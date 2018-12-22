专訪﹕创作者面对中国只能委曲求全？

德國之聲﹕香港入境處以訪港人士須擁「特殊技能」等理由拒發簽證，你如何看待？當局有否回覆閃靈其他團員？

林昶佐﹕我跟網絡上不少人的看法蠻一致，這應該只是表面的理由。畢竟我到過香港非常多次，閃靈從2000年第一次去香港開演唱會到現在已經將近10次了，大大小小都有。我也不清楚，我曾經具備哪些特殊技能而現在是沒有的。如果他們有辦法列舉，我可能還能了解我是否退化，不然看來很不明瞭。至於其他團員，現在演唱會時間已過仍然沒有下文，我想他們（入境處）應該也不會回覆了。

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德國之聲﹕你早年多次入境香港，但在2016年被香港政府拒發簽證，你認為轉折點是甚麼？

林昶佐﹕那年是我找朋友看許冠傑的演唱會，當局沒有解釋不發簽證的理由。香港是我們有不少歌迷的地方，又是亞洲斴近地區，香港和日本我們都很常去。我們在台灣開演唱會也有很多香港歌迷會來，所以很正常地我們也常去表演。

關於我們自己的政治意識形態，還有我們一些理念和對政治的理想，其實過去長期都有港媒報導訪問，我們也從不遮遮掩掩。至於後來為甚麼有轉折，應該要問香港政府，我無法去猜。因為香港從雨傘運動到現在，言論自由都緊縮了，無法判定過程中他們怎麼判定、有甚麼轉折。

以客觀來說，是香港的狀況轉變了，不是我們立場轉變。我又不是以前都支持九二共識，現在突然說支持台獨，所以我不能去（香港）。從一開始我們去香港都有報導，我們從來沒有遮掩我們的理念。

德國之聲﹕你對這些遭遇有何感受？

林昶佐﹕自己當然覺得有點難過，因為香港對我來講是很熟悉的地方，包括很多音樂圈、娛樂圈的朋友。我也很喜歡去西貢吃海鮮、去廟街逛、去蘭桂坊，對我來講就是很熟悉的地方，突然不能去了，真的感覺很奇怪和可惜。

大環境方面，我替香港人覺得蠻擔憂，過去一段時間許多以前可以去香港的人，現在都不能去了。不只有我或台灣，很多國家的人都不能去，香港政府漸漸把人民跟國際交流的機會都緊縮起來。所以我是對香港前途感到有點擔憂，但大家都不要放棄，我覺得現在還未到放棄的時候，大家一起努力。我們即使不能進去，但還會繼續關心，思考在海外如何支持。

德國之聲﹕過去一段時間，港台兩地都有不少文化界人士因為種種政治原因被剝奪演出或入境的機會。你作為擁有雙重身份的人，如何看待現今政治與文化的關係？

林昶佐﹕我從來都不認為政治可以抽離於任何其他領域以外，政治存在於我們生活的每個角落。以香港現在的狀況看到，不管電影圈、音樂圈、國際媒體、公民團體也不能入境，甚至銅鑼灣書店事件裡賣書的也受影響。所以政治真的就在每個人生活的地方，而政府管得了你，政府就是政治裡權力最大的集團。它想要干涉你、侵犯你的權利時，不可能還在那邊說「政治歸政治」。我想這些事，政治干涉各行各業和人民的思想生活，香港人應該比台灣人體驗得更深刻，因台灣畢竟民主化有一段時間。我覺得在這個時候，台灣人應該更感受到要把政治抽離其實不是那麼容易的，反而應該想辦法改變政治。連香港也沒有放棄，台灣應該想要怎麼把政治變得更好，我想我們有力量做這事。

德國之聲﹕我們看到文化界面對政治壓力時各有不同反應，你認為文藝圈應該如何自處？

林昶佐﹕這次我看到一堆留言說，我應說支持兩岸一家親、九二共識，或說我來自中國台灣，說不定就可以去了。我覺得不用委曲求全到這樣，但每個人在自己的崗位，要顧慮到的狀況都不同，有時候不得不為了整個團體、不希望連累別人等等作考量。要不要做委曲求全的決定，每人有不同脈絡，我也很難說每個人的客觀脈絡跟我一樣。

可是我覺得如果大家都發現，自己或身邊朋友都遇到這樣的壓迫和委曲，就應開始思考如何漸漸減低文化工作對中國的依賴。你的交流和生活工作重心，應該盡量放在那些願意尊重並把你當成正常地球公民的國家。長期來講，尤其文化都是在做創作，你能否真實的完整表達意見，是我們做文化工作非常珍貴的價值。可是如果不能確保這種價值，常常面對是否要委曲的話，我覺得最後你還是要思考如何能脫離過度依賴中國。那你才不用常常壓迫自己的創作，做到最自然和真實的初心。

現在不只是台灣，全世界都發現中國會用政治手段入侵各行各業，包括經濟和教育。如何提升對中國的警戒，歐美等很多國家都在往這方向思考，台灣也不能置外於這個腳步。

德國之聲﹕這次你被拒絕入境後，香港不少法律界人士都指出當局的理由違法，你會考慮循法律途徑推翻決定嗎？

林昶佐﹕我有收到蠻多人的建議，但第一要尊重主辦單何韻詩的規劃，畢竟我是受邀的。我跟她討論後覺得這是一個插曲，我們沒有作這些準備。因為如果後續需要打官司等等，不管人力和工作業務上的規劃都要調整，所以目前應該沒有這個打算。畢竟我們在台灣，沒有人在香港，而香港主辦單位也沒有很多資源做這些事，所以要尊重他們。

德國之聲﹕閃靈未來還會嘗試到香港演出嗎？

林昶佐﹕只要有人邀請，我們都不會回絕這些機會，會試試看。我們過去都是受到當地經紀公司或演唱會公司邀約，好像這次也是何韻詩問要不要試試看，我們都樂見其成。我對政府的處理當然不是太樂觀，但這次聽到這麼多香港法律界的見解之後，說不定下次準備再充足一點，例如錄一段我可以邊翻跟斗邊唱歌的影片（笑）。

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