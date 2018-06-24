专访：“不是害怕 是担忧教廷投降让步”

方济各教宗上任以来，梵蒂冈与中国关系改善的消息屡屡传出。最近更有消息称，中梵将就主教任命达成协议。教宗则对媒体表示，反对协议的香港荣休主教陈日君看起来“有点害怕”。陈日君接受德国之声专访，对此做出回应。
（德国之声中文网）中国与梵蒂冈就主教任命问题传闻将达成协议，教宗方济各最近接受专访称，与中国就主教任命问题讨论进展良好，认为对话是向前迈进的最佳途径，对一直反对中梵协议的香港荣休主教陈日君枢机的看法，教宗方济各表示，陈日君是一个好人，但他看起来“有点害怕”，“可能年龄都有一点影响。”
陈日君枢机接受德国之声专访，详细描述今年一月专程前往罗马教廷，亲自把汕头主教庄建坚撰写的信交到教宗手里，并获教宗亲自接见。他强调与教宗私下关系良好，强调不是跟教宗对立，只是担忧教廷为了与中共建立外交而投降让步。陈日君重申，只要一日协议未签署，他仍会继续发声，期望更多人能附和他的想法，使教宗能重新审慎考虑。
德国之声 : 对于教宗方济各接受访问时，表示你“是一个好人，但看起来“有点害怕”，“可能年龄都有一点影响。”的说法，你感受如何 ?
陈日君：教宗说我可能因为年纪大了，所以感到害怕，我其实不是害怕，是担忧，意大利文 “spaventato”，应译成“惊怕”，即是担忧，担忧和害怕意思有点近。然而中文翻译成胆怯，就不对了，胆怯是性格上怕事，彷佛说我因为年纪大了，所以开始感到害怕。然而，我不会驳斥敎宗的，我不是跟敎宗对立，只是担心敎廷为了与中共建立外交而投降让步。
“有信仰的人不会害怕”
敎宗说中国人的耐性值得获颁诺贝尔奖，其实那里是忍耐 ? 他们强横到不得了，大家都知道，现在大陆政府不断打压教会，说他们忍耐就有点说不过去。你说你欣赏中国文化，甚么文化？中国几千年文化早已被共产党弃丢丶共产党文化是马克思主义文化。
我年纪的确老迈，然而这么多年我一直都没变，我们有信仰的人是不会害怕的，担忧反而是有的。我担忧梵蒂冈有一批人，他们目标是争取外交上成功，而不是信仰上的成就。敎宗可能不熟悉中国大陆，但敎廷这班人很清楚，他们知道大陆强蛮无理，他们一心只想要与中共建交，因此鼓励敎宗持乐观及积极态度争取对话，这才令我担心。
德国之声 : 今年一月，你专程前往罗马教廷，亲自把汕头主教庄建坚的信交到教宗手里，并获教宗亲自接见，可否描述一下见面的经过及讨论的内容 ?
陈日君：今年一月，我特意再到罗马教廷，在一个公开场合上，有其他枢机及主教在台上。我争取这个机会，把汕头主敎撰写的信以及我写的信交给敎宗。他事前不知道的，我没有通知他。教宗看见我时也感惊讶，因为去年我跟他说自己年纪大了，应该不可能再到罗马。他今次见到我马上问候我健康情况，我来不及回答，因为后面也有其他枢机等着跟他交谈，我赶忙跟他说：“敎宗呀，我今次专程来交这封信给你，希望你找时间看看。”这封信就是汕头主敎庄建坚撰写的，我帮忙翻译了，再加上我自己的一封信，一并给了他。这样便肯定能交到敎宗手𥚃，因为我怀疑很多信件也不知是否交到敎宗手𥚃。当天是星期三的中午，交了信后，下午便接到电话，说敎宗星期五晚上可以单独与我见面。其实敎宗行程非常紧凑，紧接下来马上要出发到南美洲，仍然拨给我半个小时单独见面，说明他很有心。
教宗 :不要再制造另一个敏真谛案件
在这个半个小时，我也表达了很多意见。我先交待一下一个背景。去年11月，韩大辉总主敎（注：教廷驻希腊大使）告诉我，他见到敎宗，反映了汕头及福建的主教被迫让位的事情，敎宗说这样做不对，他说他会处理，我听了便很放心。怎料在圣诞前夕，敎廷一批人叫主敎到北京，叫他们辞职，汕头主敎于是再写了第二封信，就是我亲自递给敎宗的那封信。在见面时，我问道敎宗，是否处理了这件事，想不到他的回答令我喜出望外，他说：“有呀，我已经强调，不要再制做另一个敏真谛案件。”这个说法令我开心到不得了，说明教宗知道我们在讨论甚么。敏真谛是匈牙利枢机，政府不喜欢他，要他坐牢，结果他走到美国大使馆寻求庇护，政府和梵蒂冈说要他离开匈牙利，敏真谛不愿意，他誓死也要留在祖国，所以敎宗说不要制造另一个敏真谛案件，即是不要迫这两位主教辞职，我听了很高兴。
半个小时的见面气氛很良好，我和教宗的私人关系很不错，他对我很亲切。在会上，我印象他是明白我们很担心。而事实上，今次路透社访问他，他也没有指责我，只说我可能年纪大，有点害怕而已，这并不碍事，我也不会驳斥他，只希望他能明白我们的担心。
你看现在教廷，梵蒂冈国务卿亲自写信要中国主教们辞职，所以我又要写信了。我希望世界其他枢机都会同意我的担忧，他们未必出来公开说话，但他们可能会写信给敎宗，劝教宗要审慎重新考虑。
德国之声 : 方济各强调 :“对话存有风险，但相比起因不对话而导致失败，我宁愿冒险。”你赞同吗?
陈日君：敎宗说对话有风险，不对话却绝对失败，这说法也是对的。但现在让我们分析一下对话的危机，如果对话展开，而对方一点也不让步，硬要你投降，那你可以投降吗？我认识的共产党是一点也不会让步的，一定要梵蒂冈投降，这样只会令梵蒂冈很被动。
因此现在中梵协议一日未签署，我仍会争取继续发声，不会停止，我期望更多人附和我的声音，希望声音带到教宗里，最终他能重新审愼考虑。没有协议比坏的协议好，坏就是坏，怎可以去妥协呢 ?
德国之声 : 你怎样评价香港近年的政治环境及气氛 ?
陈日君：我的确为香港担心，香港变得很快。特首林郑月娥未上任前，说会成立一个宗教部门，后来汤汉枢机出来反对，她又实时收回计划，她会把自己完全交给中共。现在香港已经变得很大陆化了，将来若香港敎会只听命于政府，香港便完全失去“一国两制”精神。现今社会弥漫着一股愤怒的情绪，政府应该想办法去修复，而不是用强权去压制，这样终有一天人民真的会起来反抗的。
以往每年七月一日大游行我都有参加，今年我已经走不动了，但我仍然会出席呼吁市民募捐，为那些社运人士筹款打官司。
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