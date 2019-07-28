专访：中共中央政治局为什么学区块链？

德国之声：上周中共中央政治局集体学习区块链技术发展现状和趋势。您觉得中共中央政治局这个时候学习区块链技术有什么含义吗？

王艇：这次学习会议就相当于把区块链的技术和行业拔到一个很高的位置。但实际上中国国内很早就提出数字金融、金融创新。而且在智能领域和数字金融方面中国可以算是走在世界前列了。以最简单的移动支付为例，比大部分发达国家在同领域还要优先。这次的学习会议算是一个更有标志性意义的节点。2014年，中国央行就成立了发行法定数字货币的专门研究小组，论证央行发行法定数字货币的可行性。2016年10月，中国工信部发布了《中国区块链技术和应用发展白皮书（2016）》，总结了中国国内外区块链发展现状和典型应用场景，介绍了区块链技术发展路线图以及未来区块链技术标准化方向和进程。2016年12月末，中国国务院印发了《"十三五"国家信息化规划》，首次将区块链技术列入国家级信息化规划内容。2017年1月，中国人民银行正式成立数字货币研究所。……另外很多地方一级也都出台了区块链政策。

德国之声：这一次的节点和过去几年的节点相比有什么区别吗？

王艇：高度更高了。以前都是地区级的区块链产业政策扶植，再加上一些发展计划，这一次就相当于高度更高了，发展更明确了。现在政策有了，今后就看细节了。另外可能也是要配合中国央行推出发行数字货币DCEP。当然这只是一种猜测。（编者注：10月28日，在首届"2019外滩金融峰会"上，中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆表示，目前中国人民银行对于DCEP（央行数字货币）的研究已经有5、6年，趋于成熟，中国人民银行很可能是全球第一个推出数字货币的央行。）

德国之声：中国央行如果发行数字货币，是不是也是要打破美元在国际金融体系把持垄断地位的一种考量和操作？

王艇：我觉得不算是打破吧。因为尤其是随着电子支付的兴起，国际跨境支付和结算也逐渐多元化了。

德国之声：如果DCEP发行了，它有没有可能更多地去替代美元结算？

王艇：发行本身只是一种技术和手段。所谓是否能替代美元结算这是很往后阶段的事了。这里的关键要素并不是哪一个国家的央行利用区块链技术发行一种虚拟货币，最重要的是用户的接受程度、使用程度和信任程度。这里指的用户就包括个人、机构以及商业公司、银行。另外这一货币还必须具备一定的稳定性，不能波动幅度太大，这才能为广大用户所接受。所以我觉得关键在于（新发行货币的）推广。

德国之声：5G技术和区块链技术之间存在什么样的关联性吗？

王艇：可能最大的就是传输上的关联性。举个简单的例子，现在比特币交易每秒能实现的交易量只有6、7笔，脸书的Libra币目标是实现每秒1000笔交易。除了带宽，区块链分布式的记账本身也造成交易量不高。5G为解决带宽问题提供了基础。

王艇是中国IT行业资深人士

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