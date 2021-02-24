专访：不能只掐中国脖子 美国得保持科技领先

(德国之声中文网) 德国之声：您认为美国在特定科技领域增加研究经费到底有多重要？这样做能否进一步巩固华盛顿在这些领域的全球领导地位？

卡普里：我认为这是非常重要的。如果我们看一下中美之间「混合的（Hybrid）」冷战，我谈「混合」的意思是，有各式各样组合的事情正在发生，这样的往来还在持续。但，在非常具有战略性意义的领域，不单只有竞争，地缘政治的系统性竞争也正在发生，尤其像是在半导体这样涉及军事和商业两用的技术领域。

当前不仅只有战略性脱勾，从竞争的角度上来说，我们还看到战略能力丶价值链和生态系统的分隔措施。我并不是说一定会有一个完全丶彻底的脱勾，但在生产自己的战略产品与材料这方面，很明显的是美国和中国之间会越来越有区隔，当然，这取决於不同的产业。

另一件事情是，如果你正在寻找一种遏制的方法，试图阻止対手获得某一项特定的知识或能力，这其实是一种很粗糙的暂时性举措。举例来说，当半导体供应链被「武器化」，美国切断了对华为的芯片供应，确实华为就没有办法继续扩大5G网络丶不能贩卖更多手机了。但，这些都是很初级的暂时性措施，长远来看不会成功，因为最终不管要花十年或是二十年，中国都会想办法大规模生产制造先进芯片。

那问题就来了，你在一场赛马比赛中是要更努力让你的马跑的更快？还是要更努力去绊倒対手的马？很明显在这种「混合的」冷战背景之下，可能两者都要有一点，就是你不能只选一边做，任何一方有责任得花上更多的时间丶精力，让自己的马能跑更快。

确实，美国和其盟国们都试图继续阻挠中国在战略领域的能力和进展，但是若他们只做这件事，这个政策会失败的。因此，美国必须要继续思考，如何让自己的这匹马跑得愈快愈好。尽早取得领先优势，就能扩大这样的领先，保持竞争力和创新才是长期的解决方案，要保持领先，而不是试图绊倒対手。

德国之声：舒默立定法案的目标是要超越中国，他也提到在半导体丶 5G丶量子计算这些领域上，美国都应该投入更多的资金进行研究。我们观察中国当前的能力和位置，您认为中国在未来十年内，哪个领域真正有机会赶上美国？

卡普里：我认为中国最致命的弱点是半导体，而且这个问题会继续存在，他们还有很长的一段路要走。当我们谈到半导体的时候，其实是在谈一整个价值链，从研发到设计涵盖一整个领域的专门知识，在这方面，美国依然处於领先地位，也有进行大规模生产的晶圆厂，只是有些公司已经把大量制造外包到像是台积电这样的公司了。

下一个十年我们会看到的是，美国会希望把制造带回美国，欧洲也会希望建立一个自己的芯片生态系统，日本也会考虑这样做，本质上这就是一个战略性产业，虽然中国明显落後，但它们还是会继续尝试。

5G领域而言，对中国来说确实有点进退两难。当你谈到5G丶甚至人工智能（AI），人工智能是中国已经取得大幅领先的领域，他们就是在那了，甚至量子运算他们都有潜力领先。但，没有半导体的话，所有的这些都运转不起来，半导体等於是中国的命脉。整场科技竞赛里，美国现在仍然掐住了中国的脖子。

要牢记的是，在这场科技竞赛里，首先是得保持领先。其二，这是一个分隔型态的战略型产业，你要减少单一来源的供应链风险丶减少制裁和出口管制的风险。未来不会再有单一来源了，你要尽可能接近市场以减少地缘政治或天灾风险，重点是要在当地生产，越接近市场越好。

德国之声：特朗普政府和拜登政府在对中国的贸易议题上，实际上会有什麽样的不同？两届政府面对中国崛起，似乎都采取了强硬的态度。对特朗普政府来说，最明显的例子就是贸易战，我们现在也看到拜登政府与美国民主党议员对中国有一些新的展现。我们可以期待拜登政府采取更为谨慎的对抗方法吗？

卡普里：确实是这样的，我会把它定义为外交渠道。过去特朗普时代的推特外交已经结束了，美中关系当中那种尖锐丶粗暴语气的政治戏码已经到此为止。当然，拜登政府有一个完整的外交工具，包括美国国务院人员的重新配置，美国政府也在重新铺设亚洲的关键职位。

实际上，美国对中国的方针没有改变，只是拜登政府处理中国事务会更加地有条理，也会有一个更连贯丶可执行的战略，这也是为了与中美冷战当中的这个世界进行交流。拜登政府得要平衡贸易和经济关系与机会丶达到互利的双赢，也要加强战略防御与规划我们所讨论的这些事情。

卡普里 (Alex Capri) 是新加坡国立大学商学院的高级讲师，也是全球贸易谘询机构韩礼士基金会 (Hinrich Foundation) 的研究员。

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