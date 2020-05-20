专访：“世卫组织是很多国家的玩偶”

德国之声：安德鲁·乌尔曼是哈佛培养的传染病专家，也代表亲近商业的自民党担任德国联邦议会议员。乌尔曼先生，很高兴您参与我们的节目。作为医学专家，您给世卫组织的工作打多少分？



安德鲁·乌尔曼：我想打个C减。说实话，世卫组织很多地方运作不佳。但我们也得看看，在这场全球大流行病中，什么样的组织能帮助我们。而我现在看到，只有世卫组织的角色能够帮助全球抗击这场大流行病。不过，世卫组织依靠的是全球所有的国家，来应对威胁。所有国家都必须站在一起，表现出团结精神，推动世卫组织的改革。

德国之声：您说会给个C减。这不是个好分数。原因在于世卫资金不足吗？全因为钱吗？

安德鲁·乌尔曼：这不是只是关系到钱，但肯定也关系到钱。资金可以加强一个组织的力量。世卫组织的预算确实非常低。我们可以拿出色的柏林夏里特医院来做比较。该医院的预算比世卫组织的预算还要高。各国缴纳的会费只占世卫总预算的五分之一。在我看来，这个比例太低。只有大力支持，才能有一个强有力的组织，从而招募人才，让机构运转。

德国之声：世卫组织同意对其自身以及它在此次大流行病初期的作为进行独立调查。您相信世卫能对自己的工作进行公正的调查吗？

安德鲁·乌尔曼：首先它是一个国际性的组织。我相信世卫组织能够对自己的工作进行评估，看看哪些该做得更好。另一个方面，所有国家都应该问问自己，在这场大流行病中，自己的国家做得怎么样。公共卫生系统能应对新冠疫情所带来的问题吗？去年我们得到的信息就显示经费明显减少。他们说，我们没有为一场大流行病做好准备。现在不仅是改革世卫组织的时候，而且还必须对国际健康规则进行评估，需要立即实施并面向未来加以完善。

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德国之声：有批评声音认为，世卫组织很多时候都对中国太宽容，为的是让中国高兴，好继续提供资金。您作为医生对此怎么看？您认为这些规则对中国打了折扣？

安德鲁·乌尔曼：我所看到的是，世卫组织成了很多国家的玩偶。因此我赞同以上观点。我认为中国称台湾不能加入世卫是不合适的。我同时认为，美国说世卫没做工作，因此不和世卫合作也是不合适的。我们必须认识到，健康是全球的问题，关系到地球上每个人。我们必须认识到，全球健康和健康安全对世界上每个国家都很重要，流行病没有国界，携手共进强于各国单枪匹马。我们应该作为一个全球社会，为下一次大流行病做更充分的准备，因为它也许就在某个角落，而我们并不知道。因此，世卫组织应该得到加强，不要让它成为任何政治力量拍来打去的一只皮球。

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