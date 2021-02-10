专访世卫专家组成员：病毒溯源是复杂拼图

（德国之声中文网）世界卫生组织的专家组前往中国进行为期一个月的新冠病毒溯源调查。但此次的调查并无法就疫情起源给出明确答案。德国兽医学家雷恩德尔茨 (Fabian Leendertz)也是团队成员之一，虽未亲赴中国，但参与了溯源调查的许多工作。他接受了德国之声亚洲新闻节目(News Asia)节目主持人班纳吉（Biresh Banerjee）的专访。

德国之声：专家组还不肯定新冠病毒是否起源自中国，是这样吗？

雷恩德尔茨：对于扩散发生的地点，我们还没有掌握有利证据。是这样没错。

德国之声：您是否认为，若能更早前往中国，专家组便能描绘出更清晰的轮廓？

雷恩德尔茨：您也知道，这样的事总是越早越好，因为各种线索都还新鲜。然而，如今也为时未晚。许多针对动物性疾病的调查比这要晚的多。所以我认为还是有机会得知究竟发生了什么。

德国之声：所以您确信未来我们将能得知病毒的确切起源？

雷恩德尔茨：这是一块非常复杂的拼图，特别是这种病毒经常只导致轻微或零症状，这加大了寻找“零号病人”的难度。但我有信心，终有一天我们会知道是哪一个SPAD物种带源了病毒，发现所有人类病毒的起源。或许会找到可能在传播过程中起着作用的中间宿主，前提是我们能得知确切的地点和时间。这是一个很大的问号。

德国之声：专家组在中国待了大约一个月，其中两周在室内隔离。您认为这样的时间足够调查新冠病毒的起源吗？

雷恩德尔茨：整个任务比这还要长许多。我们在专家组展开任务的几周前便与中国同侪们进行讨论，而就算专家组已经不在现场，任务仍在持续。这样我们可以最大程度节约时间。而首次任务的目标也是为了看看中国同侪的进展，已经存在哪些数据，以及未来研究还需要针对哪些数据缺口。所以我认为这样的时间安排是可以的。

德国之声：您认为中方与世卫专家组分享的数据充足吗？中国方面的行事是否透明而且愿意提供协助？

雷恩德尔茨：数据是不充足的，但不是因为他们有所隐瞒，而是他们的进展也还不到那个地步。所以现在有必要开始这些未来研究，希望能填补上这副巨大拼图的缺口。我们的印象是，没有发现他们隐瞒具体数据的证据。我们也看到了一些原始数据，讨论了所有的数字，并一起进行了深入的调查。基本上感觉很良好。不过，如同天下的父母一般，你永远不知小孩是否有所隐瞒。

德国之声：专家组在新闻发布会上也表示，病毒可能通过冷冻包装食品等所谓的“冷链”方式传播。这是中国极力支持的论点，特别是在过去几个月内。所以是否可以说，中国的说法得到辩护？

雷恩德尔茨：最近中国发生的几次疫情中，他们提供了良好的证据，说明这些疫情与某种冷链以及冷链产品有所关联。

然而，这是新冠大流行期间新爆发的疫情，如今世界各地有许多人可能污染食品包装。所以问题是，在大流行初期是否有这个可能性，这还需要更多数据。而食品包装不是产生病毒的源头，对吧？病毒不是来自食品包装。食品包装是被感染者或携带病毒的动物污染了。所以这很难查明。人们过于关注食品包装，说到底它只是载体，不是吗？

德国之声：没错。目前已经对新冠病毒的起源做了许多讨论。当然，这里头还存在许多政治角力以及相互指责。但单从科学角度而言，您认为查明新冠病毒的起源重要吗？

雷恩德尔茨：我认为最重要的是了解它如何出现，因为只有了解问题症结，才能在未来采取应对措施，减少类似情况再次重演的风险。这个事件是发生在两国边境的左边或右边10米，真的并不重要。

罗伯特·科赫研究所（RKI）的兽医学家雷恩德尔茨 (Fabian Leendertz)是世界卫生组织新冠溯源调查的专家组成员。

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