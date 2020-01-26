​​​​​​​专访：一位在武汉德国人希望撤侨

您来自汉诺威，目前在武汉，和您的妻子以及5个月大的孩子困在那里。首先想问一下，你们状况如何？

穆勒（Sven Müller）：在现在这样的境况下，我们还好。我们隔离在家，所以身体有点不舒服，精神上有点压抑。

您说你们隔离在家，就是说你们压根儿不出门了，是吗？

穆勒：对。我们在我岳父母家。好在我岳父给我们买食品。所以我们和孩子感染病毒的机率可能比较小。

所以你们三口就不出门了。

（上）周四宣布交通管制后，我们出去采购了一下，主要是购买保质期比较长的食品，面条等等。之后，我岳父出门几次买新鲜的菜。

我们该如何想象您那里的状况？您窗外能看到什么？

去年春节我也在这里，那时候街上人来人往的。现在最多能看到两三个人，有时候就是空无一人。

您觉得在武汉生活的人们现在状况怎么样？

从有些聊天群里传播的信息、不少是假消息，能看出人们很恐慌。比如有一条消息说，有人把大量用过的口罩清洗以后再次出卖，这样的消息无法证实，但这显示出人们的恐慌，特别是那些有症状的人。我也可以说说我自己的亲身经历：我们的小孩有一天夜里咳嗽，我们当时也不知道该怎么办，因为小孩哭着醒来、咳嗽。我们在家里很注意卫生、洗手等等。但我们当时也恐慌起来。我们知道医院里都是满的。我的幸运之处是，我给德国领事馆打了电话，他们刚开始也帮不上忙，但他们让我跟一位讲德语的中国女医生联系上了，跟这位女医生通话让我们放下心来。我妻子在隔壁房间也找到了消过毒的衣服。小孩的咳嗽也平静下来。但我们刚开始的时候还是挺恐慌的。

那是当然。您会抱有期待德国政府把你们接回家吗？

绝对的。法国也计划派飞机，日本还有其它国家也是。德国这边看到新闻说，正在"核查可能的行动"。不过德国从北京派了一个团队来武汉。这个团队来的具体效果是什么，目前还不清楚。

谢谢您给我们讲了这么多，祝你们一切都好。

（编者注：因电话采访录音音效不佳，部分内容无法译出）