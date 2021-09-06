专访：两岸开战在即？台湾人为何不紧张？

（德国之声中文网）德国之声 ：两岸现在是战争一触即发的状态吗？

苏紫云：我觉得不是，现在的情势我觉得比较像是中共它在展现军力而已，在测试，还有就是对内的宣传作用比较明显。

德国之声：如果不是的话为什么台湾国防部长邱国正会说「这是40年来两岸局势最严峻的时刻」，还说北京在2025年有「全面犯台」的能力。

苏紫云：就我的观察，他说的是一个客观现象的预测跟描述，也就是中共政权1949年以来就一直说要解放台湾，到现在72年过去了，预估就是在2025到2027年之间它会达到这个门槛， 也就是有能力跨海攻击台湾，这是从对方能力的评估来做一个预测状况的想定，这是一个很常见预判的方法。

但是相对的台湾的防卫力量也在进步，所以这个所谓的时间表是动态的。如果台湾一直在原地不进步的话，那么对方当然就会在可能的时间点进攻台湾。台湾如果增加防卫力量 ，这个时间表就会往后延，像这样一个马拉松赛跑。

德国之声：邱国正发言有对内对外的考量吗?

苏紫云：第一个是我前面讲到的客观描述。第二个是相对性的，另外一个指标是96年飞弹危机。这是将近25年前的事情了，相较这两个时间点，当时中国也是说它可能进攻台湾，也举行了飞弹试射，当时的情势也是严峻的。

对一个军事首长，他的职责就是要把风险清楚地跟国民还有国际社会表达， 是这样的态度，所以我们常讲国防是一个保险，所以在风险评估上面，军人都会采取比较严谨的态度来看待， 我想这是对的。

美国也是，现在的印太司令也认为，中国在2027年有能力进攻台湾，海军部长也说中国海上力量快速增加，他们会用尽全力防卫台湾。所以在这么多政治跟军事菁英的表述之下，我才会有这样的观察。就美国、台湾甚至日本的防卫大臣的说法，他们会这样表述。

从我个人角度来看，为什么我敢说，中国目前用军事力量对付台湾的机会很低。第一个，我相信中共向来不重视人命，所以它打台湾是不计代价这个说法我是相信的，从韩战、越战也是，他是不计代价去战争。

但是中共不能接受的是风险，一方面是传统文化，不打没把握的战争， 二方面是现实，如果攻击台湾结果失败了，对中共来说可能是末日，整个对内的诉求， 统治的正当性等等可能就是崩解了，所以在他没有绝对获胜的把握下， 他是不会使用武力的。

德国之声：台湾人为何看起来不紧张？

苏紫云：冷战时期是一个很好的例子，当时前线的德国，还有比利时等国家的民众会感觉到一个威胁，是一个「很清楚」但并不是一个「立即」的 威胁。我们都可以感受到中共的军事压力，但是不会觉得它是立刻就会发动武装攻击。我想大概可以从这种公民的心态来看，我是可以理解的，战争史上的状况都是如此，例如说，一次大战前也是这样子。

第二个，国防部长这种提醒对于社会的菁英来讲是比较有效果的，因为一般民众可能忙于工作等等，他们不紧张并不表示就是没有放在心底，只是说没有到他立刻觉得要采取行动的程度。

第三个， 解放军这样子过度秀肌肉等于在帮台湾找朋友。中国外交部现在战狼外交等于在跟朋友「切八段」，这一点北京在战略上陷入两难，等于是他自己证明了中国威胁论这样的说法。这跟江泽民跟以前的胡锦涛政权比起来比较不智。他们是所谓的韬光养晦，「掂掂吃三碗公」，这个我觉得很可怕。

德国之声：媒体关注中国歼16D电战机有强大电子战能力，是对台作战主力，目前加强部署在中国东部基地有特别的意义吗？

苏紫云：有，其实回到冷战时期，特别是德国，当时德国是西德跟东德，西德的处境跟台湾很像，特别是西柏林，等于是一旦开战，北约的预测是西柏林还有西德的前线基本上会承受无预警的直接攻击，机场或是军事设施大概会在第一击就没了，所以北约是要保留第二击的力量。

