了新的方针、新的意识形态。1921年建党之后的最初几年，中共的宗旨是努力改善工人处境、努力追求平权。当时的中共也非常讲究国际主义，来自苏联、德国、瑞典、荷兰等国的共产主义者参与中共的革命工作，这在今天是难以想象的。1928年之后，中共又转变成一个扶助农民的政党。

德国之声：我的问题依然是：中共当初的理想和如今的理念有哪些不同？

余凯思：中共最初是一个工人政党，后来又吸收了许多农民入党，并且越来越往民族主义靠拢，某种程度上也开始转向保守。1949年后，中共开始执掌政权，又有了新的特点。中共当初的理念在如今的党内不再占据最重要地位，不论是社会公正理念还是政治理念皆是如此。当今的中国共产党，追求的是通过有效的执政让中国成为一个富国、强国，获得国际认可。因此我认为，中共现今的雄心就是让中国成为超级大国。

China 100. Jahrestag Kommunistische Partei | Peijing

北京街头的建党百年园林景观

德国之声：在三十、四十年代，许多人加入中共，是因为对巨大的贫富差距感到悲愤，他们想要帮助穷人。可以说，在早年中共的理念中，社会公正占据了极其重要的地位。而就在去年，中共当局高调宣布，中国已经全面脱贫。这是否能说明中共已经兑现了大半个世纪前的社会公正之承诺？

余凯思：中共早年的理想确实包括了社会公正、扶助弱者的方面。我们也必须要承认，近几十年来，大量中国人脱离了贫困。我八十年代去中国时，看到那里的民众是真的非常贫困；而在最近几年，也亲眼看到许多普通中国人的生活水平急剧提高，大量高科技产品也进入了民众的日常生活。但是，我们也看到中国社会产生了全新的不平等现象。和欧洲国家相比，当今中国的贫富差距是惊人的。我个人甚至认为，中国是当今全球贫富差距最严重的国家之一。尽管宣称已经全面脱贫，但是依然有许多中国人每天生活开支只相当于几欧元；与此同时，又有许多中国巨富登上福布斯等全球富豪排行榜。巨大的贫富差距表明，尽管中国民众的生活水平得到了整体提高，但是社会上产生了全新的不平等现象。

DW.COM

中国共产党庆祝成立100周年前夕，中共中央宣传部组织编撰的《中国共产党简史》出版，成为党员干部和学生的必读课本。这本长达500页“简史”与以往的官宣有哪些不同？科隆大学现代中国问题研究专家文浩（Felix Wemheuer）为德国之声作了解读。

如何评价中共百年党庆及其历史是一件见仁见智的事。正确的态度或许是，虽不认同中共的价值观和对历史的诠释，可也不简单地对它采取一刀切的否定做法。审视中共百年史，同所谓百年成就比，它给民族和人民造成的苦难实在罄竹难书。

中共诞生百年来，经历了数次道路选择的迂回转向。几经蜕变，她已从一个不断革命、追求解放和民主的革命党，变成了害怕所有革命的反革命党，彻底走向了民主和社会主义的反面。

从1979年台湾「叛逃军官」林毅夫，到近年高调唱红的台青张立齐丶王裕庆丶李秉修等人，台湾社会一直存在一群向往中国，信仰中国共产党的人。他们成长在不同世代，在政治光谱上都持续倾左，在两岸关系上期待统一。

在建党大庆的重要年份，中国共产党官方基本上有关乎政治走向的大文章问世。内容看似总结党史，论述意识形态和指导思想，但同时更是旨在明确中共执政党的地位和未来发展的路线方针。

中国共产党庆祝100岁生日之际，官方大力宣传抗疫有方等成功故事，把党奉为中国得以继续发展的保障。而多数年轻的中共党员，也坚信共产党的领导是唯一正确的道路。

到2035年，中国要在“关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列”。习近平显然很想亲眼看到他的“中国梦”成为现实。这一目标到底能否如期实现？

今天是中国共产党成立88周年纪念日。中国各大媒体纷纷发表纪念文章。新华网发表评论，题为《给中国共产党打一个高分》，文中引述国外媒体的报道，对中国共产党给予高度赞誉。德国之声记者就此采访了前中共中央委员、前中共总书记赵紫阳的秘书鲍彤。

即便在毛泽东逝世40多年后，中国共产党仍需要他来肯定并维护自身的合法性。德国之声记者就毛泽东的历史和现今地位采访了德国汉学家文浩（Felix Wemheuer）。

德国之声：一方面是严重的社会不公正现象，另一方面中共依然坚持自己是一个社会主义政党。中共如何处理这个严重矛盾？至少从民众满意度来看，中共似乎处理得很不错？

余凯思：你说得没错，中共政权确实相当稳固，没有受到什么挑战。但是当今中国的现实和中共最初理念确实存在着矛盾。我认为，如今中国民众并没有将中共建党时的共产主义理想太当回事。大部分人都认为，中共的目标是带领中国走向现代化、确保经济增长、推动中国的复兴。依旧相信中共有着突出的社会公正理念的人，我认为并不是很多。只要经济继续快速增长，这都不是问题。然而，一旦中共无法继续兑现持久经济增长的承诺，就会遇到很大的困难。从其他国家的经验中，我们可以看到，危机往往发生在经济增长停滞之后。届时，民众对平等、社会公正的呼声就会升高。

德国之声：您认为，只要中国经济继续增长，中国民众就不会关心中共的初心究竟是什么？

余凯思：对的，只要经济继续增长，社会公正问题就会被民众忽视。一旦经济转冷，这些话题就会转热。所以我们看到，如今的中国几乎将经济增长视为维护权力的第一要务。假如失业率暴增、工资购买力暴跌、房地产崩盘，中共就会遭遇严重危机，届时陷入经济困境的中国民众就会想起中共的最初理念，严重动摇中共政权的根基。他们会说，你们可是一个共产主义政党，你们必须为穷困民众做些什么。而此时的中共只是一个纸面上的共产主义组织，事实上早就变成了一个富人集团。

德国之声：危险在于，经济不可能永远保持增长……

余凯思：对，没有任何一个国家的经济可以永远增长。近几年来，中共为了避免经济停滞，出台了大量举债等高风险措施，如今的经济增长很大程度上都是靠债务支撑的。

德国之声：中共的初心除了社会公正，还包括民主。在四十年代末的内战时期，中共向民众许诺建立一个民主自由的新中国，获得了很高的民意支持。您是否认为，在经济增长停滞时，中国民众也会想起中共当初的民主理念？

余凯思：对的，新民主主义是早年中共的重要理念，三十年代许多知识分子、学生阶层加入了中共，就是因为被其民主理念所吸引。不过，从四十年代起，位于延安的中共政权就开始强化党内纪律，党内反对派、党内言论多样性遭到了系统性的打压。但是，尽管经历了多次政治运动的清洗，中共党内的民主呼声从未彻底消失，尤其是改革开放后，1989年，民主的呼声屡次出现。我认为，中共党内的民主呼声具有很强的爆炸性，毕竟这是中国至今没能解决的一个问题。在危机时刻，中共党内的民主呼声也会变得更为响亮。但至少就现在而言，习近平统治下的中共正在明显背离党内民主。

Prof. Dr. Klaus Mühlhahn

历史学家、汉学家余凯思教授目前担任腓特烈港齐柏林大学校长

德国之声：可是我们也看到中共这两年不断在提醒全体党员"不忘初心"，这难道和您所说的不矛盾吗？

余凯思：中共现在讲的"不忘初心"并不是指什么"民主初心"，也不是什么"社会公正初心"，而是提醒人们中共起源于一场轰轰烈烈的社会运动，呼吁人们不要忘记中共建立时的奋斗精神、团结精神，这才是中共宣传"不忘初心"的主要目的。

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