那时候德国也面对台湾的困境，你是民主国家绝对不能进行第一击，只能第二击。德国比台湾更险峻，因为它是直接跟东德陆地相接。台湾还有一个海峡可以当做缓冲。

回到歼16D，根据公开资料是部署在江西向塘空军基地，的确是对台湾的一个主要航空力量，整个来讲。歼16D电战机扮演的角色，有点在学习美国的EA-18电战机，有点像是打篮球时的前锋， 伴随其它的战斗机去做对地的压制。

这个电战机的数量不会太多，因为非常的贵，他扮演的有点像是护卫的角色， 伴随着其他的歼16或是攻击机压制对方的雷达还有其他电子系统，掩护，接着就是由其他攻击机投擲对地攻击的导弹等。

如果再从技术层面来看的话，我个人认为这个歼16D的确是有些进步。他的两个翼尖的荚舱还有机首的天线，扮演的是一个测量的工具有点像是我们在学物理三角测量，你已经知道两边翅膀的宽度，测定电磁波的方位还有换算成距离，两个翅膀的距离可能是10公尺，两边的接受器接受同样一个来源的电波会有微秒差，用这样子可以结算敌方雷达的位置。

第二个是进行压制，接受到这些电波之后，经由讯号处理，再送到电脑去模拟波形，取得波束和序列等资料，再交由它机翼下方的电战荚舱去模拟对方雷达、通讯讯号，或是火控系统的电磁波的特性去进行反制或是盖台。

基本的概念，各国的电战机都是一样。中国它当然很努力在做这件事情，某个程度我是很敬佩 他们的这种精神，可是客观上来讲，因为它终究没有像美国的海空军在全世界战场累积60年的经验，这些电子战很重要的就是资料库，在这种情况之下，我想我们会认真看待这个歼16D是一个新的威胁，但是不用过度的担忧，而且有很多翻盘的手段。

德国之声：台湾的军力有办法因应电子战吗？

苏紫云：有，因为现在这些电战机它们面对一个新的困扰是所谓的「相位阵列雷达」 (phased array radar)。这种雷达是用电子去控制波速。传统雷达比较像灯泡，360度发光，很容易被电战机抓到电波还有方位。

新的这种阵列雷达，比较像LED手电筒，出去的波束是比较窄的，所以即使扫描到电战机，电战机两边的感测器也可能无法同时抓到电波，即使被抓到了，相位雷达也会再改变来进行反制。

这部份第一个是科学，第二个就是艺术，操作人员的艺术，有点像我们说潜舰的声纳是一个硬装备，可能操作手他的耳朵会被称为「黄金耳」，操作员的经验也是很重要的部分。

最后一个就是从军事科技史来看，我不会轻视中共军力的进步，但是冷酷的是（中国）还是需要实战的考验， 这样会比较能客观分析。毕竟以往美国跟苏联在冷战的时候，他们有所谓代理人战争，所以他们的武器在战场上都接受到各种考验，通常都是俄国的电子装备比较吃亏。

中国的部分，我所知道的歼16D用的是他们自製的龙芯晶片，回到刚刚说到的数位讯号处理，也就是传统的电波进来，晶片会把类比讯号转成数位讯号，再送给后面的电脑去分析，这是电战的原理。

电脑的能量跟数位讯号处理的晶片或是整个电站系统的灵魂。受到中国半导体的生产能力影响，龙芯晶片的制程是比较旧的，实际的战斗能力会比较保留一点。

德国之声：这些分析的前提是否都是基于美方会协防台湾？

苏紫云：不应该这样去寄望其他盟国。不管其他国家是不是会支持台湾，我觉得台湾第一个就是要强化自己的防卫力量，这是最重要的。第二个当你强化力量的时候，一方面可以吓阻，二方面可以跟其他可能会支持的国家有信心建立措施(Confidence-Building Measures, CBMs)，第三个在战术上，刚才分析歼16D只是拿比较著名的美国电子战机的能力来比较，这样可以描绘出可能的图像，歼16D在哪一个水平上面，不是说美国一定会出兵协助，这样子想可能太危险了。

苏紫云为台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长。

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